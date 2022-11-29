В Умани критическая ситуация с подачей электроэнергии, графики не работают, - мэр Плетнева

В Умани (Черкасская область) наблюдается критическая ситуация с энергообеспечением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС. В городе даже объекты критической инфраструктуры запитаны частично.

Об этом сообщила в Facebook мер Умани Ирина Плетнева, сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города запитана частично", - рассказала она.

По словам Плетневой, в громаде круглосуточно работают 18 "Пунктов Несокрушимости".

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