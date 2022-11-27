Больницы Счастьенского района перегружены ранеными оккупантами. Под Сватовым поражен объект, где находились 70 россиян, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях россиян на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.
Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется", - отмечается в сообщении.
Лікарі з http://tropinka.kherson.ua/index.php/2014-12-29-01-21-07 херсонської міської лікарні ім. Тропіних в т.ч. розповіли, як окупанти сподівались з їх допомогою коміснутися з фронту додому.
За словами головного травматолога закладу Андрія Кокшарова, у серпні російські солдати почали масово приходити до лікарні зі скаргами на біль. Один військовий сказав, що має проблеми з колінами, проте сканування показало, що з ним все гаразд. Тоді солдат попросив лікаря "перебільшити" діагноз. Кокшаров написав у довідці, що військовослужбовець хворий на артрит, і його потрібно відправити додому. "Чим їх [російських військових] менше, тим краще. Я був готовий написати діагнози хоч усій армії", - сказав Кокшаров.
Медики розповіли, що вони з самого початку окупації були налаштовані проти російських військових. Одним із тих, хто чинив опір найактивніше, був 68-річний головлікар Андрій Реміга. Ще у березні, коли касапи захопили лікарню та попросили його зняти український прапор біля головного входу, він відповів: «Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити».
Через кілька днів після цього випадку лікарі обдурили окупантів, які збиралися перетворити клініку на військовий госпіталь. Медики сказали їм, що у лікарні виник спалах коронавірусу, обклеїли стіни попередженнями про інфекцію та зустріли солдатів у захисних комбінезонах. Військові повірили та вирішили поїхати.
Крім цього, лікарі таємно повідомляли українську розвідку про пересування російських військ та надавали медичну допомогу пораненим мирним жителям, яких розганяли російські силовики на мітингах проти окупації Херсона.
Все це призвело до того, що Ремігу викликали на зустріч із Вадимом Ільмієвим, якого російська влада призначила «головою» обласного мінохоронздоров'я. Ільмієв кричав на нього та заявляв, що Реміга поширює в лікарні антиросійські настрої. Один із військових при цьому вдарив головного лікаря прикладом пістолета.
Після цього Ремігу звільнили, а згодом у нього стався інсульт. Керувати лікарнею стала медсестра Лариса Малета, Реміга їй допомагав. Наприкінці вересня, коли Реміга одужав і знову взяв керування лікарнею на себе, його затримали. Але за тиждень звільнили за умови, що він триматиметься подалі від лікарні. Медик розповів, що російські силовики змушували затриманих говорити «слава Росії» та «слава Путіну», а тих, хто відмовлявся, били.
Перед відступом Росії з Херсона до лікарні заходили чиновники та шукали обладнання, яке можна забрати із собою, розповів Реміга. Проте персонал лікарні поховали комп'ютери у себе вдома. У результаті окупанти забрали лише мікроскоп та центрифугу.
Бои вокруг печально известной бензоколонки продолжаются.
