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За прошедшие сутки военные РФ убили 1 мирного жителя Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

донеччина

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки убили 1 гражданского жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 28 ноября россияне ранили 1 гражданского в Донецкой области - в Торском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки военные РФ убили 1 мирного жителя Донетчины, - ОВА 01

жертвы (2119) Донецкая область (10147) Кириленко Павел (640)


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