Моравецкий о немецких ЗРК Patriot: "Никто не хочет брать технику только для того, чтобы она стояла"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев нуждается в них больше.
Во время пресс-конференции в понедельник главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.
Он отметил, что в Украине, в частности в западных ее областях, почти ежедневно падают бомбы и гибнут люди. "Поэтому пусть это оружие, которое направляется, служит как можно лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул польский премьер.
Моравецкий выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины по крайней мере имела эту защиту через современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны".
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Німеччині має бути соромно за свою реакцію на українську кризу і за свою політику попереднього десятиліття, коли вона всіляко загравала з путіним, щоб не бути відлученою від вимені з дешевими російськими енергоресурсами.
В США обратили внимание, ни Президент Украины, ни его окружение не вспоминают о Ленд-лизе - каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
,,Я думаю ребята, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно с этих брехунов - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?
Почему Власть проспала Ленд-лиз, при помощи которого Украина получила бы танки, самолеты.... и освободила бы свою территорию от фашиствующих негодяев. ,,
https://www.youtube.com/watch?v=USOPI-i573M (430) Ленд-Лиз - Ожидание и реальность 2 - YouTube
Таковы законы США.
После потери нижней Палаты Конгресса демократами, ситуация с Ленд-лизом должна кардинально измениться.
НАТО - поспішай приймати до себе Україну
Какой смысл разгонять скандал?
Немцы очень любят благодарность. За миллион принятых добытых беженцах. За гумманитарку на миллиарды, за вооружение близко к двум миллиардам.
а ракети такої дальності ніхто нам не дає і чинна влада навіть і не думає починати їх виробництво!