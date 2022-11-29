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Новости Агрессия России против Украины Война
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До 20 погибших и более 30 раненых: ВСУ поразили расположение подразделения оккупантов в Сватово, - Генштаб

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Силы обороны Украины поразили расположение противника в городе Сватово Луганской области, уничтожено до 20 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными", - говорится в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 380 человек, 280 самолетов, 2 911 танков, 1 901 артсистема, 5 866 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (19917) Генштаб ВС (6590) уничтожение (7406) ВСУ (6740)


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Скоро в Росії треба буде мінять законодавство про шлюб - дозволять багатоженство У них чоловіків і так було менше ніж жінок а зараз буде ще більша "диспропорція"
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29.11.2022 09:07 Ответить
перейдуть на мусульманську традицію - в одного кацапа 4 баби !!!
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29.11.2022 09:45 Ответить
Шаріат мусульманину дозволяє мать трьох дружин Решта - наложниці
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29.11.2022 09:47 Ответить
Але у чоловіків-мусульманів, як не крути, все ж здебільшого одна жінка. Бо ти можеш мати і більше, але повинен придбати кожній жінці окрему хату. В приходити до неї в її хату. До речі, знайшов тут цікаву китайську блогерку, котра непогано вивчила мову московитів і розказує про Китай. Дуже цікаво, бо це китайка розказує про Китай, а не іноземці: https://www.youtube.com/watch?v=a5hg3DcC5R4&t=6s
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29.11.2022 09:51 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.11.2022 10:06 Ответить
 
 