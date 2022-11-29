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Новости
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Китай обвинил США во вторжении ракетного крейсера в свои воды. США не согласны. КАРТА

крейсер,американський

Китайские военные заявили, что ракетный крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" в воды КНР вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Военно-морские силы США отрицают это обвинение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая", – заявил представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

Как отмечается, ракетный крейсер USS Chancellorsville недавно прошел через Тайваньский пролив и вблизи островов Спратли.

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Китай обвинил США во вторжении ракетного крейсера в свои воды. США не согласны 01

ВМС США назвали заявление Китая "ложным" и охарактеризовали его как "последнее в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США".

В заявлении отмечается, что крейсер USS Chancellorsville (CG 62) действовал в рамках принципа свободного судоходства, который закреплен международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", – заявили в ВМС США.

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Как отмечается, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и США.

Соединенные Штаты отвергают то, что они называют незаконными территориальными претензиями Китая в этих водах.

Американские военные корабли в последние годы все чаще проходят через Южно-Китайское море, чтобы показать, что претензии Китая необоснованны.

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Китайские военные заявили, что их войска будут оставаться в состоянии повышенной готовности, сообщило Южное командование ВС КНР в своем аккаунте в социальной сети WeChat.

Китай (3069) крейсер (98) США (27341)


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Топ комментарии
+15
Останнє 137 китайське попередження)))
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29.11.2022 11:26 Ответить
+9
Знову ці комуняки вийобуються
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29.11.2022 11:25 Ответить
+9
Территориальные воды за 500км? Китайцы скоро и Луну объявят своими землями
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29.11.2022 12:00 Ответить
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Знову ці комуняки вийобуються
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29.11.2022 11:25 Ответить
кєтайці ті ще "вояки"!! за всю історію кєтаю, їх постійно хтось даблпенетрейтів! я так розумію, ***** вдало підбадрює своїх кєтайскіх товарищів бути більш агресивними по відношенню до штатів, а тупі кєтайці, не помічаючі ляпасів москалям по морді, вірять в свою "потужність" і починають биковати!
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29.11.2022 12:48 Ответить
Останнє 137 китайське попередження)))
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29.11.2022 11:26 Ответить
І екстренно переоформлять його на нас.
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29.11.2022 11:42 Ответить
Щось на кшталт "Тримайте мене втрьох, бо двоє не впораються!"?
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29.11.2022 11:32 Ответить
Ну якщо китайці вважають Тайвань своєю територією,то такі заявочки китайців не дивують.
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29.11.2022 11:36 Ответить
желторотые выродки придурковатые не могут понять а нафиг им море?! они что в море живут.. как рыбы??? и вообще я смотрю в каждой странее происходитв Итсории массовый заразный психоз передающийся по воздуху вообще узкоглазые китаешки корейцы яапонцы вьетнамцы чокнутый народ по части поклонения идолам идеоологии фанатично преданы идиотизмы впрочем их родственная душа россияне также туда же... мусульманские выродки поехали умомо на религии исвоем аллахе и коране ******* люди им бы просто житьа нет придумывают себе пробелмы и препятствия а потом героически преодолевают фата морга и миражи...
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29.11.2022 12:40 Ответить
Китайские студенты подняли Майдан в Китае...совпадение?не думаю...
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29.11.2022 11:53 Ответить
Китай, не бикуй.., бо "ірпінсько-херсонська самооборона" і у Південно-Китайському морі дасть агресору мзди
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29.11.2022 11:55 Ответить
Территориальные воды за 500км? Китайцы скоро и Луну объявят своими землями
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29.11.2022 12:00 Ответить
є в них щось спільне з кацапами
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29.11.2022 13:06 Ответить
Российский историк, академик Чудинов в своих трудах утверждает, что еще до царя Ивана Грозного русская империя была межпланетной, намекая таким образом, что в империю входили кроме Земли и другие планеты солнечной системы.
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29.11.2022 13:27 Ответить
Китайці тільки і того,що їх багато
Вояки нікудишні
На В'єтнам вже нападали
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29.11.2022 12:14 Ответить
Коммуняки соскучились по ламповым процессорам.
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29.11.2022 13:46 Ответить
Напевно древні китайці те море ,,викопали".
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29.11.2022 14:15 Ответить
Отдайте им Сибирь (пусть возьмут у кацапов и успокоятся уже)!
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29.11.2022 16:16 Ответить
Скоро вести себе як *****, стане політичним прислів*ям.
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29.11.2022 19:15 Ответить
 
 