РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7376 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 190 24

Санкции против РФ действуют медленно: Украина и США работают над повышением эффективности давления на Россию

санкції

Украина договорилась с США синхронизировать усилия Украины по усилению санкционного давления на Россию. Об этом шла речь на встрече министра экономики Украины Юлии Свириденко и координатора санкций Государственного департамента США Джеймса О’Брайена.

"В то же время падение российской экономики до конца года будет составлять, по прогнозам, 4,5-4,6%. А падение украинского – уже 30%. Поэтому очевидно, что санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть. Так что их необходимо усиливать. Именно поэтому для нас важна скоординированность, системность, обмен наработками и идеями в этом вопросе с партнерами, американской стороной. В частности, по отражению и синхронизации санкций", - отметила Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы понимаем, что санкции действуют замедленно, – отметил в ответ Джеймс О'Брайен. – Однако они позволяют остановить РФ быстрее, чем она бы остановилась сама. Кроме того, санкции способны сделать так, чтобы РФ в будущем не повторила агрессию снова. Надеемся, что обмен информацией позволит ускорить работу в этом направлении. Мы должны показать, насколько жестоки действия России на территории Украины, и что они заслуживают более жестких санкций".

Читайте также: К концу года уровень безработицы достигнет 30%, - Свириденко

В Минэкономики напомнили, что Украина ввела санкции в отношении более 5 тысяч человек (еще не меньше – в работе), причастных к российской агрессии.

На встрече обсудили следующие вопросы санкционной политики:

Введение с 5 декабря политики ограничения цен (Price Cap Policy) на российскую нефть и "ценовой потолок", который планируют установить присоединившиеся к инициативе страны. Здесь Украина выступает за полное эмбарго на российскую нефть и газ. Но компромисс ($30-40 за баррель) на данном этапе возможен.

Синхронизация санкций с западными партнерами. В крупный санкционный пакет, введенный в действие Зеленским 19 октября, вошли санкции, ранее введенные, в частности, ЕС. В то же время идет работа над тем, чтобы санкции, введенные Украиной, были отражены нашими союзниками.

Секторальные санкции по направлениям и сферам - именно такие санкции наиболее эффективны, оказывают наибольшее давление на путинскую военную машину и экономику государства-агрессора.

Предотвращение обхода санкций. Следует полностью исключить возможность получения Россией через третьи страны товаров, поставка которых запрещена санкциями. Прежде всего – комплектующих для вооружения: чипов, композитных материалов, товаров двойного назначения и т.п.

Автор: 

Госдепартамент США (1878) санкции (11884) США (27973) Свириденко Юлия (238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
+5
Ну так спонсор терористів Китай не сидить на місці, Індія не відстає, турція рубить бабло
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
+5
***** повна ці "пекельні" санкції ...
показать весь комментарий
27.11.2022 21:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На прикладі Ірану вже подивились, як ті санкції працюють
Та і як практика показує, найкращі санкції на себе самі рашисти накладають: то газ тільки за рублі, то нафту відмовляються продавати
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
Ну так спонсор терористів Китай не сидить на місці, Індія не відстає, турція рубить бабло
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 21:46 Ответить
Золота фраза.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:05 Ответить
погавкай ещё псина, не стесняйся
показать весь комментарий
27.11.2022 21:56 Ответить
унікальньій руснявьій *****, чьїх будєтє, служьівьій?😭
показать весь комментарий
27.11.2022 22:31 Ответить
"падіння російської економіки до кінця року становитиме, за прогнозами, 4,5-4,6%. А падіння української - вже 30%" Джерело:

То може надасте зброю середньої дальності та "закриєте очі" на її використання? А українці (принаймні ті, з якими я спілкуюся) вже готові морально вдарити по енергосистемі московії, їхнім нафто- та газосховищам, заводам і решті промислової інфраструктури... Тоді й будете порівнювати відсотки падіння...
Всі розуміють обмеження, які на Україну накладають підписані країною міжнародні конвенції та договори. Але при такому стані справ - це гра в одні ворота. ІМХО
показать весь комментарий
27.11.2022 21:49 Ответить
русский, ваша страна-помойка теперь - сборочный цех Китая и Ирана. Вы безнадежно отстали от всего Мира. Вы на одном технологическом уровне с Зимбабве.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:33 Ответить
***** повна ці "пекельні" санкції ...
показать весь комментарий
27.11.2022 21:59 Ответить
санкции не работают, потому что сша позволяют чтоб было так. Все это цинизм и лицемерие. Признать их спонсором терроризма, и ни индия, ни турция, ни китай ничего не купят. Кацапы смогут умываться своей нефтью. Есть еще много других способов. Но сша никуда не спешит
показать весь комментарий
27.11.2022 22:07 Ответить
На жаль, саме так.

Як США сказали кілька місяців тому, "якщо ми визнаємо рашу спонсором тероризму, постраждає багато наших друзів".
показать весь комментарий
27.11.2022 23:14 Ответить
США, якби хотіли це припинити, можуть просто заявити - ще один прильот по цивільній інфраструктурі і Україна отримує дальнобійну ракетну зброю. А далі кацапи хай роблять свій вибір.
От тоді і побачимо падіння ВВП раші при прильотах по нафтогазових заводах і портах...
показать весь комментарий
27.11.2022 22:08 Ответить
та тут хоть все инфраструктуру разнесут - сша по фиг...Вы еще этого не поняли??
показать весь комментарий
27.11.2022 23:18 Ответить
Санкції роїссі до одного місця. Вони і без санкцій жили в повній сраці. А ракети будуть ліпити на керуванні ламповим обладнанням. Ну трохи зміниться в розмірі, ну трохи довше запускатись буде, ну трохи не точна, но вибухати в пусковій шахті буде. Херня то усе, головне - анало гов нєт!!!
показать весь комментарий
27.11.2022 22:09 Ответить
Санкції ніх*я не діють
показать весь комментарий
27.11.2022 22:18 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 22:22 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 22:44 Ответить
Брехлива зелена *****, коли зелені дебіли введуть санкції проти Абрамовича, Фрідмана, Коломойського, каналу 1+1 і їхніх брехливих журналюг?
показать весь комментарий
28.11.2022 06:32 Ответить
https://youtu.be/6nfp3HPlbFU ...

На встрече путлера с тётками был его двойник ..🦍типа Обезьяна...💀🤣
показать весь комментарий
28.11.2022 07:34 Ответить
Фальшивая история,фальшивый сЦарь ненастоящий,фальшивая вяличие рабZeи, фальшивое все с ного до башки тупой народец уродец...🦍🦍🦍короче обезьяны страдающие магией вяличия...🦍
показать весь комментарий
28.11.2022 07:37 Ответить
 
 