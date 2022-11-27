Около 7,9 млн человек из Украины ищут защиты за границей из-за войны, из них более 1,5 млн - в Польше, более 1 млн - в Германии, - ООН
В Германии зарегистрированы почти 1,03 миллиона украинских беженцев с начала российского вторжения в Украину.
Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, с 24 февраля около 7,9 млн человек из Украины ищут защиты за рубежом из-за войны.
Больше всего украинских беженцев приняла Польша - более 1,5 миллиона человек. Чешская Республика также приняла много украинцев по отношению к количеству жителей (около 10,7 млн. человек), а именно около 463 000 человек.
Во Франции зарегистрированы около 119 000 беженцев, в Италии около 173 000 и в Испании около 154 000.
Я працюю за кордоном,але на НР планую
повернутися додому.Чоловікові 67 років,працює в Україні.Допомагаю армії.
Якщо є почуття,то людей неможливо розлучити,навіть молодих: інакше-це брак
по розрахунку.Вважаю,що відстань зближує.
Іноді,краще бути одному,чим з ким-попало
жити(Омар Хайям).
Я в Україні, ip німецький.
Так що про 80% це повна брехня. Ти ж не забувай, що не всі адаптуються, не всі захочуть зруйнувати свої сім'ї, не всі витримають міграцію як таку.
У Німеччині десь третина всіх понаєхавших за останні 30 років - поляки, у Британії їх майже мільйон. В Норвегії цілі польські села, а ще є Швеція, Данія, Нідерланди, Ісландія, Ірландія, Канада. Я вже не кажу про США, які багато років поспіль не пускали на розіграш грін карти поляків, бо сильно дохєра їх понаїхало з польщі.
По-друге, у польщі не було ніяких військових потрясінь аби люди розїжджалися, однак факт того що мільйони поляків роз'їхались у більш комфортні і успішні країни - беззаперечний
А тепер відніми ці цифри від 52 млн, які були 30 років тому.
Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. Хоча на сайті Держстату є документ, у якому зазначається, що чисельність населення України станом на 1 лютого 2022 року становить близько 41,1 мільйона громадян. І це не враховуючи дані з тимчасово окупованих територій: Криму й частин Донецької та Луганської областей.
Ти вже коли переписуєш зручну для себе інфу, то переписуй і незручні для своєї позиці дані. Друге, я писав вище, що навіть без воєн і окупацій територій, за 30 років з польщі виїхало не менше народу ніж з України під час війни.