В Киеве экстренные отключения, свет будет включаться поочередно, перерыв составит не более 5 часов, - ДТЭК
В Киеве продолжают действовать экстренные отключения: свет будет поочередно включаться всем жильцам до стабилизации ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.
"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов. Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - говорится в сообщении.
Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сей день 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов – просьба сообщать ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы.
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Зато над Броварами зарево.
Но это не город, это парниковое хозяйство...
Видимо существует материальная заинтересованность диспетчеров ДТЕК в регулярном росте огурчиков, помидорчиков и пр...
это продукты питания, но НЕ первой необходимости..
Ви там знаєтее,яка в них система?
Так от ,одна комфорка на 2 квт - це 333 лед лампи по 6 вт.
у будинках теж робочі місця.
2. В минулий блекаут не працювали хлібзаводи (а вони дійсно споживають багато електроенергії) і по магазинах не було хліба, давай ще і овочів магазини позбавим. А це і не тільки магазини, але і весь бізнес з виробництва продуктів харчування стане (кафе, ресторани, кухні в супермаркетах і тд.).
3. І як останній варіант, можливо на тому підприємстві стоять генератори просто (не знаю яке це конкретно виробництво)
Або просто найпростіше генератор + лед.
а як більше 100 років тому зимували?
а електрики немає тут і зараз.
100 років тому більшість населення не ходило в супермаркети.
100 років тому тут бігали комуністи.
Давайте не будемо, як моя бабуся "раніше була тільки картопля і квашена капуста зимою". Ми ж з вами все ж таки живемо в 21 столітті
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