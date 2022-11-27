РУС
Лучший способ поддержать мир – это поддержать Украину: чем больше военной помощи, тем сильнее будет позиция Киева на переговорах, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если предоставим ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину", - сказал Столтенберг.

Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах. "Рост цен на продукты питания и энергоносители означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит за это своей кровью", - сказал генсек.

Читайте также: Двери НАТО открыты для Украины, но главная цель сейчас – помочь ей победить, - Столтенберг

Столтенберг заявил, что, если Путин выиграет войну, он и другие диктаторы продолжат использовать насилие для достижения своих целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила", - сказал он.

Автор: 

Топ комментарии
+11
Як ви дістали тими " переговорами".
Про що? З ким?
27.11.2022 20:11 Ответить
+6
Визнали кацапів терористами а тепер нам "********" переговори. Всім відомо що з терористами ніхто переговори не веде!
27.11.2022 20:16 Ответить
+4
Дикари насилующие и убивающие детей и женщин должны сидеть в клетках а не за столом переговоров. Тем более судя из надписей на стенах домов где они убивали хозяев етих домов можно увидеть что орки не то что никогда не жили в цивилизованном мире а и не умеют писать и читать. О чем с ними подписывать договор? Ето все равно что выйти на улицу и поцеловать бездомную собаку в ж*пу. Собаке будет приятно но другом вы ей вряд ли станете. Тем более кремлевские чиновники еще ничего не подписали а уже сразу заявили что никаких договоров они выполнять не собираются.
27.11.2022 20:51 Ответить
Як ви дістали тими " переговорами".
Про що? З ким?
27.11.2022 20:11 Ответить
Что-то чем больше они говорят, тем меньше этой помощи поступает..
27.11.2022 20:12 Ответить
Визнали кацапів терористами а тепер нам "********" переговори. Всім відомо що з терористами ніхто переговори не веде!
27.11.2022 20:16 Ответить
цей берег крутиться як г..но в ополонці 😕
27.11.2022 20:18 Ответить
Так пусть Байден навяжет Украине самолёты вместо переговоров.
Почему никто не говорил про переговоры с немецким гитлером?
Но про переговоры с российским гитлером говорят непрерывно.
27.11.2022 20:19 Ответить
потомучто у кремлевского гаденыша второй, если не первый ядерный арсенал в мире.
никто не знает где та грань, после которой он потянется к давно заветной и манящей красной кнопочке.
басни о том что там в кремле, для этого еще человек десять должно одномоментно с ним сойти с ума, смело можно выкинуть в корзину.
они там давно и напрочь все с отбитыми мозгами.
27.11.2022 21:38 Ответить
доча писькова уже покинула Париж?
27.11.2022 22:49 Ответить
Хай кацапське гівно здохне в крижаній воді,а нато-...?!!?...
27.11.2022 20:25 Ответить
АЯ ПРО ІНШІ ПЕРЕМОВИНИ СКАЖУ
«Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому»22 Серпня 2022 року новина UNIAN
9-11 листопада велиий перемовник Арахамія тусить з Фірташем у Відні. На УП МАТЕРІАЛ І ВІН ЦЕ ПІДТВЕРДИВ .
В цей час тхне аміачними перемовинами з рашистами , зерновою угодою від Аразамії.

Саме в ці дні бувший військовополоненний у 2015 році Роман Світан, а нині знаний військовий експерт, говорить про вонючі договорняки Арахамії штибу з Медведчуком часів Порошенка за вимогою Меркель- Путіна.
дивіться у Курбанової бесіду зі Світаном
27.11.2022 20:26 Ответить
В чому суть і логіка цього допису? Хвірташ продає державний одеський аміак чи раХамія ще когось виводить з під санкцій за величезні плюшки?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:01 Ответить
Пи#деж всегда необременительный🤷
27.11.2022 20:29 Ответить
Зростання цін на продукти харчування та енергоносії означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Але ми повинні пам'ятати, що народ України щодня платить за це своєю кров'ю", - сказав генсек.

Для зрадофілів які спішать висрати прочитавши заголовок .

Україну підтримує весь світ !
27.11.2022 20:31 Ответить
Заговорили про дефіцит і нестачу озброєння як тільки рашистська ракета прилетіла на польський кордон, виходить бідон стикнув і дає задню, ось вам і дециметри, та в принципі не дивно, адже афган бідон залишив талібам, та ще й з масою зброї є ще погані приклади не доведеного остаточно чи умовного поразки Ірак ,Югославія, В'єтнам
27.11.2022 20:36 Ответить
А нах*я нам мир с орками? Ето все равно что смириться с болезнью и знать что она тебя убьет
27.11.2022 20:40 Ответить
Дикари насилующие и убивающие детей и женщин должны сидеть в клетках а не за столом переговоров. Тем более судя из надписей на стенах домов где они убивали хозяев етих домов можно увидеть что орки не то что никогда не жили в цивилизованном мире а и не умеют писать и читать. О чем с ними подписывать договор? Ето все равно что выйти на улицу и поцеловать бездомную собаку в ж*пу. Собаке будет приятно но другом вы ей вряд ли станете. Тем более кремлевские чиновники еще ничего не подписали а уже сразу заявили что никаких договоров они выполнять не собираются.
27.11.2022 20:51 Ответить
Этот столтенберг как конашенков только на западе.
27.11.2022 21:13 Ответить
Стултуберг як же ви задовбали своїми перемовинами, включи мізки, як що вони є. З ким перемовини, блд.
27.11.2022 21:26 Ответить
То може досить молоти про переговори, а підкиньте Томагавків штук 300, ми і від 1000 не відмовимось. Чим більше, тим швидше буде путлєр капут.
27.11.2022 21:32 Ответить
а чего с самого начала небо не закрыли?
у вас полномасштабная война в Европе, геноцид с этноцидом в одном флаконе, Югославия нервно в стороне курит.
а вы сидите, мямлите как целки.
жим-жим?
27.11.2022 21:34 Ответить
У підлоги країни немає сечі терпіти ці борошна!
27.11.2022 21:49 Ответить
Секретарка цілком від рук відбилася. Які ще переговори з терористами і масовими вбивцями цивільного населеня?
27.11.2022 22:05 Ответить
Слышишь слово "переговоры" - стреляй на звук.

Если серьёзно, мне нравится это цитата Столтенберга. Вначале оружие, чтобы усилить переговорную позицию. А потом, когда Украина сочтёт нужным, будут переговоры.

Привет из Канады.
28.11.2022 06:58 Ответить
На планете Земля есть всего 2 вида государств.
1. всё ради бабла
2. всё ради власти
Первые называют себя "цивилизованными", вторые по сути узурпаторы власти.
Государств, у которых в действительности доминируют моральныем принципы нет.
Почему "цивилизованные" люди дают мало оружия Украине?
Почему "цивилизованные" люди говорят о переговорах с военными преступниками?
Почему "цивилизованные" люди преступно бездействуют когда убивают открыто украинцев?
Да потому что главное для них БАБЛО.
И эти "цивилизованные" люди питают надежду, что при каких то условиях в будущем они смогут восстановить в том или ином виде с мордором.
Может быть ещё на лучших условиях, чем до войны.
Поэтому "цивилизованные" люди имитируют поддержку Украины, выглядывая из-за заборчика за проливаемой кровью.
Ведь "цивилизованные" люди не проливали лично свою голубую кровь и значит это не будет препятствием для будущего бизнеса.
"Цивилизованные" люди видели и Чечню, и Сирию, и Крым, но сделав отмороженный вид продолжали делать триллионы на прогрессирующем агрессоре. Ведь угроза росла не лично им в первую очередь, а третьесортным украинцам, молдаванам, грузинам, казахам. Потом могла прийти очередь второсортных поляков, прибалтов.
А до "цивилизованных" людей очередь так может и не дойти. А потом снова можно будет делать бабло с узурпаторами власти.
Запредельно аморальная алчность "цивилизованных" людей и является основопалагающей причиной проливаемой крови.
И если эту алчность не обуздать, то у человечество обречено - у него нет будущего.
28.11.2022 07:36 Ответить
 
 