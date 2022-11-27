РУС
Удары россиян по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте, - ОП

Удары российских войск по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российские атаки по объектам энергетики - это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века - террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды", - написал Подоляк.

Напомним, российские войска на следующей неделе могут устроить новые теракты против объектов энергетики. Поэтому украинцев просят позаботиться о запасах пищи, воды, зарядить павербанки и найти ближайший "Пункт несокрушимости".

Читайте также: Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины, - ОП

россия (97378) инфраструктура (258) Офис Президента (1828)
Насправді трохи впливає - ще більше надихає знищувати окупантів, які вміють "воювати" тільки з мирним населенням
27.11.2022 20:49 Ответить
.
27.11.2022 21:03 Ответить
Не кормите русскую свинью. Пусть жрет из срального чемоданчика своего фюрера.
27.11.2022 21:19 Ответить
Кацапська потолоч висирається, в спам.
27.11.2022 21:13 Ответить
Ти перший. Я з Маріуполя і я бажаю щоб всі кацапи московіти здохли раз і назавжди. Щоб більше нікому було вбивати і калічити український народ. Слава Україні, країні героїв!
27.11.2022 21:39 Ответить
Лососні тунца, і узбагойса! 😁
27.11.2022 21:53 Ответить
Воно смердить сожратим в усіх темах. Хай валить у свій чемодан, гниль.
27.11.2022 21:22 Ответить
Просто ждем, когда админ проснется. Эта бешеная свинособака тут давно известное явление.
27.11.2022 21:23 Ответить
Та здається, цю гниль можна заспамити до бана, якщо багато людей кине в спам? Чи автоматично не баниться, тільки через адміна?
27.11.2022 21:26 Ответить
Не знаю...я уже об этом животном сообщил на РФ.
27.11.2022 21:36 Ответить
вашим кацапским свиньям ваши трупы показать...?
могу тебе свиноцабаке скинуть ваших дохляков...!
но ты здесь на несколько минут - как и ваши чмобики на передовой...!
27.11.2022 21:24 Ответить
ну ваших кацапских боевых ********** будет 100000 до нового года...!
так что свинорыл ты не переживай...!
27.11.2022 21:31 Ответить
Ти чєво раскукарєкался, мальчік?
27.11.2022 21:54 Ответить
Ці удари й не розраховані для змін на фронті. Подоляк - Капітан Очєвідность.
27.11.2022 21:05 Ответить
Тут они воюют с женщинами и детьми..
27.11.2022 21:08 Ответить
.
27.11.2022 21:21 Ответить
А чому Єрмакофіс не реагує на провал явочних хаз Баканова в притонахМПЦ
27.11.2022 21:26 Ответить
Завод Меридіан: віддати не можна залишити
https://www.youtube.com/watch?v=n-5DaiHUuWo
27.11.2022 21:27 Ответить
27.11.2022 22:01 Ответить
Костянтин Риженко по Херсону.

27.11.2022 22:03 Ответить
27.11.2022 22:24 Ответить


27.11.2022 22:34 Ответить
 
 