Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 380 человек, 280 самолетов, 2 911 танков, 1 901 артсистема, 5 866 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 ноября потери личного состава противника составляют около 88 380 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 88 380 (+480) человек ликвидировано,

танков - 2911 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 280 (+2) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,

специальная техника - 163 (+0).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.