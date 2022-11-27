РФ готовила нападение на Японию летом 2021 года, но впоследствии передумала, - Newsweek
Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года, за несколько месяцев до того, как российский диктатор Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Newsweek.
Человек под псевдонимом "Ветер перемен", сотрудничавший с ФСБ, посылал российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину электронные письма.
Согласно письмам, в августе 2021 года Россия "достаточно серьезно готовилась к локализованному военному конфликту с Японией".
Агент ФСБ, на которого ссылается Newsweek, предположил, что Россия решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.
"Уверенность в том, что страны (Япония и Россия. - Ред.) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина - сценарий особо не изменился..." - цитирует издание письмо.
По данным из писем, российские пропагандисты должны были разжечь ненависть к японцам как к "нацистам" и "фашистам".
В то же время россиян "готовили" к этому конфликту. В частности, в августе 2021 года, на который планировалось нападение, ФСБ опубликовала данные о том, что в период Второй мировой войны спецслужбы Японии якобы пытали граждан СССР.
Подконтрольные Кремлю СМИ начали распространять эту информацию, но впоследствии об этом забыли.
"Они как бы поменяли Японию на Украину", – говорит источник.
А про то як бабусю зґвалтували інопланетяни і вона народила снігову людину - буде?
Newsweek? Колись був... але збанкрутував, кIлька разiв купляли за нiщо, головн.редактор пiйшов та зараз смітник жовтої преси.
по поводу ЯО я почти уверен. Когда он будет проигрывать, он это сделает
@Anakoyher
·
https://twitter.com/Anakoyher/status/1596859244414119936 3 ч
Почитаешь ленту и впечатление, что в России одни дебилы живут. А ведь там есть ещё и идиоты, и кретины, и настоящие упоротые дегенераты.
@JoN_TM
·
https://twitter.com/JoN_TM/status/1596769379680591873 9 ч
Прочитал статью "Как переубедить сторонника СВО", потом открыл главу "Как общаться с буйнопомешанными" в учебнике психопатологии, затем "Пособие по переговорам с террористами" и не нашёл в рекомендациях ни одного отличия.
пропагандони вже патякають що параша на всіх хотіла напасти
і на німеччину і на польшу і на японію,
але чомусь напала на Україну