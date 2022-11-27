Санкции против РФ действуют медленно: Украина и США работают над повышением эффективности давления на Россию

Украина договорилась с США синхронизировать усилия Украины по усилению санкционного давления на Россию. Об этом шла речь на встрече министра экономики Украины Юлии Свириденко и координатора санкций Государственного департамента США Джеймса О’Брайена.

"В то же время падение российской экономики до конца года будет составлять, по прогнозам, 4,5-4,6%. А падение украинского – уже 30%. Поэтому очевидно, что санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть. Так что их необходимо усиливать. Именно поэтому для нас важна скоординированность, системность, обмен наработками и идеями в этом вопросе с партнерами, американской стороной. В частности, по отражению и синхронизации санкций", - отметила Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы понимаем, что санкции действуют замедленно, – отметил в ответ Джеймс О'Брайен. – Однако они позволяют остановить РФ быстрее, чем она бы остановилась сама. Кроме того, санкции способны сделать так, чтобы РФ в будущем не повторила агрессию снова. Надеемся, что обмен информацией позволит ускорить работу в этом направлении. Мы должны показать, насколько жестоки действия России на территории Украины, и что они заслуживают более жестких санкций".

В Минэкономики напомнили, что Украина ввела санкции в отношении более 5 тысяч человек (еще не меньше – в работе), причастных к российской агрессии.

На встрече обсудили следующие вопросы санкционной политики:

Введение с 5 декабря политики ограничения цен (Price Cap Policy) на российскую нефть и "ценовой потолок", который планируют установить присоединившиеся к инициативе страны. Здесь Украина выступает за полное эмбарго на российскую нефть и газ. Но компромисс ($30-40 за баррель) на данном этапе возможен.

Синхронизация санкций с западными партнерами. В крупный санкционный пакет, введенный в действие Зеленским 19 октября, вошли санкции, ранее введенные, в частности, ЕС. В то же время идет работа над тем, чтобы санкции, введенные Украиной, были отражены нашими союзниками.

Секторальные санкции по направлениям и сферам - именно такие санкции наиболее эффективны, оказывают наибольшее давление на путинскую военную машину и экономику государства-агрессора.

Предотвращение обхода санкций. Следует полностью исключить возможность получения Россией через третьи страны товаров, поставка которых запрещена санкциями. Прежде всего – комплектующих для вооружения: чипов, композитных материалов, товаров двойного назначения и т.п.