РФ готовила нападение на Японию летом 2021 года, но впоследствии передумала, - Newsweek

путін

Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года, за несколько месяцев до того, как российский диктатор Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Newsweek.

Человек под псевдонимом "Ветер перемен", сотрудничавший с ФСБ, посылал российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину электронные письма.

Согласно письмам, в августе 2021 года Россия "достаточно серьезно готовилась к локализованному военному конфликту с Японией".

Агент ФСБ, на которого ссылается Newsweek, предположил, что Россия решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.

Читайте также: "Нет российской нации": латвийский депутат Кирштейнс резко осадил российских пропагандистов

"Уверенность в том, что страны (Япония и Россия. - Ред.) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина - сценарий особо не изменился..." - цитирует издание письмо.

По данным из писем, российские пропагандисты должны были разжечь ненависть к японцам как к "нацистам" и "фашистам".

В то же время россиян "готовили" к этому конфликту. В частности, в августе 2021 года, на который планировалось нападение, ФСБ опубликовала данные о том, что в период Второй мировой войны спецслужбы Японии якобы пытали граждан СССР.

Подконтрольные Кремлю СМИ начали распространять эту информацию, но впоследствии об этом забыли.

"Они как бы поменяли Японию на Украину", – говорит источник.

Читайте также: Япония никогда не признает "присоединение" украинских территорий к РФ, - премьер Кисида

+36
Ну це велике питання. Знищення України завжди було в приоритеті у рашистів.
27.11.2022 18:20 Ответить
+33
кацапи невдячні скоти!!!!
27.11.2022 18:21 Ответить
+27
якась уйня
27.11.2022 18:20 Ответить
"Людина під псевдонімом "Вітер змін"
А про то як бабусю зґвалтували інопланетяни і вона народила снігову людину - буде?

Newsweek? Колись був... але збанкрутував, кIлька разiв купляли за нiщо, головн.редактор пiйшов та зараз смітник жовтої преси.
27.11.2022 19:15 Ответить
меня тоже считали чуть ли не психом когда я предупреждал о том что кацапия готовится к нападению на Украину и было это кстати лет 10 назад!так что если завтра выяснится что эти конченые взбесившиеся ублюдки готовили нападение на марсиан я уже больше ничему не удивлюсь.
27.11.2022 19:15 Ответить
капутен в тому віці, коли тре заявити про себе, що воно ***********)земель?
27.11.2022 19:34 Ответить
какие у вас сейчас прогнозы?
27.11.2022 20:29 Ответить
я глубоко убеждён в победе Украинского народа над рашистами и освобождению всех захваченных земель Украины.и это не потому что правда на стороне Украины а потому что я знаю что Украинцы это не кацапы и они предпочтут умереть но умрут свободными!хотя допускаю применение рашистами ЯО.
27.11.2022 20:53 Ответить
как же мы освободим, если умрем?
по поводу ЯО я почти уверен. Когда он будет проигрывать, он это сделает
27.11.2022 21:36 Ответить
давайте не думать о плохом и надеяться на лучшее.
27.11.2022 21:39 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·

https://twitter.com/Anakoyher/status/1596859244414119936 3 ч

Почитаешь ленту и впечатление, что в России одни дебилы живут. А ведь там есть ещё и идиоты, и кретины, и настоящие упоротые дегенераты.
27.11.2022 19:17 Ответить
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

https://twitter.com/JoN_TM/status/1596769379680591873 9 ч

Прочитал статью "Как переубедить сторонника СВО", потом открыл главу "Как общаться с буйнопомешанными" в учебнике психопатологии, затем "Пособие по переговорам с террористами" и не нашёл в рекомендациях ни одного отличия.
27.11.2022 19:21 Ответить
Рашка цілком серйозно готувалася до війни з Японією, але концентрувала війська біля кордону з Україною. На якому сміттєзвалищі знайшли того активіста з його маразмом?
27.11.2022 19:37 Ответить
А як напасти,на надувних човнах?)
27.11.2022 19:45 Ответить
Дурня якась.
27.11.2022 20:02 Ответить
Что в голове у старика кабаева не знает даже сам кабаев!
27.11.2022 20:03 Ответить
Хороший гумор...і Вітер, і Японія
27.11.2022 20:05 Ответить
Жаль! Очень жаль, что они не напали на Японию... Я бы с удовольствием на это посмотрел...
27.11.2022 20:08 Ответить
х!йня то все,
пропагандони вже патякають що параша на всіх хотіла напасти
і на німеччину і на польшу і на японію,
але чомусь напала на Україну
27.11.2022 20:18 Ответить
С Японией раша до сей поры,как правоприемник СССР,в войне.т.к.мирного договора об окончании ее в сентябре 1945г.так и не подписано..Но об Украину раша зубы обломает и будет ей уже не до самураев с поляками и немцами..
27.11.2022 20:56 Ответить
Агент с навесом Ветер Перемен ***** не скажет!!!!Верю!!!!!
27.11.2022 20:45 Ответить
Им не важно с кем воевать, просто нужны зоны конфликтов, где с бюджета без аудита можно воровать по крупному. Конторе нужно много денег
27.11.2022 20:54 Ответить
Є і більш вишуканий спосіб самогубства - напасти на Китай. У чемоданного сруля уяви не вистачає. Може, хто підкаже
27.11.2022 20:56 Ответить
Колись в далекому 1904 році ці недоумки, зі шпальтів усіх газет, кричали, що Японію можна закидати шапками. Ця авантюра, як відомо, скінчилася цусімською битвою, коли Японія надерла дупу росії з наступним підписанням ганебного для кацапів миру.
27.11.2022 21:03 Ответить
А кстати, что там с последним предсказанием Фукуямы? Оно сбылось или ещё нет?
27.11.2022 21:25 Ответить
27.11.2022 21:34 Ответить
Чухня какая то
27.11.2022 22:24 Ответить
Блин... На Японию... Обнять и плакать... . Один вброс круче другого. сраша напала бы на Японцев... . Блин... на Японию... сраша... Передумала..))) говно пытается продать себя дороже чем за ноль
27.11.2022 22:27 Ответить
Хуцпа.
27.11.2022 22:54 Ответить
Спецоперація.
11.12.2022 05:15 Ответить
