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РФ развернула войска в Беларуси, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева и предотвратить их использование на юге и востоке, - ISW

рф,білорусь,військові

Развернув войска на территории Беларуси в ноябре 2022 года, Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что спутниковые снимки указывают на увеличение боевой техники РФ, в том числе танков на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте. Количество наблюдается приблизительно на одну бригаду.

В то же время, мониторинговая организация "Белорусский Гаюн" проинформировала о том, что Кремль перебросил туда же 15 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования в Брест.

"Эти дислокации поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси. 28 ноября украинский Генштаб сообщил, что, по его оценкам, российские силы перебросят неопределенные элементы ("некоторые подразделения") из Беларуси в неопределенный район после того, как подразделения "обретут боевую способность", - отметили в ISW.

Соответствующие заявления указывают на то, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал РФ, вероятно, увеличив зависимость от Беларуси в плане учебного потенциала, объясняют специалисты.

"Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева, чтобы предотвратить их использование на юге и востоке. Белорусские войска будут маловероятно атаковать Украину", - добавляют в Институте изучения войны.

Также смотрите: Около 15 тыс. белорусских военных готовы присоединиться к войне против Украины, - Генштаб ВСУ

 

армия РФ (19917) Беларусь (7937) ISW (493)


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Убаюкивание общественности, журналистами Гордоном, Яковиной, Ждановым.... только ослабляет Украину.
Нужно требовать у Белого Дома, поставлять тяжелое вооружение, в соответствии с проголосованным Конгрессом , Ленд-лиза.
Капельное вливание вооружений и игнорирование Ленд-лиза, уничтожает Украину.
Каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев и разрушенные города.
Военнослужащие ВСУ, которые сейчас в окопах под Бахмутом, вернутся и спросят рано или поздно - почему мы потеряли тысячи наших побратимов?

https://www.youtube.com/watch?v=GC8K9nfyisU&t=214s (431) Как поменяется конгресс США в отношении к Украине. Мария Максакова, Борис Пинкус, Гари Юрий Табах - YouTube
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29.11.2022 07:11 Ответить
Нічого ці вимоги не дадуть. Всю весну ми закликали світ надати ППО. Ні танки, чи ракети для наступу. Просто дати систему для захисту неба. Всі просто мовчали. Тепер коли енергосистема висить на соооминці на передодні війни почалися якісь рухи. І "раптом" з'ясувалося, що тих же старих Ховків сотні на зберіганні як і тисяч ракет до них. Але раніше чомусь про це не згадували.
У штатів своя гра. За помірні гроші вони отримали:
Доступ до останньої кацапської техніки, адже всі цінні трофеї ми їм передаємо.
Отримали інформацію про спроможності всіх видів армії рф (ракетні війська, авіація)
Фактично зруйнували сухопутні війська рф.
Оборонний комплекс отримує величезну кількість замовлень.
Отримали ринок зрідженого газу ЄС.
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29.11.2022 07:42 Ответить
А хто тобі по винен все давати ,ти мусив дупою ворушитися, ти отримав вісім років а що зробив ти ,дивився тв через тарелку ?
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29.11.2022 08:42 Ответить
Ні мусив так як ти ******* з Німеччини, будівник всратий.
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29.11.2022 08:50 Ответить
Це вже ми чули від "зелених аналітиків" перед 24.02.2022 р.
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29.11.2022 07:11 Ответить
Лукашеску путлер арестовал...но колхозник держится...по утрам пьет чай без Новичка...и делает физзарядка и бегает кросс Минск-Киев через Чернобыль АЭС и обратно...
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29.11.2022 10:11 Ответить
 
 