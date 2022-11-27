Энергосистема Украины в понедельник или во вторник перейдет к привычным графикам отключения света, - YASNO

По прогнозам, энергосистема Украины может уже в понедельник или во вторник перейти к привычным графикам отключения. Но это зависит от ряда факторов.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будем говорить моими персональными прогнозами. Я рассчитываю, что завтра или во вторник мы вернемся к привычным графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще некоторых моментов", - отметил Коваленко.

