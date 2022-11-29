Российские оккупанты за прошедшие сутки убили 1 гражданского, еще 2 человека получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
В результате российской вооруженной агрессии за прошедшие сутки, 28 ноября, в Украине погиб 1 гражданский гражданин, 2 человека получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, ссылаясь на данные областных военных администраций, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 28.11.2022 (по состоянию на 09:00 28.11.2022):
Донецкая область - 1 погибший, 1 раненый
Харьковская область - 1 раненый (на мине)", - говорится в сообщении.
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