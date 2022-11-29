По состоянию на 11:00, 29 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 30%, - "Укрэнерго"

По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

"Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями", - говорится в сообщении.

Список облэнерго можно найти по ссылке

"Напоминаем, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой", - добавляют в "Укрэнерго".

Читайте: Киев переходит на стабилизационные отключения, - ДТЭК