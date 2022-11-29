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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 380 человек, 280 самолетов, 2 911 танков, 1 901 артсистема, 5 866 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 ноября потери личного состава противника составляют около 88 380 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 88 380 (+480) человек ликвидировано,

танков - 2911 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 280 (+2) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,

специальная техника - 163 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 380 человек, 280 самолетов, 2 911 танков, 1 901 артсистема, 5 866 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19917) Генштаб ВС (6590) уничтожение (7406) техника (1762) потери (4466)


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Топ комментарии
+19
о, літачки доліталися
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29.11.2022 09:00 Ответить
+19
Друга армія світу впевнено перетворюється на двохсоту.
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29.11.2022 09:04 Ответить
+16
(+480) осіб ліквідовано, а як хочеться цю цифру бачити дуже значною!!!

Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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29.11.2022 09:03 Ответить
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о, літачки доліталися
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29.11.2022 09:00 Ответить
Я теж на них поставив
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29.11.2022 09:26 Ответить
Сьогодні вже два є.
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29.11.2022 12:48 Ответить
(+480) осіб ліквідовано, а як хочеться цю цифру бачити дуже значною!!!

Вірю в ЗСУ!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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29.11.2022 09:03 Ответить
Друга армія світу впевнено перетворюється на двохсоту.
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29.11.2022 09:04 Ответить
неделю назад средняя утилизация свиноцабак составляла - 313,65 тушек в день...
а уже на сегодня средняя утилизация свиноцабак составляет - 317,91 тушек в день...
так что показатели растут...
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29.11.2022 09:14 Ответить
Якось цей коефіцієнт йде по синусоїді.
Я бачу певну кореляцію між цим коефіцієнтом і оголошеннями про поставку союзниками чергової партії *********** до ствольної та реактивної. Часовий лаг - 3-4 дня (хоча це може бути і випадкова кореляція).
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29.11.2022 09:43 Ответить
да вроде на данный момент нет никакой синусоиды - показатели растут...!
для примера, средняя утилизация свиноцабак месяц назад составляла - 285, 41....
могу просчитать тебе любую дату...!
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29.11.2022 10:09 Ответить
Соррі, інтернету довго не було.

Є такий сайт: index.minfin.com.ua.
Там є рубрика: "Втрати російської армії в Україні".
В ній є велика таблиця:

"Динамика потерь российской армии".

Вона дуже велика, скопіювати її не можу. Там, над таблицею, треба встановити фільтри:

- личный состав
- за весь период
- по дням

Там - синусоїда (я сам нічого не придумую, лише уважно читаю різні матеріали...)
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29.11.2022 18:39 Ответить
спасибо за ссылку - у нас с тобой недорозумение только в определении "синусоида"...
синусоида\если я ещё помню, это график - вверх-вниз...\ - здесь у нас график по нарастающей...
не знаю как его назвать...
возможно он когда-то может перейти в синусоиду - но незначительную...
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29.11.2022 19:15 Ответить
Ну так. Ця "синусоїда" потихеньку йде вгору. І це радує. Але якесь пояснення цих періодичних коливань має бути.
В мене тільки в 17:30 світло дали, то й інтернет з'явився. до того не міг відповісти.
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29.11.2022 20:08 Ответить
понял тебя когда нажал функции по дням и месяцам...
я же просто обсчитывал за весь период...
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29.11.2022 19:17 Ответить
Ви геть нічого не розумієте в військовій логістиці. Ніякої кореляція "в дні" - просто немає. Планування бойових дій та витрат *********** мало залежить від оперативних поставок з-за кордону. Якщо якийсь "лаг" і присутній - то він складається принаймні з кількох тижнів та місяців.

Тож не повторюйте ворожі ІПСО, які конкретно ви, Валерій Коломієць, розповсюджуєте постійно та наполегливо.
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29.11.2022 10:44 Ответить
Та я і не претендую на "експерта" 🤓🤓🤓
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29.11.2022 12:12 Ответить
В нас є головний редактор:

"Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

«У нас зі снарядів давно вже тільки західні поставки, артилерія західна. Україна своїх запасів зброї та свого виробництва *********** не створила. У нас нічого немає, ми воюємо за допомогою наших західних союзників".

Чи він теж постійно ІПСО проводить?
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29.11.2022 12:19 Ответить
Це ти, вириваючи з контексту цитати та не маючи повної картини, розповсюджуєш та створюєш брехливий та недостовірний фон.

Наприклад, той же цензор ще 4 листопада написав:


Вчора вже з'явились предметні новини та відео про це:
https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-pokazav-152-mm-***********-yaki-vygotovleni-v-********/ «Укроборонпром» показав 152-мм **********, які виготовлені в Україні

В новеньких ящиках...

Али особисто ти, Валерій Коломієць, знайшов та наполегливо розповсюджуєш "все пагано, 3 дні запасів, запасів немає"... Тобто виключно негативні новини. Тобто ти - відвертий панікер та провокатор. Тобі не соромно за свою діяльність? Хоча про що я. Наволочам ніколи не соромно за свою діяльність...
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29.11.2022 12:59 Ответить
Демонструю один раз, що таке ІПСО, і як на неї реагувати:

- ІПСО -"українська влада продає електроенергію за кордон" (коменти до сьогодняшньої статті О.Кочеткова про блекаути в розділі "блоги";

- реакція:


******* вы уже распространять кацапские фейки!
1. С Молдовой у нас технологически единая электросистема. ЛЕП в западную часть Одесской области идут через Молдову (найдите в гугл.мэп схему ЛЕП Украины). Это называется - технологический переток. Это - не купля/продажа.
2. В Словакию идет электроэнергия с "Бурштынского энергоострова". Бурштынская ТЕС строилась в советское время изначально изолированно от энергосистемы УССР, исключительно для поставок электроенергии в станы СЭВ.

Эту ситуацию и отражают оперативные данные с сайта ENTSO-E.

Накуя писать о том, в чем не разбираешся. Есть же общедоступные темы - "тина кароль показала сиськи", "как подготовить дворники автомобиля к зиме"...

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29.11.2022 17:41 Ответить
Тобто тепер у нас головне джерело для поповнення калібрів 122 і 152 - поточне виробництво, і ми можемо співставити його обсяги (в плані щоденного забезпечення потреб фронту) з обсягами цих калібрів, які мають кацапи (які вони накопичували останні 10-15 років)?
І проблем із обсягами снарядів 122 і 152 на передовій в нас вже нема?
Я щось не можу зрозуміти, в чому ІПСО?
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29.11.2022 17:54 Ответить
Дивимось сьогодні, в кого є електрика:
Битва за Бахмут, Сватове, Вугледар. Коли подолають снарядний голод? | Бутусов НАЖИВО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

19:57 29.11.2022

Судячи по назві стріму, снарядний голод все ж є. Чи це знову ІПСО?
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29.11.2022 20:11 Ответить
Даненько літаків не було .Слава ЗСУ !
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29.11.2022 09:13 Ответить
К Новому Году должны откобздонить 100 000 иначе ни как !!!
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29.11.2022 09:42 Ответить
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
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29.11.2022 09:44 Ответить
Мінус Су-25 та Су-24.
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29.11.2022 10:22 Ответить
 
 