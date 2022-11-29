До 20 погибших и более 30 раненых: ВСУ поразили расположение подразделения оккупантов в Сватово, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили расположение противника в городе Сватово Луганской области, уничтожено до 20 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными", - говорится в сообщении.

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