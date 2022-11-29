В Киеве экстренные отключения, свет будет включаться поочередно, перерыв составит не более 5 часов, - ДТЭК

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения: свет будет поочередно включаться всем жильцам до стабилизации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов. Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - говорится в сообщении.

Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сей день 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов – просьба сообщать ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы.

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