Филатов: У нас нет коммуникации с Кабмином и ОПУ, не понимаю, как планировалось делать эти "Пункты несокрушимости"
У местной власти нет коммуникации с центральной. Также она не получает денежную и материальную помощь на восстановление после российских обстрелов и подготовку населенных пунктов к возможным блэкаутам.
Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Все, что мы заказывали и покупали за время войны, – исключительно за деньги городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепру государство не дает ни копейки. Никаких мини-котельных мы еще не видели и денег тоже. Что касается школ, то они работают, и никто на государственном уровне стратегического решения переоборудовать их под "Пункты несокрушимости" не принимал. Все у себя в громаде делаем сами, параллельно помогая другим", - сообщил Филатов.
По его словам, по вопросу открытия "Пунктов несокрушимости" центральная власть также не общались с местными, и откуда взялась карта этих пунктов, мэр города-миллионника не знает.
"Например, мне звонит глава ОВА Валентин Резниченко и сообщает, что есть распоряжение Офиса президента открыть "Пункты несокрушимости". Мы идем и открываем их за свои деньги. Я открыл их там, где считал нужным, и передал ему адреса. Что с ними было дальше и как это стыковалось с картой ОПУ, я не знаю. Я не буду комментировать, почему офис Президента взял и сделал такую карту. Поскольку у меня вообще нет коммуникации ни с Кабмином, ни с ОПУ, я не понимаю, как эти пункты планировал делать Кирилл Тимошенко. Но у нас есть свои генераторы, есть старлинки, фонарики и прочее, мы их оборудовали по своему усмотрению там, где смогли в предлагаемых обстоятельствах", - рассказал Филатов.
Мэр Днепра отметил, что сэкономленные громадами 9 миллиардов гривен образовательной реверсной дотации очень пригодились бы громадам сейчас для закупки необходимого оборудования и подготовки к возможным блэкаутам. Но эти средства забрали в госбюджет. Поэтому местным властям очень трудно поддерживать жизнедеятельность своих населенных пунктов, особенно маленьких.
"Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью. И это не просто такой конфликт отдельных персоналий, это мировоззренческая история, которая длится годами. Полное непонимание сущности местного самоуправления. У нас мэры или конкуренты, или путаются под ногами, или болтают много. И во время войны все это обострилось", – подчеркнул Филатов.
По словам Филатова, особенно мешают "постоянные уголовные дела".
"Все мои директора ключевых коммунальных предприятий критической инфраструктуры под прокуратурой ходят. Вот только когда очередной прилет, они должны восстановить свет и дать воду за сутки и прочее. Полицейские как-то над этим не очень задумываются. Но, во всяком случае, сейчас главное, чтобы мы выиграли войну. И выжили. Монотонно протянув каждый свою лямку каждый день", - подчеркнул Филатов.
І це - зовсім не смішно.
там нічого не зламано, там все сяє - електрику там не вимикають.
Є стадо мавп на Печерських пагорбах
Может пора начать подозревать, что не все так просто?
Зато у Дніпрі ви ніфіга неотримаєте гумунітарку від держави, уся розкрадаєця. Працюють парковки та КП Благоустрій дві кормухи нашого мера. Віджим землі активував по повній, война все спише.
На піаракцію з повернення його подєльніку Корану громадянства гроші знайшов, на все інше у нього грошей нема.
Ну до поки нехто неплате то я і безкоштовно цього манкурта та хапугу буду на чисту воду виводити.
А ви як фанат Філатова проїдтеся по вулиці Янтарній він в тому році восени її капремонт зробив, два місяці перекрита була, грошей з бюджету списав і що???? упа...
Гугл-переводчик подвел нашего тролля, однако.
Обхожу я у березні навколо села, патрулюю тіпа (орки тоді в сусідньому селі через річку стояли). Сонячно, але ще прохолодно. Над головою летять на зустрічних курсах снаряди та ракети, ну тіпа дуель. Ще й дрони кацапські - видивляються позиції нашої арти.
І тут підбігає до мене мале кошеня, місяця 1,5-2, і біжить за мною, курликає щось. Худий, з лишаями, але веселий такий, життя б'є через край. Дивлюсь, ошийник проти блох є, розмумію, не безхозний - хтось із сусідів залишив. Але дуже худий, то виходить, давно не годували, звалили надовго.
Ну я його забрав.
Кіт незламності тепер.
Просто взяв да й зробив добру справу. Молодець!
Не умеете щебнем утамбованным заделывать - заливайте бетоном.
Я неместный, но сам видел дтп из-за ямы на слобожанском проспекте. Представляю, как забавно ездить по городу, когда лужи скрывают эти провалы.
Де гумунітарка, де мільярдні транші Від ЄС?
Кличка критикує за не такі пункти. А воно саме знає якими вони мають бути.
Оце так коли дурень президент.