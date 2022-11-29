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Новости Война
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Глава МИД Литвы Ландсбергис - коллегам по НАТО: Сохраняйте спокойствие и оставьте в Украине танки

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО просто: сохраняйте спокойствие и оставьте танки", - говорится в сообщении.

Читайте: Шантаж России по поводу "грязной бомбы" следует воспринимать серьезно, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Литва (2522) танк (2285) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Слова не мальчіка но мужа .
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29.11.2022 10:35 Ответить
Дадут пару Абрамов для тренировок...
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29.11.2022 11:03 Ответить
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29.11.2022 11:13 Ответить
А спокiй навiщо?
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29.11.2022 11:34 Ответить
Гарні слова. Можно навіть футболку надрукувати

Keep calm and give them tanks
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29.11.2022 12:27 Ответить
... и самолеты F-16 с набором вооружений для них!
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29.11.2022 16:18 Ответить
 
 