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Новости Агрессия России против Украины Война
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Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины, - Newsweek

рф,зброя,ядерна

После первых неудач российской армии должностные лица обсуждали возможность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

По информации издания, соответствующие разговоры подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".

Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы РФ и сотрудники ФСБ, Путин в таких разговорах не присутствовал.

Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы поражение России в глазах противников и нейтральных стран.

По данным Newsweek, ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.

Читайте: Россияне обстреливают Украину болванками из ядерных ракет, чтобы отвлекать системы ПВО, - британская разведка

россия (96472) ядерное оружие (1379)


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Топ комментарии
+15
Позорища обоссратые, у которых остатки иллюзорного величия держится на ядерном оружие.
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29.11.2022 06:51 Ответить
+7
братский народ, епта
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29.11.2022 06:51 Ответить
+6
https://www.moscowtimes.ru/2022/11/28/putin-i-medvedev-zamolchali-o-yadernom-oruzhii-posle-okrika-iz-kitaya-a26873
Агресивна риторика вищого керівництва Росії, яка загрожувала світу першим із Хіросіми застосуванням ядерної зброї у військовому конфлікті, несподівано змовкла,
Після того, як про неприпустимість ядерних загроз заявили прем'єр Китаю Лі Кецян , а потім і голова КНР Сі Цзіньпін , ні президент Володимир Путін , ні заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв не промовили ні слова про можливе використання арсеналу, який дістався Росії у спадок від СРСР.
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29.11.2022 07:26 Ответить
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братский народ, епта
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29.11.2022 06:51 Ответить
Позорища обоссратые, у которых остатки иллюзорного величия держится на ядерном оружие.
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29.11.2022 06:51 Ответить
Им уже пора армию Венка ждать и московское метро затапливать. Вояки мокроштанные
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29.11.2022 07:18 Ответить
Может и не заслуживает, но само по себе событие вполне вероятное.
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29.11.2022 07:28 Ответить
https://www.moscowtimes.ru/2022/11/28/putin-i-medvedev-zamolchali-o-yadernom-oruzhii-posle-okrika-iz-kitaya-a26873
Агресивна риторика вищого керівництва Росії, яка загрожувала світу першим із Хіросіми застосуванням ядерної зброї у військовому конфлікті, несподівано змовкла,
Після того, як про неприпустимість ядерних загроз заявили прем'єр Китаю Лі Кецян , а потім і голова КНР Сі Цзіньпін , ні президент Володимир Путін , ні заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв не промовили ні слова про можливе використання арсеналу, який дістався Росії у спадок від СРСР.
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29.11.2022 07:26 Ответить
дали по шапці молодшому брату
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29.11.2022 09:31 Ответить
ДIмон-айфончик нiразу не засцяв..але паличками iсти уже почав..
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29.11.2022 11:21 Ответить
Страх потіряли -- в БОГА не вірять на Сатану надіються .
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29.11.2022 07:31 Ответить
На сатану надейся, но сам не плошай...дурачки понадеялись на сатану , а у нас оказывается... всякое возможно...
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кацапа : у вирiй пiшов...
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29.11.2022 08:07 Ответить
ЙО-пэ-рэ-сэ-тэ... начитаешся про мештоунтiв з ядерною дубиною - на каамарiнскую тягне...
От хтось iз пагорбу скотився,
Мабуть, то "пиня" вниз iде...
Та як ся й в пекло ввесь вiн зiйде
Мабуть з ума мене зведе... ХЕХ...
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29.11.2022 08:13 Ответить
Говорили ,балакали потім сіли тай заплакали .
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29.11.2022 08:24 Ответить
 
 