РФ готовила нападение на Японию летом 2021 года, но впоследствии передумала, - Newsweek

Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года, за несколько месяцев до того, как российский диктатор Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Человек под псевдонимом "Ветер перемен", сотрудничавший с ФСБ, посылал российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину электронные письма.

Согласно письмам, в августе 2021 года Россия "достаточно серьезно готовилась к локализованному военному конфликту с Японией".

Агент ФСБ, на которого ссылается Newsweek, предположил, что Россия решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.

"Уверенность в том, что страны (Япония и Россия. - Ред.) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина - сценарий особо не изменился..." - цитирует издание письмо.

По данным из писем, российские пропагандисты должны были разжечь ненависть к японцам как к "нацистам" и "фашистам".

В то же время россиян "готовили" к этому конфликту. В частности, в августе 2021 года, на который планировалось нападение, ФСБ опубликовала данные о том, что в период Второй мировой войны спецслужбы Японии якобы пытали граждан СССР.

Подконтрольные Кремлю СМИ начали распространять эту информацию, но впоследствии об этом забыли.

"Они как бы поменяли Японию на Украину", – говорит источник.

