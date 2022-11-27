РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3801 посетитель онлайн
Новости Война
15 526 65

Филатов: У нас нет коммуникации с Кабмином и ОПУ, не понимаю, как планировалось делать эти "Пункты несокрушимости"

філатов

У местной власти нет коммуникации с центральной. Также она не получает денежную и материальную помощь на восстановление после российских обстрелов и подготовку населенных пунктов к возможным блэкаутам.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что мы заказывали и покупали за время войны, – исключительно за деньги городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепру государство не дает ни копейки. Никаких мини-котельных мы еще не видели и денег тоже. Что касается школ, то они работают, и никто на государственном уровне стратегического решения переоборудовать их под "Пункты несокрушимости" не принимал. Все у себя в громаде делаем сами, параллельно помогая другим", - сообщил Филатов.

По его словам, по вопросу открытия "Пунктов несокрушимости" центральная власть также не общались с местными, и откуда взялась карта этих пунктов, мэр города-миллионника не знает.

Читайте также: "Мы и без света видим, что вы п#дарасы", - мэр Днепра Филатов ответил россиянам мемом

"Например, мне звонит глава ОВА Валентин Резниченко и сообщает, что есть распоряжение Офиса президента открыть "Пункты несокрушимости". Мы идем и открываем их за свои деньги. Я открыл их там, где считал нужным, и передал ему адреса. Что с ними было дальше и как это стыковалось с картой ОПУ, я не знаю. Я не буду комментировать, почему офис Президента взял и сделал такую карту. Поскольку у меня вообще нет коммуникации ни с Кабмином, ни с ОПУ, я не понимаю, как эти пункты планировал делать Кирилл Тимошенко. Но у нас есть свои генераторы, есть старлинки, фонарики и прочее, мы их оборудовали по своему усмотрению там, где смогли в предлагаемых обстоятельствах", - рассказал Филатов.

Мэр Днепра отметил, что сэкономленные громадами 9 миллиардов гривен образовательной реверсной дотации очень пригодились бы громадам сейчас для закупки необходимого оборудования и подготовки к возможным блэкаутам. Но эти средства забрали в госбюджет. Поэтому местным властям очень трудно поддерживать жизнедеятельность своих населенных пунктов, особенно маленьких.

"Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью. И это не просто такой конфликт отдельных персоналий, это мировоззренческая история, которая длится годами. Полное непонимание сущности местного самоуправления. У нас мэры или конкуренты, или путаются под ногами, или болтают много. И во время войны все это обострилось", – подчеркнул Филатов.

Смотрите также: Последствия вражеского удара по Днепру. ФОТО

По словам Филатова, особенно мешают "постоянные уголовные дела".

"Все мои директора ключевых коммунальных предприятий критической инфраструктуры под прокуратурой ходят. Вот только когда очередной прилет, они должны восстановить свет и дать воду за сутки и прочее. Полицейские как-то над этим не очень задумываются. Но, во всяком случае, сейчас главное, чтобы мы выиграли войну. И выжили. Монотонно протянув каждый свою лямку каждый день", - подчеркнул Филатов.

Автор: 

Днепр (4504) Кабмин (14124) местное самоуправление (263) Филатов Борис (567) Офис Президента (1828)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Переможцем серед пунктів незламності став курорт Буковель:
там нічого не зламано, там все сяє - електрику там не вимикають.

показать весь комментарий
27.11.2022 17:39 Ответить
+46
А ніяк не планувалося, покидькам з ОП аби заявити про це гучно і все.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:25 Ответить
+42
а в нас хіба є "центральна влада" ?
Є стадо мавп на Печерських пагорбах
показать весь комментарий
27.11.2022 17:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ніяк не планувалося, покидькам з ОП аби заявити про це гучно і все.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:25 Ответить
Ви в пошуку введіть закупівлі Дніпра, тому великому крадівництву таке і не снилося, по деяких пунктах завищення ціни у 27разів
показать весь комментарий
27.11.2022 17:56 Ответить
Наприклад?
показать весь комментарий
27.11.2022 18:22 Ответить
Сквер на Слобожанському, площа озеленення в півтора рази більша за площу скверу, горка для діточок за 110 000дол. Туї триметрові які в ОЛХ по 3000грн по кошторису 78000грн та ще 18000грн за посадку. І так далі по кожному пункту.
показать весь комментарий
27.11.2022 20:08 Ответить
Как бы помягче то сказать пункты незламаности ...это что то филиала синагоги.. абы громко бубочке пизZданутыся а потом пояснять что имелось ввиду
показать весь комментарий
27.11.2022 17:57 Ответить
Присвячується незламному розуму зеленського.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:25 Ответить
Значить, погано сраку "Найвеличнішого" вилизуєте! Беріть приклад з Кіма, Тєрєхова і т.д.
І це - зовсім не смішно.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:27 Ответить
Він сраку тільки Корану лизав, тому вору Філатову я й копійчини не дав. Тільки останній його тендр на закупівлю генераторів для КП Водоканал- перевищення ціни в 2,5 рази від ринкової.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:01 Ответить
Шо б ви з"їли,та не пи..діли!!Без документу це срака-мотика! А лайкнула вас лярва сьогоденна!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:42 Ответить
Боря, перелогинься
показать весь комментарий
27.11.2022 22:19 Ответить
Може, не час зараз між собою гризтись?
показать весь комментарий
27.11.2022 17:28 Ответить
это боты, причем половина из-за поребрика. не обращайте внимания.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:22 Ответить
А когда Зеленский и его депутаты решили накидывать на местные власти, то это не грызня и не боты? Власть грызет всех кто им не нравится - это не грызня, людям не нравится власть - ну как же так.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:43 Ответить
у каждого свои "пункти незламності"
показать весь комментарий
27.11.2022 17:28 Ответить
Переможцем серед пунктів незламності став курорт Буковель:
там нічого не зламано, там все сяє - електрику там не вимикають.

показать весь комментарий
27.11.2022 17:39 Ответить
я хотел и фотку прилепить, но все поняли и так...дякую
показать весь комментарий
27.11.2022 18:30 Ответить
А через "єдиний тєлємарахвон" комунікації теж нема? 🤔 Дивно... Там все зрозуміло, гроші на все є, проблеми вирішуються добрими феями з ОПи, Притулою і 95 кварталом...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:29 Ответить
цей цирк з "пунктами" по всій країні, схоже, так виглядає. в Сумах вони для галочки, якесь убоге шоу.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:29 Ответить
Ну так пинайте свои местные власти. Или вам Зеленский должен ходить попку подтирать? Он и военную помощ должен по всему миру выбивать, и политичскую поддержку, показывать международным туристам последствия рашистских преступлений, бороться с теми кто давит на Украину о заключении мира, выбивать деньги для затыкания дыр в бюджете. А еще оборудовать пункты незламности, поцеловать в лобик и укрыть передсном?
показать весь комментарий
27.11.2022 20:01 Ответить
до чого місцева влада? цим всім опікуються обласна та районні адміністрації президента. саме жОПа є ініціатором шоу "пункт незламності", започаткованого для картинки на говномарафоні. ці ЗЕ-******** не думали, що хтось почне придивлятися а що ж там далі вивіски "пункт незламності" і тепер намагаються перекласти з хворої голови на здорову, не профінансувавши ні копійки, розраховуючи стати д'артаньянами за рахунок пустих місцевих бюджетів. але піар, як у Херсоні, де профінансовані та обладнані за допомогою коштів ООН реальні пункти незламності, а не "пункти незламності" від жОПи, та на яких так піарилася ця жОПа, яка по суті не має до їх створення ніякого відношення, в інших містах не зайшов. тому що далі вивісок, на відміну від Херсона, у жОПи діло не пішло.
показать весь комментарий
27.11.2022 20:39 Ответить
А що без ОПи самому щось вирішити вже всьо неможна? Треба щоб всюди пика д'єрмака стриміла?!
показать весь комментарий
27.11.2022 17:30 Ответить
А прочитать новину слабо? Він же й пише, що роблять все що можуть за кошти громади, так і там де вважають за оптимальний варіант.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:34 Ответить
То він тільки пише, по факту майже нічого неробить. Тільки краде міський бюджет.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:04 Ответить
Звичайно, жителям Дніпра видніше. Може й так.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:08 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 19:27 Ответить
Фак ю пункт
показать весь комментарий
27.11.2022 17:31 Ответить
а в нас хіба є "центральна влада" ?
Є стадо мавп на Печерських пагорбах
показать весь комментарий
27.11.2022 17:32 Ответить
Если бы у нас небыло центральной власти, то хрен бы нам дали военную и финансовую помощ. Включайте уже мозг!
показать весь комментарий
27.11.2022 20:03 Ответить
призначили б нових представників для отримання допомоги та ведення переговорів із союзниками та й поготів.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:37 Ответить
Угу, смешно. Че в 14-м - 16-м у вас так все просто не получилось? И президентом тогда был дипломат со стажем, но что-то не сложилось...
Может пора начать подозревать, что не все так просто?
показать весь комментарий
28.11.2022 17:50 Ответить
Шановний, ви що відосики не дивитеся? Якщо що, то і є комунікація, стратегія і тактика
показать весь комментарий
27.11.2022 17:35 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 17:37 Ответить
До речі, всі ті підйомники, освітлення і інші ніштяки тягнуть етектрики більше, ніж цілий Рожнятівський район, який теж гірський, але без Буковелю.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:47 Ответить
Ви нічого нерозумієте. Це відволікаюча мішень
показать весь комментарий
27.11.2022 18:26 Ответить
Як казав тупий собачий рот Дубінський Петушинський, они просто ****** наши деньги. Деж тоді діваються мільйони які йдуть з Європи та зі штатів та гуманітарка. Але то риторичне питання
показать весь комментарий
27.11.2022 17:42 Ответить
Так цей теж не виняток, ******* все що тільки може. Уключно з гумунітаркою. Одне радує що хоч його подєльніка Клрбана вишвернули.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:08 Ответить
Хай звернеться до Дави Агрохімії,той знає.Він уже інспектує такі пункти в Києві і суворо вказує на недоліки...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:48 Ответить
Я бачу по коментах тут нема мешканців Дніпра, бо чути таке віт тієї наволочі щось за гранью розуму. Грошей у місцевій громаді дофіга і більше. У Дніпрі непрацює жодин дитячій садок та жодна школа, деж ті гроші на їх утримання??? Дороги підлатали та і то основні. А з наповненням бюджету усе гаразд бо окрім мешканців Дніпра багато переселенців, і всі десь працюють та в магазинах скупляюця. Машин по дорогах реально в рази більше ніж до війни.
Зато у Дніпрі ви ніфіга неотримаєте гумунітарку від держави, уся розкрадаєця. Працюють парковки та КП Благоустрій дві кормухи нашого мера. Віджим землі активував по повній, война все спише.
На піаракцію з повернення його подєльніку Корану громадянства гроші знайшов, на все інше у нього грошей нема.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:51 Ответить
О! Т ви дядя Нарікові гроші відпрацьовуєте! Та і лайкає вас одна й та сама людина Давай, давай дніпрянин
показать весь комментарий
27.11.2022 18:47 Ответить
А чого саме Нарікові?! Є ще Загід, та і з Бенєю у нього не все лади.
Ну до поки нехто неплате то я і безкоштовно цього манкурта та хапугу буду на чисту воду виводити.
А ви як фанат Філатова проїдтеся по вулиці Янтарній він в тому році восени її капремонт зробив, два місяці перекрита була, грошей з бюджету списав і що???? упа...
показать весь комментарий
27.11.2022 19:59 Ответить
У ЖОПЕ одна коммуникация с беней, пинчуком и ахметом для гавновбросов через единый, люську и паДлолюка...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:52 Ответить
А це він з Франції все робить? Наскільки відомо він з Європи не вилазить.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:52 Ответить
Не може без своєї сучки Клрбана прожити, справжнє мужське кохання воно таке...
показать весь комментарий
27.11.2022 18:10 Ответить
"мужське..."
Гугл-переводчик подвел нашего тролля, однако.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:21 Ответить
То тебе Бог розумом обділив. Воно так і задумуволось, фразіологізм називаєця. А
показать весь комментарий
27.11.2022 19:44 Ответить
Вот так куратору и расскажешь, может и проканает.
показать весь комментарий
27.11.2022 20:47 Ответить
Не знаю, як там пункти незламності, а в мене є кіт незламності (позивний - Бетмен).
Обхожу я у березні навколо села, патрулюю тіпа (орки тоді в сусідньому селі через річку стояли). Сонячно, але ще прохолодно. Над головою летять на зустрічних курсах снаряди та ракети, ну тіпа дуель. Ще й дрони кацапські - видивляються позиції нашої арти.
І тут підбігає до мене мале кошеня, місяця 1,5-2, і біжить за мною, курликає щось. Худий, з лишаями, але веселий такий, життя б'є через край. Дивлюсь, ошийник проти блох є, розмумію, не безхозний - хтось із сусідів залишив. Але дуже худий, то виходить, давно не годували, звалили надовго.
Ну я його забрав.
Кіт незламності тепер.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:54 Ответить
І головне що з каміном непотребував комунікаціі, та й грошей в бюджеті невимагаєте на ту програму.
Просто взяв да й зробив добру справу. Молодець!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:15 Ответить
Пане Валерію, з такими котами Україна не може не перемогти тих клятіх москалів! Я так думаю.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:17 Ответить
черговий пиар зелених крадіїв....
показать весь комментарий
27.11.2022 17:56 Ответить
заходили в этот пункт в одном населенном пункте табличка на дверях присутствует генератора нет обещали привезти как то так...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:57 Ответить
95 ий квартал в схемі .Що що , а це вони вміють .Судячи з гавномарафону , в оп працюють ті ж самі шоумени .ПНХ.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:02 Ответить
Які в сраку пункти нєзламаннасті, що ви дядьку мохнорилий *******🤔🧐😁 Вже було пункти обігріву в зимовий період розвертали ще за часів Януковича,- ржунімагу. Ця ***** затівалась з подачі КМУ, а відповідальним виконавцем і контролюючим органом визначалось МНС, яке, в свою чергу спускало команду на обласні управління МНС, а ті на районні 😁 В результаті виходило як в відомому віршику,- гей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля привяже😝😝😝😝😝😝😜🤪 Одним словом, герой-рятувальник завжди поруч, але з голов сраков і , як завжди без грошей, але з готовою бамагою про рррррррозгортання стопітсот тишшшщ пунктів обігріву😁 Ага, а хєр по всій морді, а не пункти обігріву, головне, щоб бамага була відправлена на гору висоооокому начальству про виконання волі прем'єра, який був і за сумісництвом начальником ЦЗ (цивільного захисту) України. Звідки знаю, а звідти, сам в цьому гівні проварився років зо 20 і клєпав подібні папери, пам'ятаючи першу заповідь держслужбовця,- чим більше паперу, тим чистіша дупа. і пересічним громадянам не обов'язково знати, що наш цивільний захист, що та стара діва,- завжди готова, але нікому не потрібна, а з таким підходом, в питаннях фінансування обісреться, як завжди😝😝😝😜🤪 З чим я вас і вітаю, шановні, хоча мені на душі зовсім і не смішно
показать весь комментарий
27.11.2022 18:05 Ответить
все так і є, і добавити більш нічого
показать весь комментарий
27.11.2022 18:45 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 18:41 Ответить
Боря, у тебя по центральным улицам ямы в колено. Я не знаю, как с остальным, но *****, просто элементарное засыпать их щебнем и трамбануть для тебя - технологии космического масштаба.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:42 Ответить
И на сколько того щебня в ямах хватит? Часа на 2
показать весь комментарий
27.11.2022 18:48 Ответить
Мне один заезд вышел в 450 грн.
Не умеете щебнем утамбованным заделывать - заливайте бетоном.
Я неместный, но сам видел дтп из-за ямы на слобожанском проспекте. Представляю, как забавно ездить по городу, когда лужи скрывают эти провалы.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:16 Ответить
Ай бросьте, про ямы Ежедневный гемор Филатова вам не грозит
показать весь комментарий
27.11.2022 18:52 Ответить
Ну да коли йому до ям, йому би Корбану громадянство повернути, а то задовбався за двох красти.. Уто і є його геморой.
показать весь комментарий
27.11.2022 20:15 Ответить
Може б краще було б відновити бомбосховища ? Модернізувати туалети та освітлення. У тому ж таки Києві.. На Нивках я не побачив де є бомбосховища
показать весь комментарий
27.11.2022 19:01 Ответить
*****, прифронтова область і немає комунікації з црядом, що це за куйня?
Де гумунітарка, де мільярдні транші Від ЄС?
показать весь комментарий
27.11.2022 20:18 Ответить
Зеленський перднув ротом і думає що, всі зрозуміли.
Кличка критикує за не такі пункти. А воно саме знає якими вони мають бути.
Оце так коли дурень президент.
показать весь комментарий
28.11.2022 09:08 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2022 09:10 Ответить
 
 