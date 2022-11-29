РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10454 посетителя онлайн
Новости Война
6 140 13

США звонили России по линии военной спецсвязи только один раз с начала войны, - Reuters

сша

Линия связи, созданная между Пентагоном и вооруженными силами России в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, использовалась только один раз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По его данным, США инициировали звонок по "деконфликтной" линии связи, чтобы сообщить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

Чиновник отказался вдаваться в подробности, но добавил, что она не использовалась, когда 15 ноября в Польше упала ракета, вероятно, украинской ПВО, в результате чего погибли два человека.

Читайте: Путин из-за неспособности противостоять ВСУ ведет себя "совершенно отвратительно", - Белый дом

Хотя официальный представитель Вашингтона отказался уточнить, какие действия России вызвали тревогу в США, Reuters предполагает, что речь могла идти о российской оккупации ЗАЭС или угрозах подрыва Каховской ГЭС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину между Москвой и Вашингтоном в марте была создана линия "деконфликтинга", соединяющая Европейское командование Вооруженных Сил США и Центр управления национальной обороной России.

В Пентагоне тогда утверждали, что цель такой линии состоит в том, чтобы избежать любых непреднамеренных столкновений в воздушном пространстве НАТО или на земле. Неофициально американские должностные лица предполагали, что она также может быть использована для эвакуации граждан США с оккупированных территорий.

Одно должностное лицо предположило, что она также могла бы быть использована, если бы российский истребитель преследовал украинский самолет в польском воздушном пространстве, или если бы российская ракета пересекла воздушное пространство НАТО.

Линия "деконфликтинга" - один из немногих способов взаимодействия военных США и России в условиях войны в Украине. В другие входят переговоры между американскими и российскими военными чиновниками – в том числе главами оборонных ведомств и начальниками генштабов.

россия (96472) США (27341)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
До 100 000 к Рождеству ( 25 декабря 2022) успеют настрелять
показать весь комментарий
29.11.2022 01:06 Ответить
+4
Корупцыя на Расее съела провода. спецсвязи (говорят на Росии они золотые) В ввиду того, что Путин не пользуется интернетом, теперь общение возможно только через телевизор
показать весь комментарий
29.11.2022 00:26 Ответить
+4
Оказывается Пригожин самый настоящий зоновский петух. А вся его ЧВК ето петушиная армия пид*арасов в прямом смысле слова. На ютубе Саша Курара рассказывает как опущенный и петух Пригожин сосал у него х****. Отсюда и жестокость Пригожина которого на зоне опускали и унижали
показать весь комментарий
29.11.2022 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корупцыя на Расее съела провода. спецсвязи (говорят на Росии они золотые) В ввиду того, что Путин не пользуется интернетом, теперь общение возможно только через телевизор
показать весь комментарий
29.11.2022 00:26 Ответить
В спецсвязи на расии золотой только дождь, которьій приводит к коррозии
показать весь комментарий
29.11.2022 00:43 Ответить
Оказывается Пригожин самый настоящий зоновский петух. А вся его ЧВК ето петушиная армия пид*арасов в прямом смысле слова. На ютубе Саша Курара рассказывает как опущенный и петух Пригожин сосал у него х****. Отсюда и жестокость Пригожина которого на зоне опускали и унижали
показать весь комментарий
29.11.2022 00:49 Ответить
На ₚоZZии по другому и не бывает. Страна-петушарня, которая живёт по понятиям, АУЕ дон
показать весь комментарий
29.11.2022 05:36 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 01:04 Ответить
До 100 000 к Рождеству ( 25 декабря 2022) успеют настрелять
показать весь комментарий
29.11.2022 01:06 Ответить
принаймні двічі, якщо вірити Остину
показать весь комментарий
29.11.2022 01:32 Ответить
Николаевич, не ты ль это часом? Не перевелись на ₚоZZии либерасты
показать весь комментарий
29.11.2022 05:40 Ответить
--альо..це Пентагон на зв'язку..а вова в бункєрі?
показать весь комментарий
29.11.2022 05:47 Ответить
"-Раша?
-Да..
-Шо з ******? "
показать весь комментарий
29.11.2022 11:12 Ответить
Це не ганебно...Одін раз нє підарас)
показать весь комментарий
29.11.2022 06:55 Ответить
Ага и ракета не ПВО и не Украинская. Как в том анекдоте . Ну вопервых не выиграл в лотерею, а проиграл в карты , и не машину ,а 15000
показать весь комментарий
29.11.2022 07:04 Ответить
 
 