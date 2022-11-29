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Новости Война
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По состоянию на 11:00, 29 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 30%, - "Укрэнерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, произошедших в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

"Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями", - говорится в сообщении.

Список облэнерго можно найти по ссылке 

"Напоминаем, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой", - добавляют в "Укрэнерго".

Читайте: Киев переходит на стабилизационные отключения, - ДТЭК

Тарифы на электроэнергию (2181) Укрэнерго (660)


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29.11.2022 11:19 Ответить
Вы публичной информацией о поставках в системе ENTSO-E поинтересуйтесь. Там тоже интересные факты есть.
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29.11.2022 11:27 Ответить
Сейчас кацапам все сложнее будет

Чем когда все целое стояло

Все схемы энергетики переделаны

Они не знают что и где работает а что нет

Надеюсь что так
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29.11.2022 11:20 Ответить
Допоки енергетикою в Україні будуть керувати ставленик ворожого агента деркача юрист галущенко і його люди, блекаутів від 5 - 10 попадань рашистських ракет українцям не уникнути.
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29.11.2022 11:29 Ответить
Димка...работают спецы и ЕС...я тож так думаю...
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29.11.2022 11:24 Ответить
Неділю назад ця інформація звучала, як маємо 70% потужностей і в чому різниця?
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29.11.2022 11:29 Ответить
так і пишуть, дефіцит = 30%
30% дефіциту + 70% потужностей = 100%
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29.11.2022 12:32 Ответить
 
 