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Новости Война
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В Киеве экстренные отключения, свет будет включаться поочередно, перерыв составит не более 5 часов, - ДТЭК

світло,світла,відключення,віялові

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения: свет будет поочередно включаться всем жильцам до стабилизации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов. Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - говорится в сообщении.

Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сей день 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов – просьба сообщать ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы.

Читайте: ДТЭК о ситуации с электроэнергией в Киеве: Делаем все, чтобы подавать свет всем по 2-3 часа дважды в сутки

Киев (25796) Тарифы на электроэнергию (2181) ДТЭК (524)


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Топ комментарии
+6
ЗМІ які вихваляють клоуна працюють. Канали які мають свою думку він відімкнув і каже що ми йдемо в Європу.
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29.11.2022 09:51 Ответить
+4
вам би добре було б ,якби і в них темнота була б,мабуть.
Ви там знаєтее,яка в них система?
Так от ,одна комфорка на 2 квт - це 333 лед лампи по 6 вт.
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29.11.2022 09:24 Ответить
+3
1. Не всі хочуть їсти лише картоплю і капусту.
2. В минулий блекаут не працювали хлібзаводи (а вони дійсно споживають багато електроенергії) і по магазинах не було хліба, давай ще і овочів магазини позбавим. А це і не тільки магазини, але і весь бізнес з виробництва продуктів харчування стане (кафе, ресторани, кухні в супермаркетах і тд.).
3. І як останній варіант, можливо на тому підприємстві стоять генератори просто (не знаю яке це конкретно виробництво)
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29.11.2022 09:38 Ответить
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ЗМІ які вихваляють клоуна працюють. Канали які мають свою думку він відімкнув і каже що ми йдемо в Європу.
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29.11.2022 09:51 Ответить
В Києві більше нема світла,ніж в області. Так що не тринди.
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29.11.2022 10:32 Ответить
Батий:
Зато над Броварами зарево.
Но это не город, это парниковое хозяйство...
Видимо существует материальная заинтересованность диспетчеров ДТЕК в регулярном росте огурчиков, помидорчиков и пр...
это продукты питания, но НЕ первой необходимости..
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29.11.2022 08:55 Ответить
вам би добре було б ,якби і в них темнота була б,мабуть.
Ви там знаєтее,яка в них система?
Так от ,одна комфорка на 2 квт - це 333 лед лампи по 6 вт.
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29.11.2022 09:24 Ответить
комфорка на газу.
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29.11.2022 15:57 Ответить
А ще це робочі місця...
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29.11.2022 09:29 Ответить
чиї, рослин?
у будинках теж робочі місця.
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29.11.2022 15:58 Ответить
1. Не всі хочуть їсти лише картоплю і капусту.
2. В минулий блекаут не працювали хлібзаводи (а вони дійсно споживають багато електроенергії) і по магазинах не було хліба, давай ще і овочів магазини позбавим. А це і не тільки магазини, але і весь бізнес з виробництва продуктів харчування стане (кафе, ресторани, кухні в супермаркетах і тд.).
3. І як останній варіант, можливо на тому підприємстві стоять генератори просто (не знаю яке це конкретно виробництво)
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29.11.2022 09:38 Ответить
для освітлення достатньо акумуляторів + лед або сонячні панелі+ аккум+ лед.
Або просто найпростіше генератор + лед.
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29.11.2022 09:47 Ответить
овочі із Турції можна завезти.
а як більше 100 років тому зимували?
а електрики немає тут і зараз.
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29.11.2022 16:00 Ответить
100 років тому десь 80% населення України жило в селах, а не як зараз більшість в містах.
100 років тому більшість населення не ходило в супермаркети.
100 років тому тут бігали комуністи.

Давайте не будемо, як моя бабуся "раніше була тільки картопля і квашена капуста зимою". Ми ж з вами все ж таки живемо в 21 столітті
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29.11.2022 16:55 Ответить
Якщо вас бісить зарево над Броварами - до речі, воно працює від генераторів, - навіть не пробуйте приїхати на печерськ. Бо від вечірнього печерська вашу сраку порве на німецькі хрести.
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29.11.2022 09:52 Ответить
не триндіть, бо серце стане!
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29.11.2022 16:01 Ответить
У нас (Кихв, Поділ) вчора та позавчора вимикали приблизно за графіком, але двічі вмикалаи десь через 6 годин (замість 4). Акуратно повідомляв, але ті два рази довелося потерпіти по 6 годин без звітла. Розумію, що це вфйна, і у прифронтових регіонах набагато важче - у нас хоч вода, тепло і газ є.
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29.11.2022 10:14 Ответить
У нас под Киевом электроэнергию второй день дают ночью 2-3 часа и днем 1-1.5 часа! Сегодня ночью дали на 1 час! Это что бы Киеву дать? А мы что , не люди???Давайте одинаково всем!!!
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29.11.2022 10:23 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZXf5gsOsz1ArdFqIzMTyT3Q0cdziqhW-8EQe2DsutMCprSglUY4lv-aARYz_wct0UHAv-_yUp-WYeE54NjO_9Y0BtxImC1VpZ0-yhYbSQTUhQjAp54F7HJLPmr3HK7KynMxvXPkcL188g0_Ch3eswnALcC9u1msE-g0EMh7YoxwZg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Та що ж ви не кажете?! А я навіть було спробував подумати, що слуги та їхні папіки переживають ті самі труднощі, що й решта українців. Пробував-пробував, але зрозумів, що це марна справа й перестав. Бо в мене фантазія не настільки буйна. У Буковелі обмежень із використанням електроенергії не виникає, хоча сусідні села відключають регулярно й надовго. А що, там де пани гуляють (чи напередодні вторгнення гуляли, замість до війни готуватися), холопам слід мовчати й тішитися, що в хазяїв життя усе чудово. Нехай це їх і зігріває.

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317249745_1817445018620019_429585391850802222_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Frugaab0ktIAX8WN4Be&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AfAbyQ39LeVS74mUnSOGGCCn2iG2ByoORio0n3SZ1n7KGg&oe=638A52B5

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317085549_1817445028620018_4539824369782724788_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=OqbQ9n1b8_kAX8Izess&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AfDKNR6Gn1PhHvaNa7_r8wwbDzbIQ8YcpekKLI9qvILucA&oe=638B2195
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29.11.2022 11:21 Ответить
 
 