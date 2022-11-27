Больницы Счастьенского района перегружены ранеными оккупантами. Под Сватовым поражен объект, где находились 70 россиян, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях россиян на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется", - отмечается в сообщении.

