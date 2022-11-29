Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 380 человек, 280 самолетов, 2 911 танков, 1 901 артсистема, 5 866 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 ноября потери личного состава противника составляют около 88 380 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляют:
личного состава – около 88 380 (+480) человек ликвидировано,
танков - 2911 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,
РСЗО - 395 (+0) ед,
средства ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 280 (+2) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
крылатые ракеты - 531 (+0),
корабли - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,
специальная техника - 163 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
а уже на сегодня средняя утилизация свиноцабак составляет - 317,91 тушек в день...
так что показатели растут...
Я бачу певну кореляцію між цим коефіцієнтом і оголошеннями про поставку союзниками чергової партії *********** до ствольної та реактивної. Часовий лаг - 3-4 дня (хоча це може бути і випадкова кореляція).
для примера, средняя утилизация свиноцабак месяц назад составляла - 285, 41....
могу просчитать тебе любую дату...!
Є такий сайт: index.minfin.com.ua.
Там є рубрика: "Втрати російської армії в Україні".
В ній є велика таблиця:
"Динамика потерь российской армии".
Вона дуже велика, скопіювати її не можу. Там, над таблицею, треба встановити фільтри:
- личный состав
- за весь период
- по дням
Там - синусоїда (я сам нічого не придумую, лише уважно читаю різні матеріали...)
синусоида\если я ещё помню, это график - вверх-вниз...\ - здесь у нас график по нарастающей...
не знаю как его назвать...
возможно он когда-то может перейти в синусоиду - но незначительную...
В мене тільки в 17:30 світло дали, то й інтернет з'явився. до того не міг відповісти.
я же просто обсчитывал за весь период...
Тож не повторюйте ворожі ІПСО, які конкретно ви, Валерій Коломієць, розповсюджуєте постійно та наполегливо.
"Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.
«У нас зі снарядів давно вже тільки західні поставки, артилерія західна. Україна своїх запасів зброї та свого виробництва *********** не створила. У нас нічого немає, ми воюємо за допомогою наших західних союзників".
Чи він теж постійно ІПСО проводить?
Наприклад, той же цензор ще 4 листопада написав:
Вчора вже з'явились предметні новини та відео про це:
https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-pokazav-152-mm-***********-yaki-vygotovleni-v-********/ «Укроборонпром» показав 152-мм **********, які виготовлені в Україні
В новеньких ящиках...
Али особисто ти, Валерій Коломієць, знайшов та наполегливо розповсюджуєш "все пагано, 3 дні запасів, запасів немає"... Тобто виключно негативні новини. Тобто ти - відвертий панікер та провокатор. Тобі не соромно за свою діяльність? Хоча про що я. Наволочам ніколи не соромно за свою діяльність...
- ІПСО -"українська влада продає електроенергію за кордон" (коменти до сьогодняшньої статті О.Кочеткова про блекаути в розділі "блоги";
- реакція:
******* вы уже распространять кацапские фейки!
1. С Молдовой у нас технологически единая электросистема. ЛЕП в западную часть Одесской области идут через Молдову (найдите в гугл.мэп схему ЛЕП Украины). Это называется - технологический переток. Это - не купля/продажа.
2. В Словакию идет электроэнергия с "Бурштынского энергоострова". Бурштынская ТЕС строилась в советское время изначально изолированно от энергосистемы УССР, исключительно для поставок электроенергии в станы СЭВ.
Эту ситуацию и отражают оперативные данные с сайта ENTSO-E.
Накуя писать о том, в чем не разбираешся. Есть же общедоступные темы - "тина кароль показала сиськи", "как подготовить дворники автомобиля к зиме"...
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І проблем із обсягами снарядів 122 і 152 на передовій в нас вже нема?
Я щось не можу зрозуміти, в чому ІПСО?
Битва за Бахмут, Сватове, Вугледар. Коли подолають снарядний голод? | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
19:57 29.11.2022
Судячи по назві стріму, снарядний голод все ж є. Чи це знову ІПСО?