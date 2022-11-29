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В Умани критическая ситуация с подачей электроэнергии, графики не работают, - мэр Плетнева

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

В Умани (Черкасская область) наблюдается критическая ситуация с энергообеспечением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС. В городе даже объекты критической инфраструктуры запитаны частично.

Об этом сообщила в Facebook мер Умани Ирина Плетнева, сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города запитана частично", - рассказала она.

По словам Плетневой, в громаде круглосуточно работают 18 "Пунктов Несокрушимости".

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Умань (365) Тарифы на электроэнергию (2181) Черниговская область (1188)


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Топ комментарии
+8
Нехай місцеві "пейсаті" попросять захисту і Ізраїлю! Може їм він не відмовить.
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29.11.2022 11:37 Ответить
+8
А що, тільки в Умані? Здається ніде не діють графіки зараз. Добре, що хоч час від часу подають електроенергію. Нічого, ми і це пережевемо і станемо ще сильніші!
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29.11.2022 11:42 Ответить
+7
Цього п@дара треба точно на палю посадити.
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29.11.2022 12:01 Ответить
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Нехай місцеві "пейсаті" попросять захисту і Ізраїлю! Може їм він не відмовить.
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29.11.2022 11:37 Ответить

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29.11.2022 11:53 Ответить
Цього п@дара треба точно на палю посадити.
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29.11.2022 12:01 Ответить
хотілось би побачити повний список, за яким тратиться ці гроші, щось тут смердить
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29.11.2022 12:19 Ответить
як я зрозумів то це стеб, але стеб цілком у стилі зелених дегенератів тому багато хто прийняв його за правду
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29.11.2022 12:22 Ответить
За 295000 шт.в сутки,Мона дровами завалиться на 10 лет вперёд,буржуйка и и купить световых батарей ,чтобы полностью обеспечить свет. Нах.такие" пункты? Тем более 295000, это парнишка загнул и перегнул.План такой: наставить говна,и сбивать бабло за добровольно- принудительный " пункт".
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29.11.2022 12:56 Ответить
А що, тільки в Умані? Здається ніде не діють графіки зараз. Добре, що хоч час від часу подають електроенергію. Нічого, ми і це пережевемо і станемо ще сильніші!
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29.11.2022 11:42 Ответить
У Києві сьогодні поки нормально (принаймні Поділ). Хоча вчора на 6 годин двічі вимикали.
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29.11.2022 11:58 Ответить
Так, на Київщині теж повна жопа( Невже не можна розбити громади на кілька груп і вимикати послідовно, підтримуючи баланс споживання? Ні. Легше тупо відрубати високовольтні лінії на 12 годин.
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29.11.2022 13:22 Ответить
а чому зупинились блоки немає інформації?
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29.11.2022 11:57 Ответить
Ракетна кацапьска атака, на тому тижні. Станції перейшли в аварійний режим и знов повернути до плановому режиму роботи їх не так і просто.
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29.11.2022 12:03 Ответить
та я и сам знаю, что причина - ракетная атака, вопрос был в том, что после атаки через 2-3 дня уже всё стабилизировалось и в техже Черкасах всё было терпимо со светом, потом начали подключать блоки и режим вообще на плановые отключения перешел а тут спустя неделю после атак внезапно даже не экстренные а аварийные отключения без графика, ситуация со светом хуже даже чем после непосредственно самих атак 23 числа. Вот в чем вопрос, ЧТО произошло в промежутке, что даже без повторной атаки такая ситуация возникла
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29.11.2022 12:53 Ответить
Дефіцит електроенергії в Європі, де вона коштує набагато дорожче. То кому її вигідніше продавати? Туди за нормальні гроші, чи своїм за копійки? Думаєте, нас просто так до європейської енергосистеми приєднали?
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29.11.2022 15:22 Ответить
ну от я сам теж такої думки... ((( надыюсь ми помиляємось, бо це повний треш
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29.11.2022 20:51 Ответить
Так наче вже стабілізували ,навіть Пріпіздєнт ********* про повернення до планових, а в понеділок - херась, зупинка блоків...
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29.11.2022 13:25 Ответить
Так справа в тому що обладнення так і працює, в стрессових умовинах. Начебто все зробило, працює, апотім бац і щось знов не працює. Аварійні ситуації, вони такі. Тим більш, що вони вже більш місяця аварійні, через постійні обстріли.
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29.11.2022 13:36 Ответить
из-за ударов по инфре возникла критическая ситуация на всех атомных станций, распределение электроэнергии нарушилось... на двух вроде плюс-минус вычинили, на этой еще нет
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29.11.2022 12:04 Ответить
Хасіди мають допомогти )
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29.11.2022 12:01 Ответить
Вони і допомогли, влада била себе в груди копитом про рекордні 9 млн. Що зайшли до бюджету, але замість того щоб генераторів придбати на котельні наприклад, ця газдиня ямковими ремонтами займається, бо там неоране поле щоб красти.
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29.11.2022 12:10 Ответить
На жаль не тільки в Умані так
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29.11.2022 12:17 Ответить
В Черкасах з тих що я сам знаю і бачу кожен день - дві вулиці, одна широка на 4 полоси друга на 2 полоси і обидві достатньо длінні і однаково убиті, так от місяця 3 назад позаливали СМОЛОЮ тріщинки причем супер економно, якийсь художник малював напевно місяць кожну тріщинку а потім зверху місяць назад нанесли новеньку розмітку "красіву"... я спочатку думав, що мені показалось.... Так саме смішне, розмітку намалювали і на третій вулиці яка впирається В ЯМИ в діаметрі по 4метра три штуки підряд, глибиною см 15-30, брід, завжди вода стоїть я туди ваніть не суюсь нікол на машині... і от розмітка переходить в брід.... красота. Щось мені підсказує, що на паперах там "кап.ремонт" по всим випадкам...
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29.11.2022 15:23 Ответить
Головне, щоб в Молдові не було відключень....
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29.11.2022 12:29 Ответить
Про це наша влада і дбає. Бо там, видно, відкат іде непоганий...
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29.11.2022 15:24 Ответить
 
 