РФ развернула войска в Беларуси, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева и предотвратить их использование на юге и востоке, - ISW
Развернув войска на территории Беларуси в ноябре 2022 года, Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что спутниковые снимки указывают на увеличение боевой техники РФ, в том числе танков на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте. Количество наблюдается приблизительно на одну бригаду.
В то же время, мониторинговая организация "Белорусский Гаюн" проинформировала о том, что Кремль перебросил туда же 15 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования в Брест.
"Эти дислокации поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси. 28 ноября украинский Генштаб сообщил, что, по его оценкам, российские силы перебросят неопределенные элементы ("некоторые подразделения") из Беларуси в неопределенный район после того, как подразделения "обретут боевую способность", - отметили в ISW.
Соответствующие заявления указывают на то, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал РФ, вероятно, увеличив зависимость от Беларуси в плане учебного потенциала, объясняют специалисты.
"Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева, чтобы предотвратить их использование на юге и востоке. Белорусские войска будут маловероятно атаковать Украину", - добавляют в Институте изучения войны.
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