РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10549 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
9 871 38

Моравецкий о немецких ЗРК Patriot: "Никто не хочет брать технику только для того, чтобы она стояла"

patriot

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев нуждается в них больше.

Во время пресс-конференции в понедельник главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.

Смотрите: Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины: "Это будет означать победу над всей трагедией и агрессией, которую нам принесла Россия". ВИДЕО

Он отметил, что в Украине, в частности в западных ее областях, почти ежедневно падают бомбы и гибнут люди. "Поэтому пусть это оружие, которое направляется, служит как можно лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул польский премьер.

Моравецкий выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины по крайней мере имела эту защиту через современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны".

Германия (7114) ПВО (2902) ПРО (284) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
29.11.2022 00:26 Ответить
+15
Західні лідери від Блера до Трампа роками говорили Німеччині, що вона проводить небезпечну політику щодо Росії, особливо щодо газопроводів, таких як "Північний потік-2".

Німеччині має бути соромно за свою реакцію на українську кризу і за свою політику попереднього десятиліття, коли вона всіляко загравала з путіним, щоб не бути відлученою від вимені з дешевими російськими енергоресурсами.
показать весь комментарий
29.11.2022 00:04 Ответить
+12
Українці - добрі. технарі . Незабаром і зброя українського виробництва буде використовуватись НАТО .

НАТО - поспішай приймати до себе Україну
показать весь комментарий
29.11.2022 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Західні лідери від Блера до Трампа роками говорили Німеччині, що вона проводить небезпечну політику щодо Росії, особливо щодо газопроводів, таких як "Північний потік-2".

Німеччині має бути соромно за свою реакцію на українську кризу і за свою політику попереднього десятиліття, коли вона всіляко загравала з путіним, щоб не бути відлученою від вимені з дешевими російськими енергоресурсами.
показать весь комментарий
29.11.2022 00:04 Ответить
Вы живете в облаках сказок. Не живут люди и политики в США и Западной Европе Украиной! И никому там "стыдно" ни за что не будет. Мир очень жесток и прагматичен. Мало того, усилиями российской пропаганды в ФРГ появиласть почти треть считающих, что "может это НАТО спровоцировало путина"? И "Германия свою лепту в защиту Украины уже внесла". А вы про "будет стыдно".
показать весь комментарий
29.11.2022 00:43 Ответить
Вы живёте не в Западной Европе, где люди часто просмотру матча чемпионата мира по футболу предпочитают новости из Украины и до сих пор собирают донаты на 10-м месяце войны ! Так что не нужно дезинформировать.
показать весь комментарий
29.11.2022 09:44 Ответить
Та то просто прігожинський бот відпрацьовує бронь від могілізації, не звертайте увагу.
показать весь комментарий
29.11.2022 10:12 Ответить
Это не противоречит тому, что я написал. Речь идет о трети . Или вы то же считаете, что в Германии граждане в массе испытывают стыд за "політику попереднього десятиліття"?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:31 Ответить
Завтра будемо о#уївати з чергових казкових відповідей сцикливої німчури на ці заклики.
показать весь комментарий
29.11.2022 00:13 Ответить
Документальная правда и ложь о Ленд-лизе в видео ролике.
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.

,,Я думаю ребята, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно с этих брехунов - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?
Почему Власть проспала Ленд-лиз, при помощи которого Украина получила бы танки, самолеты.... и освободила бы свою территорию от фашиствующих негодяев. ,,
https://www.youtube.com/watch?v=USOPI-i573M (430) Ленд-Лиз - Ожидание и реальность 2 - YouTube
показать весь комментарий
29.11.2022 00:16 Ответить
Да потому что ленд-лиз - это всего лишь право президента самостоятельно отправлять то, что нужно для победы, без всякого согласования-утверждения. Рузвельт был готов поставлять все что нобходимо, и поставлял. А этот...
показать весь комментарий
29.11.2022 08:53 Ответить
Вы ошибаетесь, после подписи Президента (он не мог не подписать Ленд-лиз, после поддержки двух Палат Конгресса) , Байден обязан был, в течение 60 дней, отчитаться, что Украина получила по Ленд-лизу.
Таковы законы США.
После потери нижней Палаты Конгресса демократами, ситуация с Ленд-лизом должна кардинально измениться.
показать весь комментарий
29.11.2022 18:35 Ответить
хоть кто-то адекватный, слава Богу
показать весь комментарий
29.11.2022 00:16 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 00:26 Ответить
Українці - добрі. технарі . Незабаром і зброя українського виробництва буде використовуватись НАТО .

НАТО - поспішай приймати до себе Україну
показать весь комментарий
29.11.2022 00:29 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 02:55 Ответить
а почему США напрямую не поставят Пэтриот в Украину? Там их намного больше на складах чем в Германии. Или у Британии тоже есть Пэтриоты - она тоже может поставить в украину свои батареи со своми расчетами. Если Германия такая "плохая" почему другие молчат в тряпку? Цель какая? поставить Пэтриот в Украину или гнобить Германию?
показать весь комментарий
29.11.2022 00:48 Ответить
Вот так исторически сложилось, как у нас с кацапами, фрицы ненавидят англосаксов и французов. Французы ненавидят фрицев и англосаксов. Америкосы нивелируют в Европе все эти ненависти, потому с вооружением в Европе нет резких движух. И это взвешено. дальновидно. Правильно.
показать весь комментарий
29.11.2022 03:07 Ответить
Ну да. Германии, ко всему(после 2-х мировых войн), запрещено распространять военное вооружение.
показать весь комментарий
29.11.2022 03:03 Ответить
Потому что это популизм польского правительства чистой воды. Я уже не могу читать, что полячки требуют, чтоб Германия передала что-то кому-то. А почему поляки сами не возьмут и не закроют небо хотя бы западной Украины? В конце концов это их граждане были убиты и они почему-то это молча проглотили. Короче, очередное бла бла бла
показать весь комментарий
29.11.2022 09:34 Ответить
Вы с дуба грохнулся, Польша наоборот, хочет чтобы "Пэтриот" ушли Украине. Насчет все пинают Германию: это от того военная база США до сих пор расположена в Германии , шо Германия 2 раза была зачинщиком мировых войн. Кста, Германии до сих пор запрещено иметь наступательное вооружение. О ядерке - ваапше молчек.
показать весь комментарий
29.11.2022 03:01 Ответить
А почему это немцы должны отдавать свои Патриоты Украине, а не поляки или американцы?)
показать весь комментарий
29.11.2022 04:13 Ответить
Всему свое время. Нельзя в сей секунд делать коллапс на каазлабаде... Иначе для вас наступит более сложная проблема - оказаться граничащими с миллиардным таукхитаем.
показать весь комментарий
29.11.2022 04:57 Ответить
Вы - не в теме, типо, почему поляки не отдают Украине свои "Пэтриот"... Вот также секль-ТV пытается обрисовать картину.
показать весь комментарий
29.11.2022 05:02 Ответить
На месте немцев я бы чувствовал себя полным идиотом, больше всех помогает и ее же больше всех оплевывают.
показать весь комментарий
29.11.2022 04:15 Ответить
Тю, и зачем вам для этого немцы?... ХМЫ...
показать весь комментарий
29.11.2022 05:03 Ответить
Поверьте мне, именно так себя многие и чувствуют. Э
показать весь комментарий
29.11.2022 09:42 Ответить
Как можно хотеть передать Украине то, чем сам не обладаешь? У поляк есть своё пво и если б они хотели, то уже б давно поставили его. То-есть Германия должна и может, а Польша только демагогию разводит.
показать весь комментарий
29.11.2022 09:37 Ответить
Если бы Германию не пинали, она, вооружившись до зубов, показала бы вам кто в Европе хозяин. Вам бы места в ней не досталось.
показать весь комментарий
29.11.2022 04:02 Ответить
Тока симбирские епеня, если таукитайцы позволят...
показать весь комментарий
29.11.2022 04:03 Ответить
Стоимость ракеты ирис т около 300 тысяч и сами производят, патриот 3 млн. Слишком большая разница. При равнозначной альтернативе.
Какой смысл разгонять скандал?
Немцы очень любят благодарность. За миллион принятых добытых беженцах. За гумманитарку на миллиарды, за вооружение близко к двум миллиардам.
показать весь комментарий
29.11.2022 04:53 Ответить
проблема в тому, що патріоти кардинально ситуацію не змінять, бо хоч і зб'ють декілька ракет, АЛЕ ВСЕ ЩЕ ДЕЩО ПРИЛЕТИТЬ! єдине, що може допомогти - це знищення москальської стратегічної авіації і кораблів, з яких запускають ракети! Все інше - напівміри....
а ракети такої дальності ніхто нам не дає і чинна влада навіть і не думає починати їх виробництво!
показать весь комментарий
29.11.2022 07:05 Ответить
Багато тих ракет по нас з Волги та Каспію запускають, туди й химери не дістануть.
показать весь комментарий
29.11.2022 07:25 Ответить
Свіжа новина від США, вони провели випробування на сумісність Патріота з другими РЛСами, то єсть щоб не давати супер дорогий Патріота комплекс 1 ярд, можно дати тільки пускові установки з ракетами та під'їднати до Насамсів чи Ірисів, що в рази збільшить площу ураження та живучість.
показать весь комментарий
29.11.2022 09:22 Ответить
нам нужна, поставьте и сделайте нормальный канал целеуказания, что орковские самолеты могла сбивать
показать весь комментарий
29.11.2022 10:17 Ответить
 
 