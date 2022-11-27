Энергосистема Украины в понедельник или во вторник перейдет к привычным графикам отключения света, - YASNO
По прогнозам, энергосистема Украины может уже в понедельник или во вторник перейти к привычным графикам отключения. Но это зависит от ряда факторов.
Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Будем говорить моими персональными прогнозами. Я рассчитываю, что завтра или во вторник мы вернемся к привычным графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще некоторых моментов", - отметил Коваленко.
рашка прекратит свое существование когда взойдет украинское солнце. Д. Дудаев
З.І. нам розповідають про перевантаження системи, то навіщо вимикати світло вночі ??
Україна збирається закуповувати електроенергію у Європи, - Укренерго Джерело:
К великому сожалению
По плановому графику свет должны отключать на 4 часа.
Сегодня во вторник света не было 6,5 часов.
У всіх неділя - а у вас вівторок...