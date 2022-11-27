Лучший способ поддержать мир – это поддержать Украину: чем больше военной помощи, тем сильнее будет позиция Киева на переговорах, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину", - сказал Столтенберг.
Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах. "Рост цен на продукты питания и энергоносители означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит за это своей кровью", - сказал генсек.
Столтенберг заявил, что, если Путин выиграет войну, он и другие диктаторы продолжат использовать насилие для достижения своих целей.
"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила", - сказал он.
Про що? З ким?
Почему никто не говорил про переговоры с немецким гитлером?
Но про переговоры с российским гитлером говорят непрерывно.
никто не знает где та грань, после которой он потянется к давно заветной и манящей красной кнопочке.
басни о том что там в кремле, для этого еще человек десять должно одномоментно с ним сойти с ума, смело можно выкинуть в корзину.
они там давно и напрочь все с отбитыми мозгами.
«Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому»22 Серпня 2022 року новина UNIAN
9-11 листопада велиий перемовник Арахамія тусить з Фірташем у Відні. На УП МАТЕРІАЛ І ВІН ЦЕ ПІДТВЕРДИВ .
В цей час тхне аміачними перемовинами з рашистами , зерновою угодою від Аразамії.
Саме в ці дні бувший військовополоненний у 2015 році Роман Світан, а нині знаний військовий експерт, говорить про вонючі договорняки Арахамії штибу з Медведчуком часів Порошенка за вимогою Меркель- Путіна.
дивіться у Курбанової бесіду зі Світаном
Для зрадофілів які спішать висрати прочитавши заголовок .
Україну підтримує весь світ !
у вас полномасштабная война в Европе, геноцид с этноцидом в одном флаконе, Югославия нервно в стороне курит.
а вы сидите, мямлите как целки.
жим-жим?
Если серьёзно, мне нравится это цитата Столтенберга. Вначале оружие, чтобы усилить переговорную позицию. А потом, когда Украина сочтёт нужным, будут переговоры.
Привет из Канады.
1. всё ради бабла
2. всё ради власти
Первые называют себя "цивилизованными", вторые по сути узурпаторы власти.
Государств, у которых в действительности доминируют моральныем принципы нет.
Почему "цивилизованные" люди дают мало оружия Украине?
Почему "цивилизованные" люди говорят о переговорах с военными преступниками?
Почему "цивилизованные" люди преступно бездействуют когда убивают открыто украинцев?
Да потому что главное для них БАБЛО.
И эти "цивилизованные" люди питают надежду, что при каких то условиях в будущем они смогут восстановить в том или ином виде с мордором.
Может быть ещё на лучших условиях, чем до войны.
Поэтому "цивилизованные" люди имитируют поддержку Украины, выглядывая из-за заборчика за проливаемой кровью.
Ведь "цивилизованные" люди не проливали лично свою голубую кровь и значит это не будет препятствием для будущего бизнеса.
"Цивилизованные" люди видели и Чечню, и Сирию, и Крым, но сделав отмороженный вид продолжали делать триллионы на прогрессирующем агрессоре. Ведь угроза росла не лично им в первую очередь, а третьесортным украинцам, молдаванам, грузинам, казахам. Потом могла прийти очередь второсортных поляков, прибалтов.
А до "цивилизованных" людей очередь так может и не дойти. А потом снова можно будет делать бабло с узурпаторами власти.
Запредельно аморальная алчность "цивилизованных" людей и является основопалагающей причиной проливаемой крови.
И если эту алчность не обуздать, то у человечество обречено - у него нет будущего.