РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3801 посетитель онлайн
Новости
9 553 61

"Не хочу вступать в политические баталии, мне есть чем заниматься в городе", - Кличко рассказал о работе пунктов обогрева

кличко

В Киеве работают более 430 пунктов обогрева, и их посетили тысячи киевлян во время исчезновения света на прошлой неделе.

Однако этой теме уже придали политическую окраску, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По теме, которой уже придали политическую окраску, - пункты обогрева. В Киеве оборудованы и работают более 430 пунктов обогрева. За период отсутствия в городе электроэнергии после массированной атаки в них обратились 3700 человек. В основном чтобы зарядить телефоны и другие гаджеты. В период похолоданий пункты выполняют свою основную функцию – обогрев людей в случае временного прекращения теплоснабжения в их домах. И мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов", – отметил Виталий Кличко.

Читайте также: 95% домов Киева уже с теплом, завтра планируется выйти на плановый график отключений света, - Кличко

Он сообщил, что сегодня к работе пунктов привлечены более 1000 человек. 90% — это работники учебных учреждений, на базе которых развернуто большинство пунктов обогрева.

По словам Виталия Кличко, город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов, еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации. В помещениях пунктов есть запас питьевой воды, чай, печенье, автономные устройства для обогрева помещений. Часть пунктов будут обогреваться централизованно. Для этого котельные, которые находятсяя рядом, оснащены мощными генераторами. Таких котельных 40. Кроме того, вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева. Одна такая котельная сможет поддерживать комфортную температуру сразу в нескольких помещениях.

Мэр Киева также призвал не манипулировать вопросом работы пунктов обогрева.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься в городе. Но отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постят какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы", - подчеркнул Кличко.

Читайте также: Киев может ожидать тяжелая зима. При худшем сценарии придется эвакуировать часть жителей, - Кличко

Он подчеркнул, что главная задача власти – сделать так, чтобы все киевляне имели тепло, свет и воду в своих домах. Однако в случае чрезвычайной ситуации адреса пунктов обогрева можно найти на карте, размещенной на официальном сайте городских властей.

Автор: 

Киев (26147) Кличко Виталий (4682) пункт несокрушимости (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
Правильно Віталік, не звертай увагу на "зелених" шавок, бо сьогодні вся ЗМІ в них і вони себе виправдають на "Єдиному марафоні", а решту замазають в бруд. Це найсильнішга зброя для наріду 73%, яку Боневтік запозичив у кацапів.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:01 Ответить
+52
Уявляю, який порядок був би в Києві зараз з пунктами Незламності, якби мером замість ненависного Кличка була Верещук! Напевно, такий самий, який зараз на тих пунктах перетину на Чонгарі, якими вона займалася перед вторгненням..
показать весь комментарий
27.11.2022 18:06 Ответить
+42
Правильно. Посилай це зелене кодло до беніної мами.
Піар компанію собі організували - "пункти незламності" Подоляка придумав.
Звичайні пункти обігріву.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно Віталік, не звертай увагу на "зелених" шавок, бо сьогодні вся ЗМІ в них і вони себе виправдають на "Єдиному марафоні", а решту замазають в бруд. Це найсильнішга зброя для наріду 73%, яку Боневтік запозичив у кацапів.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:01 Ответить
Заспамили ботяру? Респект!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:21 Ответить
Тебе нужно посетить пункт незламности и согреться. Тогда и разуму станет теплее.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:03 Ответить
Там нема ані крихти розуму: просто тупий бот.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:04 Ответить
даже еще тупее
показать весь комментарий
27.11.2022 18:19 Ответить
Можеш зробити краще ?!- вперед!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:04 Ответить
Ну, ти вже показав себе зебілом!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:06 Ответить
ZEскотина подоляковська, піди попроси щоб мародер з ОП кірюшка тімашенка і лічно!!! сонцевцяний боневтік тебе зводили у ті пункти які ВОНИ знов ж таки лічно!!! відкрили
показать весь комментарий
27.11.2022 18:10 Ответить
Зелен1 гниди, кр1м того, що срати, б1льше н1чого не можуть.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:50 Ответить
Кличко знає 4 мови і вільно ними володіє. Скільки мов знає Тєрєхов? Можна десь почитати? Просто на Кличка постійно наїзди і меми про нього, а Тєрєхов плює навіть на законні вимоги, і йому норм і владі норм
показать весь комментарий
27.11.2022 18:11 Ответить
Тупорилі зелені боти ,слухайте сюди -
кияни задоволені мером міста , якого чесно обрали на виборах ,
бо навіть важко уявити , якби мером була верещучка !!

Тому зтуліть пельки і заробляйте бабло від подоляка в іншому місці 😠‼️
показать весь комментарий
27.11.2022 19:08 Ответить
Правильно. Посилай це зелене кодло до беніної мами.
Піар компанію собі організували - "пункти незламності" Подоляка придумав.
Звичайні пункти обігріву.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:02 Ответить
Пане мер!
Не треба взагалі реагувати на тявкання зеленого наркомана!
Все ви правильно робите!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:03 Ответить
Уявляю, який порядок був би в Києві зараз з пунктами Незламності, якби мером замість ненависного Кличка була Верещук! Напевно, такий самий, який зараз на тих пунктах перетину на Чонгарі, якими вона займалася перед вторгненням..
показать весь комментарий
27.11.2022 18:06 Ответить
Можна не сумніватися в одному: якби ця **** займалася цим питанням, то вже б замовили тонну друкованої продукції з мордами зеленського, єрмака, агрохімії!
А на декількох зразково-показових пунктах, чергували б знімальни групи, щоб знімати пропаганду в стилі кацапів!
показать весь комментарий
27.11.2022 18:11 Ответить
Щоб бути б1ля корита, Верещучка 1 гола пол1тала би.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:52 Ответить
Бач як зелена ку@рва літає і тільки задля того , щоби дістатися
до бюджету Києва ‼️
показать весь комментарий
27.11.2022 19:11 Ответить
Вона б так верещала, що усі люди збігали. Тим би і грілися .
показать весь комментарий
28.11.2022 00:06 Ответить
мільярди дерев, куплений криголам і запуск застарівшого нікому не потрібного супутника перед війною, "велике будівництво" замість армії і ось ці "пункти незламності" це та сама історія, коли до влади продираються некомпетентні популісти-зрадники. і так по всій країні,як у Дніпрі
показать весь комментарий
27.11.2022 18:08 Ответить
Якщо до війни з Кличком ЗЄбанда боролася як з мером Києва, то зараз як з майбутнім потенційним президентом
показать весь комментарий
27.11.2022 18:09 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 18:20 Ответить
В большинстве случаев будет достаточно нескольких газовых баллонов (стоящих на улице в целях безопасности), парочки плит внутри погреть воду и еду, запаса автомобильных аккумуляторов и зарядников в прикуриватель подключенных к ним напрямую для зарядки гаджетов. Желательно еще в утепленном помещении с тамбуром и может солнечные батареи на улице метров 5-10 квадратных для зарядки автомобильных аккумуляторов. Там тепло, есть горячая вода и возможность еду приготовить на газу, есть свет, может еще буржуйка чтобы стояла для нагрева воздуха. Генераторы бензиновые - это не устройства для круглосуточной работы и они требуют бензина, телефоны от них заряжать крайне нерационально, а уж электроплиту включать так и подавно. Плюс они шумят сильно, их нужно изолировать, а это пожароопасно. Единицам они нужны как гражданам, пускай все едут в промышленные и инфраструктурные места.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:10 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 18:10 Ответить
Эээ ... клячка, не трогайте... это наш мэр.. и вполне нормальный мэр.. и с войной не плохо справляется и он, и город..
показать весь комментарий
27.11.2022 18:13 Ответить
Які в сраку пункти нєзламаннасті, що ви дядьку мохнорилий *******🤔🧐😁 Вже було пункти обігріву в зимовий період розвертали ще за часів Януковича,- ржунімагу. Ця ***** затівалась з подачі КМУ, а відповідальним виконавцем і контролюючим органом визначалось МНС, яке, в свою чергу спускало команду на обласні управління МНС, а ті на районні 😁 В результаті виходило як в відомому віршику,- гей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля привяже😝😝😝😝😝😝😜🤪 Одним словом, герой-рятувальник завжди поруч, але з голов сраков і , як завжди без грошей, але з готовою бамагою про рррррррозгортання стопітсот тишшшщ пунктів обігріву😁 Ага, а хєр по всій морді, а не пункти обігріву, головне, щоб бамага була відправлена на гору висоооокому начальству про виконання волі прем'єра, який був і за сумісництвом начальником ЦЗ (цивільного захисту) України. Звідки знаю, а звідти, сам в цьому гівні проварився років зо 20 і клєпав подібні папери, пам'ятаючи першу заповідь держслужбовця,- чим більше паперу, тим чистіша дупа. і пересічним громадянам не обов'язково знати, що наш цивільний захист, що та стара діва,- завжди готова, але нікому не потрібна, а з таким підходом, в питаннях фінансування обісреться, як завжди😝😝😝😜🤪 З чим я вас і вітаю, шановні, хоча мені на душі зовсім і не смішно
показать весь комментарий
27.11.2022 18:15 Ответить
zебіли здохніть усі разом в один день із ******
показать весь комментарий
27.11.2022 18:17 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 18:18 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 18:19 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 18:20 Ответить
Ну, це шедевр. Пішли в пункт імені Зеленськоого для абагрева. Використати для спрощення абревіатуру.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:30 Ответить
відразу скорочено - треба економіти на буковах!
показать весь комментарий
27.11.2022 19:43 Ответить
Про матюки забула, краще зразу з матюками Мариночко! У тебе в совхозі "Десять років без врожаю" будуть тоді ржати усі трактористи та алкашня під генделиком!!
Не соромся матюків, Мариночко, ти ж жінка, тобі можна!
показать весь комментарий
27.11.2022 20:11 Ответить
та шо тебе все тягне на таке? чи ти все про особисте? що болить, про те й триндиш? бидло..середнього роду)
показать весь комментарий
27.11.2022 22:38 Ответить
Який іскрометний гумор! Яка експресивність, влучність, дотепність! Який інтелектище дописувача!!!
По слову "Абагрева" зразу почуваєш освіту автора не менше ніж один виш та кандидатська дисертація на факультеті мовознавства!
З такими здібностями навідь під генделиком можна виступати!
Леся Українка та Ліна Костенко заніміли, мабуть від заздрощів!

показать весь комментарий
27.11.2022 20:04 Ответить
О, zeбіл😁😁
показать весь комментарий
27.11.2022 21:17 Ответить
ні..то просто деБілл
показать весь комментарий
27.11.2022 22:39 Ответить
Шановний, мені здалось чи ви Зеленського критикуєте?
показать весь комментарий
28.11.2022 08:35 Ответить
Кличку всі виперди і наїзди ЗЕлені треба нейтралізувати одним запитанням: як сталося що русня була в Києві вже ранком 25.02.,а ви нас перед цим закликали готуватися до шашликів?
показать весь комментарий
27.11.2022 18:22 Ответить
Гнида клоунська думає, що ми забудемо вагнер, шашлики, асфальт та багато іншого - х!й йому на комірець.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:01 Ответить
Все правильно , "ПУНКТ ОБІГРІВУ".
показать весь комментарий
27.11.2022 18:24 Ответить
и еще...спасибо меру Омельченко(покойному), что наделал бюветы по всему городу...есть хоть вода чистая со скважины...
показать весь комментарий
27.11.2022 18:25 Ответить
а Чернівецькому за канали поставок коксу Зе дякує..
показать весь комментарий
27.11.2022 19:45 Ответить
Найсмішніше в комментарях те, що більшість взагалі до Києва не мають відношення. Може колись на екскурсії були. Так от шановні, що я вам хочу сказати. Я жила в Київі за Омельченка, за Черновецького, за Попова. Кличко не самий гірший з мерів столиці! А ви краще за своїми дивіться, Філатовими, Тереховими та іншими.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:26 Ответить
За гречкою скучило?
показать весь комментарий
27.11.2022 18:58 Ответить
щось Ви якось не в тему - тут у коментах за Кличка))

доречі, ото б тим, хто не з регіону - взагал заборонити коментувати
показать весь комментарий
27.11.2022 19:48 Ответить
Пропоную таку назву: "Пункт Имени Зеленскага Для Абагрева". Щоб це не була занадто довга назва, використовувати абревіатуру
показать весь комментарий
27.11.2022 18:39 Ответить
Поки зешобла з опзж при владі, політичні танці не закінчаться. Постійне прощупування слабких місць, призначення зрадників, відмазування, розкрадання всьогог чого тільки можна - все це не скінчиться, поки ці покидьки або не зільють країну ворогові або будуть арештовані.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:54 Ответить
Знов за Кличка взялись, видно конкурент для зе-шобли. То купіть за свої бабки все щщо треба, чого мер має витрачати свої кошти, а ви ні, але це знайшли повід зняти.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:09 Ответить
"Армія відновлення, Пункт незламності..."
- це покидькі дають свої назви результатам чужої работи
або "Єдиний марафон, Велике будівництво..."
- вони ж ліплять привабливі гасла мерзенним справам!
"Осередок зедіареї" працює на повну натужність
показать весь комментарий
27.11.2022 19:14 Ответить
занадто пафосні..аж зуби зводить
показать весь комментарий
27.11.2022 19:49 Ответить
Мариночка, поматюкайся та білеьнкої під забором бахни - зуби розведуться.
Не соромся!
показать весь комментарий
27.11.2022 20:16 Ответить
фотки родичів постиш?))

співчуваю..і з такими родичами й відсутністю мізків
показать весь комментарий
27.11.2022 22:34 Ответить
Молодець Кличко, пункти незламності, це відноситься до укріплених місць наших бійців на передовій, а в містах та районах, це пункти обігріву населення, до яких зелена шушера не має жодного відношення.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:15 Ответить
.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:23 Ответить
430 пунктів, в які прийшли 3700 людей. Тобто менш 10 людей на пункт?
показать весь комментарий
28.11.2022 00:09 Ответить
 
 