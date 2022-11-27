"Не хочу вступать в политические баталии, мне есть чем заниматься в городе", - Кличко рассказал о работе пунктов обогрева

В Киеве работают более 430 пунктов обогрева, и их посетили тысячи киевлян во время исчезновения света на прошлой неделе.

Однако этой теме уже придали политическую окраску, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По теме, которой уже придали политическую окраску, - пункты обогрева. В Киеве оборудованы и работают более 430 пунктов обогрева. За период отсутствия в городе электроэнергии после массированной атаки в них обратились 3700 человек. В основном чтобы зарядить телефоны и другие гаджеты. В период похолоданий пункты выполняют свою основную функцию – обогрев людей в случае временного прекращения теплоснабжения в их домах. И мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов", – отметил Виталий Кличко.

Читайте также: 95% домов Киева уже с теплом, завтра планируется выйти на плановый график отключений света, - Кличко

Он сообщил, что сегодня к работе пунктов привлечены более 1000 человек. 90% — это работники учебных учреждений, на базе которых развернуто большинство пунктов обогрева.

По словам Виталия Кличко, город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов, еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации. В помещениях пунктов есть запас питьевой воды, чай, печенье, автономные устройства для обогрева помещений. Часть пунктов будут обогреваться централизованно. Для этого котельные, которые находятсяя рядом, оснащены мощными генераторами. Таких котельных 40. Кроме того, вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева. Одна такая котельная сможет поддерживать комфортную температуру сразу в нескольких помещениях.

Мэр Киева также призвал не манипулировать вопросом работы пунктов обогрева.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься в городе. Но отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постят какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы", - подчеркнул Кличко.

Читайте также: Киев может ожидать тяжелая зима. При худшем сценарии придется эвакуировать часть жителей, - Кличко

Он подчеркнул, что главная задача власти – сделать так, чтобы все киевляне имели тепло, свет и воду в своих домах. Однако в случае чрезвычайной ситуации адреса пунктов обогрева можно найти на карте, размещенной на официальном сайте городских властей.