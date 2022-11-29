США звонили России по линии военной спецсвязи только один раз с начала войны, - Reuters

Линия связи, созданная между Пентагоном и вооруженными силами России в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, использовалась только один раз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По его данным, США инициировали звонок по "деконфликтной" линии связи, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

Чиновник отказался вдаваться в подробности, но добавил, что она не использовалась, когда 15 ноября в Польше упала ракета, вероятно, украинской ПВО, в результате чего погибли два человека.

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Хотя официальный представитель Вашингтона отказался уточнить, какие действия России вызвали тревогу в США, Reuters предполагает, что речь могла идти о российской оккупации ЗАЭС или угрозах подрыва Каховской ГЭС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину между Москвой и Вашингтоном в марте была создана линия "деконфликтинга", соединяющая Европейское командование Вооруженных Сил США и Центр управления национальной обороной России.

В Пентагоне тогда утверждали, что цель такой линии состоит в том, чтобы избежать любых непреднамеренных столкновений в воздушном пространстве НАТО или на земле. Неофициально американские должностные лица предполагали, что она также может быть использована для эвакуации граждан США с оккупированных территорий.

Одно должностное лицо предположило, что она также могла бы быть использована, если бы российский истребитель преследовал украинский самолет в польском воздушном пространстве, или если бы российская ракета пересекла воздушное пространство НАТО.

Линия "деконфликтинга" - один из немногих способов взаимодействия военных США и России в условиях войны в Украине. В другие входят переговоры между американскими и российскими военными чиновниками – в том числе главами оборонных ведомств и начальниками генштабов.