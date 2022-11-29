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Россия должна была обсудить с США сокращение ядерного оружия, но отложила переговоры

зброя,ядерна,боєголовка

Россия отложила запланированные на эту неделю в Египте переговоры по ядерному оружию с Соединенными Штатами.

Об этом сообщил Государственный департамент США сообщает   со ссылкой  на ТСН.

Официальные лица двух стран должны были встретиться в Каире с 29 ноября по 6 декабря, чтобы обсудить возобновление инспекций в рамках нового договора о сокращении ядерных вооружений СНВ, действие которого было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

"Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты", - говорится в заявлении представителя Госдепа.

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В заявлении также говорится, что Вашингтон "готов перенести переговоры на более раннюю дату, поскольку возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности".

Следует отметить, что вступивший в силу в 2011 году новый договор о сокращении ядерных вооружений СНВ ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть Соединенные Штаты и Россия, а также развертывание наземных и подводных ракет и бомбардировщиков для их доставки.

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