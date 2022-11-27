Удары россиян по объектам энергетики не влияют на ситуацию на фронте, - ОП

Удары российских войск по объектам украинской энергетики не влияют на ситуацию на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российские атаки по объектам энергетики - это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, не приехавшая скорая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 века - террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды", - написал Подоляк.

Напомним, российские войска на следующей неделе могут устроить новые теракты против объектов энергетики. Поэтому украинцев просят позаботиться о запасах пищи, воды, зарядить павербанки и найти ближайший "Пункт несокрушимости".

