Глава МИД Литвы Ландсбергис - коллегам по НАТО: Сохраняйте спокойствие и оставьте в Украине танки

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО просто: сохраняйте спокойствие и оставьте танки", - говорится в сообщении.

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