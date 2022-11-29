До 20 погибших и более 30 раненых: ВСУ поразили расположение подразделения оккупантов в Сватово, - Генштаб
Силы обороны Украины поразили расположение противника в городе Сватово Луганской области, уничтожено до 20 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава!!!