Моравецкий о немецких ЗРК Patriot: "Никто не хочет брать технику только для того, чтобы она стояла"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев нуждается в них больше.

Во время пресс-конференции в понедельник главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.

Смотрите: Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины: "Это будет означать победу над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия". ВИДЕО

Он отметил, что в Украине, в частности в западных ее областях, почти ежедневно падают бомбы и гибнут люди. "Поэтому пусть это оружие, которое направляется, служит как можно лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул польский премьер.

Моравецкий выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины по крайней мере имела эту защиту через современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны".