Лучший способ поддержать мир – это поддержать Украину: чем больше военной помощи, тем сильнее будет позиция Киева на переговорах, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину", - сказал Столтенберг.

Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах. "Рост цен на продукты питания и энергоносители означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит за это своей кровью", - сказал генсек.

Столтенберг заявил, что, если Путин выиграет войну, он и другие диктаторы продолжат использовать насилие для достижения своих целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила", - сказал он.