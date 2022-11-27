Филатов: У нас нет коммуникации с Кабмином и ОПУ, не понимаю, как планировалось делать эти "Пункты несокрушимости"

У местной власти нет коммуникации с центральной. Также она не получает денежную и материальную помощь на восстановление после российских обстрелов и подготовку населенных пунктов к возможным блэкаутам.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что мы заказывали и покупали за время войны, – исключительно за деньги городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепру государство не дает ни копейки. Никаких мини-котельных мы еще не видели и денег тоже. Что касается школ, то они работают, и никто на государственном уровне стратегического решения переоборудовать их под "Пункты несокрушимости" не принимал. Все у себя в громаде делаем сами, параллельно помогая другим", - сообщил Филатов.

По его словам, по вопросу открытия "Пунктов несокрушимости" центральная власть также не общались с местными, и откуда взялась карта этих пунктов, мэр города-миллионника не знает.

"Например, мне звонит глава ОВА Валентин Резниченко и сообщает, что есть распоряжение Офиса президента открыть "Пункты несокрушимости". Мы идем и открываем их за свои деньги. Я открыл их там, где считал нужным, и передал ему адреса. Что с ними было дальше и как это стыковалось с картой ОПУ, я не знаю. Я не буду комментировать, почему офис Президента взял и сделал такую карту. Поскольку у меня вообще нет коммуникации ни с Кабмином, ни с ОПУ, я не понимаю, как эти пункты планировал делать Кирилл Тимошенко. Но у нас есть свои генераторы, есть старлинки, фонарики и прочее, мы их оборудовали по своему усмотрению там, где смогли в предлагаемых обстоятельствах", - рассказал Филатов.

Мэр Днепра отметил, что сэкономленные громадами 9 миллиардов гривен образовательной реверсной дотации очень пригодились бы громадам сейчас для закупки необходимого оборудования и подготовки к возможным блэкаутам. Но эти средства забрали в госбюджет. Поэтому местным властям очень трудно поддерживать жизнедеятельность своих населенных пунктов, особенно маленьких.

"Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью. И это не просто такой конфликт отдельных персоналий, это мировоззренческая история, которая длится годами. Полное непонимание сущности местного самоуправления. У нас мэры или конкуренты, или путаются под ногами, или болтают много. И во время войны все это обострилось", – подчеркнул Филатов.

По словам Филатова, особенно мешают "постоянные уголовные дела".

"Все мои директора ключевых коммунальных предприятий критической инфраструктуры под прокуратурой ходят. Вот только когда очередной прилет, они должны восстановить свет и дать воду за сутки и прочее. Полицейские как-то над этим не очень задумываются. Но, во всяком случае, сейчас главное, чтобы мы выиграли войну. И выжили. Монотонно протянув каждый свою лямку каждый день", - подчеркнул Филатов.