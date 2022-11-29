Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины, - Newsweek
После первых неудач российской армии должностные лица обсуждали возможность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.
По информации издания, соответствующие разговоры подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".
Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы РФ и сотрудники ФСБ, Путин в таких разговорах не присутствовал.
Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы поражение России в глазах противников и нейтральных стран.
По данным Newsweek, ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Агресивна риторика вищого керівництва Росії, яка загрожувала світу першим із Хіросіми застосуванням ядерної зброї у військовому конфлікті, несподівано змовкла,
Після того, як про неприпустимість ядерних загроз заявили прем'єр Китаю Лі Кецян , а потім і голова КНР Сі Цзіньпін , ні президент Володимир Путін , ні заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв не промовили ні слова про можливе використання арсеналу, який дістався Росії у спадок від СРСР.
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кацапа : у вирiй пiшов...
От хтось iз пагорбу скотився,
Мабуть, то "пиня" вниз iде...
Та як ся й в пекло ввесь вiн зiйде
Мабуть з ума мене зведе... ХЕХ...