Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины, - Newsweek

После первых неудач российской армии должностные лица обсуждали возможность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

По информации издания, соответствующие разговоры подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".

Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы РФ и сотрудники ФСБ, Путин в таких разговорах не присутствовал.

Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы поражение России в глазах противников и нейтральных стран.

По данным Newsweek, ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.

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