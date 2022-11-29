Глава МИД Литвы Ландсбергис - коллегам по НАТО: Сохраняйте спокойствие и оставьте в Украине танки
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО просто: сохраняйте спокойствие и оставьте танки", - говорится в сообщении.
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Keep calm and give them tanks