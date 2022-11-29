Глава МИД Швеции Билльстрём о пакете помощи, который привез в Киев: "Системы ПВО, боеприпасы, зимнее оборудование, броневики и 270 млн евро"
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что привез в Украину крупнейший в истории двусторонних отношений пакет оборонной и финансовой помощи.
Об этом Билльстрём сказал на совместной с главой МИД Дмитрием Кулебой и коллегами из стран Балтии и Северной Европы пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, броненосцы и 270 млн евро. Это такой пакет. Это на 100 млн больше, чем все предыдущие. Это - прорыв, совсем другая степень поддержки", - сказал Билльстрём.
Он добавил, что финансовая помощь, безусловно, позволит Украине найти больше нужного ей на международном рынке.
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В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою на півострові". Вікіпедія
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Жодної копійки на підтримку України не дав, але поімел усіх українців на десятки мільярдів гривень з бюджету.
Вова маладець.