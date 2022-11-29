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Новости Помощь Украине Война
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Глава МИД Швеции Билльстрём о пакете помощи, который привез в Киев: "Системы ПВО, боеприпасы, зимнее оборудование, броневики и 270 млн евро"

біллстрьом

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что привез в Украину крупнейший в истории двусторонних отношений пакет оборонной и финансовой помощи.

Об этом Билльстрём сказал на совместной с главой МИД Дмитрием Кулебой и коллегами из стран Балтии и Северной Европы пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, броненосцы и 270 млн евро. Это такой пакет. Это на 100 млн больше, чем все предыдущие. Это - прорыв, совсем другая степень поддержки", - сказал Билльстрём.

Читайте: Разрешить этот конфликт может только военное поражение России, - глава МИД Швеции Линдстрём

Он добавил, что финансовая помощь, безусловно, позволит Украине найти больше нужного ей на международном рынке.

оружие (10290) помощь (7910) Швеция (1020)


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Топ комментарии
+20
Краще за всіх себе почуває Беня.
Жодної копійки на підтримку України не дав, але поімел усіх українців на десятки мільярдів гривень з бюджету.
Вова маладець.

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29.11.2022 00:22 Ответить
+19
при слове 270 мильонов у Остапа Бендера ( пардон резникова) радостно загорелись глаза....
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28.11.2022 23:53 Ответить
+17
Дякуємо Уряду дружньої нам Швеції за допомогу. Кілька слів з історичного минулого:Шведам не потрібно було відступати з Інгерманландії на початку вісімнадцятого століття. Якби ще тоді Європа об"єдналася для спротиву і відбиття навали московсько-татарської орди, то можливо і світова історія пішла б по зовсім іншому сценарію. Але нажаль, маємо те що маємо .Ще Кобзар з сумом про nі події писав:"Наробили колись Шведи великої слави- тікали з Мазепою в Банддери з Полтави... ."
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29.11.2022 00:22 Ответить
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при слове 270 мильонов у Остапа Бендера ( пардон резникова) радостно загорелись глаза....
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28.11.2022 23:53 Ответить
Дякуємо
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28.11.2022 23:54 Ответить
Пришло время Украине брать в союзники "готов" и гнать мухосранских захватчиков.
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28.11.2022 23:55 Ответить
Без англосаксов, хоть круть-верть, хоть верть-круть, не обойтись.
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29.11.2022 03:11 Ответить
«Готи - це назва союзу германських племен, які кочували під час Великого переселення народів в III столітті в райони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали залишки аланів і зайняли весь півострів, крім Херсонеса.

В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою на півострові". Вікіпедія
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29.11.2022 03:24 Ответить
Вы забыли сообщить , шо анты выбили готов из Северного Причерноморья, разбив их в мотлох... на вест- и остготов. Остготам(половцам), с подачи киевлян, жаба цицьки дала в холодном и голодном Поволжье. Вестготы свалили в Западную Европу , сквозь Римскую империю на юг Дании, в Нормандию. там они ассимилировались. Кто смешался с торменами(первая волна переселившихся в Европу германцев со СР. Азии), того стали звать викингами. Кто ассимилировался в полабских славянах, тех стали звать варягами-колбяги, галичане и волинцы... Вестготы(варяги), возможно у них было имя, как они сами себя называли - кассубы, заре это этноменшинство в Польше... тогда они через заднее крыльцо, в Приильменье, поучаствовали в этногенезе кацапов.
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29.11.2022 05:09 Ответить
Ніякі анти ніяких готов не розбивати,бо були з деревляними палками проти обвішаних металом германців!Це археологи чітко бачать по інвентарю поховань...Готи поділилися на грейтунгів і візіготів за родовою ознакою,рід Амалів і рід Гнейсів!
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29.11.2022 08:15 Ответить
.
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28.11.2022 23:56 Ответить
Він вже не бачить,хто смокче...Пузо заважає)
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29.11.2022 08:16 Ответить
У нас було дві системи ППО, 75 ящиків боєзапасів, 5 комплектів зимового обладнання (або пуховиків), панцерники наповнені ікеєю, і ціле море різнокольорових купюр різного дотоїнства та кольору. Також пляшка текіли, бутилка рому, ящик пива, пінта чистого ефіру... Не те що б це їм дуже потрібно було, але якщо ви вже вирішили допомогти Україні - ви намагаєтесь все відправити як треба! (с)

X D
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29.11.2022 00:05 Ответить
То шведи мабуть заодно Інгерманландію хочуть повернути сівіряни - прагматичні люди
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29.11.2022 00:08 Ответить
Дякуємо Уряду дружньої нам Швеції за допомогу. Кілька слів з історичного минулого:Шведам не потрібно було відступати з Інгерманландії на початку вісімнадцятого століття. Якби ще тоді Європа об"єдналася для спротиву і відбиття навали московсько-татарської орди, то можливо і світова історія пішла б по зовсім іншому сценарію. Але нажаль, маємо те що маємо .Ще Кобзар з сумом про nі події писав:"Наробили колись Шведи великої слави- тікали з Мазепою в Банддери з Полтави... ."
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29.11.2022 00:22 Ответить
да там загалі історія інтересна - наприкінці жовтня 1708 року між Гетьманщиною та Швецією було укладено українсько-шведський договір про союз у війні проти Московії, то може вони за фактом просто виконують свої союзницькі обов'язки
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29.11.2022 01:29 Ответить
Краще за всіх себе почуває Беня.
Жодної копійки на підтримку України не дав, але поімел усіх українців на десятки мільярдів гривень з бюджету.
Вова маладець.

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29.11.2022 00:22 Ответить
Єта друхоє, етат честний бізнесмен ,а не барига .Тьху, негодяи зеленые
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29.11.2022 07:33 Ответить
Шведам респект!
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29.11.2022 00:46 Ответить
ХеКоМанді ризиковано гроші давати..... наглядайте Шведи уважно куди ті гроші підуть!
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29.11.2022 00:48 Ответить
На шо намек, скумбрия будет по 508?
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29.11.2022 03:14 Ответить
Спасибо!
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29.11.2022 00:49 Ответить
Шведы молодцы!
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29.11.2022 02:27 Ответить
Спасибо Швеция!
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29.11.2022 02:40 Ответить
Tack så mycket
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29.11.2022 08:42 Ответить
 
 