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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В настоящее время рассматривается вариант выдворения всех граждан РФ после деоккупации Крыма, - Ташева

крим

Самым актуальным вопросом, беспокоящим многих украинцев, остается судьба российских граждан, переместившихся на территорию полуострова незаконно.

Об этом заявила Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Речь идет именно о гражданах РФ, которые приобрели это гражданство за пределами оккупированного Крыма, не имели никакого отношения к украинскому гражданству, а также не стали жертвами принудительной оккупационной паспортизации на временно оккупированных территориях. Украина не признает оккупационные паспорта, которые РФ силой раздавала жителям Крыма – все они были и остаются гражданами Украины", - подчеркнула она.

По ее словам, с целью колонизации оккупированного полуострова власти РФ приняли меры, которыми обеспечили постоянную трудовую миграцию россиян в Крым.

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"Согласно украинскому законодательству, все иностранцы, попавшие на полуостров после 2014 года не через украинские КПВВ или через них, но нарушивших сроки пребывания – проживают на территории Крыма незаконно. Решение простое и не противоречит международному праву: население, приехавшее незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь путем добровольного выезда или принудительного выдворения. Кроме того, действующее законодательство Украины предусматривает возможность принудительного возвращения иностранцев и лиц без гражданства. Применить это для временно оккупированной территории нельзя, но на основе этого Закона дальше будет разрабатываться механизм для выдворения граждан РФ из Крыма", - пояснила постпред.

Ташева отметила, что в настоящее время рассматривается вариант выдворения всех граждан РФ после деоккупации Крыма.

"После выезда за пределы Украины их дальнейшая судьба и возможность вернуться на территорию Украины будет решаться согласно украинскому законодательству. Рассмотрение каждого дела будет иметь индивидуальный характер, ведь необходимо будет учитывать многие факторы. Например, Офису Крымской Платформы известны случаи, когда граждане РФ, проживавшие на ВОТ проявляли активную проукраинскую позицию", - сказала она.

Ташева пояснила, что речь идет об близких родственниках политзаключенных в Крыму, некоторые из них имеют гражданство РФ, но проявляют проукраинскую позицию.

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Также есть адвокаты с российским гражданством, которые защищают крымскотатарских и украинских активистов при предъявлении им сфальсифицированных и незаконных обвинений в оккупационных судах.

Постпред отметила, что в Представительство обращаются и другие граждане РФ, состоящие в браке или отношениях с гражданами Украины, имеющие общих детей, с вопросами о том, как можно остаться в Крыму после деоккупации на законных основаниях.

"Это всего несколько примеров из десятков подобных историй. Проукраинские граждане РФ, которые нам известны, хотят оставаться анонимными с учетом преследований и незаконных заключений на временно оккупированных территориях. Поэтому снова следует отметить, что каждая история уникальна и требует индивидуального рассмотрения. Украина гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, на законных основаниях находящихся на территории АР Крым и города Севастополя", - подчеркнула Ташева.

Постпред добавила, что Украина будет нарабатывать свои шаги по реинтеграции, которые будут учитывать особенности ситуации на оккупированном полуострове, интересы граждан Украины и современные украинские реалии.

Крым (26437) россия (96472) Ташева Тамила (54)


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Топ комментарии
+40
Без варіантів: понаєхов - за порєбрік.
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29.11.2022 11:43 Ответить
+25
Шо там розглядати? Хай тікають з нашого Криму, живими або мертвими
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29.11.2022 11:45 Ответить
+10
орки пока есть возможность у вас есть уникальный шанс дрыстануть с Крыма сэкономив целлофановый мешок...
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29.11.2022 11:47 Ответить
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Без варіантів: понаєхов - за порєбрік.
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29.11.2022 11:43 Ответить
Шо там розглядати? Хай тікають з нашого Криму, живими або мертвими
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29.11.2022 11:45 Ответить
Зрозуміло що нема що розглядати,але частині слуг народу потрібно обкрадати державу,і ціле стадо слуг будуть розглядати,і отримувати зарплатню.але клоуни при владі,і це ще не їхнє дно
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29.11.2022 16:25 Ответить
Уточню -0 не етнічних руських (серед яких зрідка зустріча.ться проукраїнські налаштовані), а саме громадян РФ.
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29.11.2022 11:46 Ответить
Руський, це те ж саме, що арієць. В них замість національно-представного органа неонацистська державна ідеологія. Як тільки ЗСУ зайдуть у Крим, "етнічні проукраїнські руські" виявляться звичайними українцями. Вже проходили це з нюхославами. Зникли, як роса на сонці разом із своїм Српски светом.
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29.11.2022 11:50 Ответить
Добродію, затямте, будь ласка: "руські" - це колишня назва українців. Від слова РУСЬ, що належить Україні, та не має ніякого відношення до цієї отари з північного сходу.
Бо вони - "руССкіє", їх так сралін обізвав у 1935 році, напередодні перепису населення до прийнятті конституції 1936 року!
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29.11.2022 12:34 Ответить
Уточню, щоб позбутися термінологіі фашистської пропаганди: All Russians shall be wiped out of Crimea.
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29.11.2022 11:52 Ответить
Росіяне йдуть геть з Криму, хоч етнічні, хоч хімічні. А "руських" ніяких не існує.
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29.11.2022 11:54 Ответить
Точніше існує, тільки у російсько-фашистській ідеологіі та у російсько-фашистскому новоязі. Для всіх у світі це росіяне, russians. Їх "етнічність" складається з обгризків культур окупованих народів.
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29.11.2022 11:56 Ответить
Вар'яти ви неосвічені, слово-вираз "руСЬкі" то є українці (народ що жив в Русі навколо Києва та платив податки Князю Київському), а от "руССкі" то є кончені орки-маССкалі, (ті що платили данину орді могольській) вчіть історію Руси-України, а не короткий курс історії ВКП(б).
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29.11.2022 12:09 Ответить
Називайте той період Давньоукраїнським. Ніде в давньому українському фольклорі слово "русь" не помічено.
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29.11.2022 12:29 Ответить
Вельми цікаво би було пізнати шановний пане вашу думку відки у Галичині, аж до ХІХ століття поки не прийшли моССкалі, були руСЬкі люди, була руСЬка мова, руСЬке слово, руСЬка газета, руСЬке товариство..?
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29.11.2022 23:50 Ответить
орки пока есть возможность у вас есть уникальный шанс дрыстануть с Крыма сэкономив целлофановый мешок...
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29.11.2022 11:47 Ответить
пасувалоб всю нездаль виполоскати
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29.11.2022 11:48 Ответить
И пусть выезжают в трусах, деньги, всё имущество на репарации
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29.11.2022 11:51 Ответить
Українці, які були проти окупації, одразу виїхали. Лишились в Криму лише зрадники. Це моя думка. У них було 8 років щоб втікти. Тому видворяти всіх до одного. Заселити в Крим принципово нових людей, українців.
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29.11.2022 12:01 Ответить
"Заселити", це концепція тоталітарних папуасів. В нас люди самі вирішують, де селитися. Половина просто повернеться додому, а на південному узберіжжі просто зникне зайве сміття.
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29.11.2022 12:05 Ответить
Крым будет чистый от российских уродов, коим несмотря на американский флаг являешься и ты!
Малка Пронт

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Регистрация: 27.11.2022
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29.11.2022 13:38 Ответить
Та не "россійскіх", а московитських, вчи справжню історію Європи, "рассєййу", своїм указом придумав шизік підєр-1 у 1721 році, призначивши себе імпєратором рассєйской імпєріі та перейменував московію навіть не в росію, а в рассєйскую імпєрію.
Росії ніколи не існувало, була московія, затим проголошена підєром-1 россійская імпєрія, затим стала россійская фідарассія.
***
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Формування :
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Московське https://uk.wikipedia.org/wiki/1283 1283

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Московська держава https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1547 1547

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська Імперія https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1721 1721

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F повалення монархії https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 15 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(1918%E2%80%941920) Російська держава https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 30 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1922 1922

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Біловезька угода https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російська Федерація https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991
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30.11.2022 00:03 Ответить
Влаштувати рашистам те саме, що вони влаштували кримчакам у 1944-му... І вони будуть раді (бо то метод їх "святого" улюбленця страліна), і Україні добре - повітря чистіше буде.
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29.11.2022 12:03 Ответить
Самі втечуть раніше...
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29.11.2022 12:06 Ответить
К вам незаконно залезли на кухню и там живут. Нормальный человеческий язык не понимают, грозятся еще захватить всю квартиру. Какой может быть вариант. Пинками спустить с лестницы. Так и здесь, какой может быть вариант. Граждане страны спонсора терроризма России незаконно поселились в Крыму или в других местах Украины должны принудительно выселены за пределы Украины, кто буде сопротивляться ногами вперед.
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29.11.2022 12:06 Ответить
Ой, как сейчас начнут кусать локти крысчане, избавившиеся от украинских паспортов!
Уверен, нас ждет лавина заявлений, мол, потерял, съел, чтоб врагу не достался, я всегда украинцем был...
Хотя, думаю, там немало пенсионерок и неров, что ездили к нам за пенсией, показывая на линии разграничения кацапам кацапский паспорт, а нашим-украинский, когда по гражданскому можно было...
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29.11.2022 12:14 Ответить
Тільки так!!!
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29.11.2022 12:06 Ответить
Ви Шуфрича, бойка та всю іншу падаль РПЦ МП виженіть, так зразу за Крим взялися.
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29.11.2022 12:07 Ответить
та ніхто там не взявся, поки просто слова...
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29.11.2022 12:15 Ответить
А чому так ліберально? На вихід мають відправитись і ті колишні наші, що набули його після окупації. Їм цього не просто хотілося, вони його прагнули. Я пам'ятаю, як якась тітка пісяла парою від того, що жінки у рашці на пенсію йдуть у 55, а в Україні у 60 (забула мерзотниця, що це зробив їх улюблений янукович). Так що за кораблем на історичну батьківщину...
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29.11.2022 12:08 Ответить
Миллион мавзолейных туристов путлера заселили Крым ещё в январе 2014 года..в основном офицеры ФСБ..СВР..ГРУ ...и прочие не олегархи шайки не воров...,легально они не заселялись,а оформили дома квартиры дачи и прочие гаражи на подставных Нищебродов...
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29.11.2022 12:13 Ответить
А было так всьо па-дамашнему
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29.11.2022 12:15 Ответить
При наступу ЗСУ 90% самі чмихнут .
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29.11.2022 12:16 Ответить
Украина очищается от всего кацапского. Этот процесс трудный и сложный, идет процесс переосмысливания ценностей. Украина уже демонтировала многие памятники деятелям советской эпохи, переименовывает улицы, порвала дипломатические отношения со страной спонсором терроризма. Но вместе с тем еще в Украине действует, вредит Украине, борется против Украины церковь страны спонсора терроризма России - Московский патриархат. Не допустимо, чтобы эта церковь в период острого противостояния действовала в Украине.
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29.11.2022 12:17 Ответить
Головний українофоб у нас нажаль на посту президента України.
Скумбрія там вже щось всіла пробурчати про надмірну українскність"
деяких людей.
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29.11.2022 14:36 Ответить
Крым крысы путлера отдадут по тихому....типа Херсон..жест доброй Моли...🤣
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29.11.2022 12:20 Ответить
На#уй з пляжу!
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29.11.2022 12:24 Ответить
цей варіант повинен бути єдиним можливим
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29.11.2022 12:27 Ответить
Штирлиц,срочно вылетайте в Крым...крымские татары отказались жить на своей исторической Родине...надо найти голодающих Бурлаков с Волги и прочее быдло для заселения Всемирной здравницы..
Герр путлер..у меня столько рюZkих Шариковых..они ничего не умеют делать..а выращивать виноград..это хлопотное дело...
Штирлиц я вас застрелю за Измену уРодины с конфискацией..🤣🦍
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29.11.2022 12:33 Ответить
Зачем выдворять? Давать 10 лет без права переписки и пусть восстанавливают разрушенное!
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29.11.2022 12:43 Ответить
Выселение это для их же блага. Иначе суд и приговор за сотрудничество с оккупантом.

Подобное было в Чехословакии с судетскими немцами. Что бы избежать убийств и дискриминации в 1945 году был принят закон о лишении гражданства.

https://ruski.radio.cz/chehi-i-nemcy-istoriya-neprostogo-sosedstva-8582565 Подробнее - https://ruski.radio.cz/chehi-i-nemcy-istoriya-neprostogo-sosedstva-8582565
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29.11.2022 13:11 Ответить
Однозначно и безоговорочно поддерживаю: после деоккупации всех понаехавших -- нах на расею. Крым -- крымско-татарский и украинский.
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29.11.2022 13:27 Ответить
А что тут вообще рассматривать?!
1) Всех понаехавших без разрешения Украины - нах с конфискацией имущества.
2) Всем, кто активно поддерживал оккупацию и получил фашистский паспорт РФ выбор - либо СУД за предательство, либо добровольное переселение в страну кисельных берегов и вечнозелёных валенок! Исключение - лица совершившие тяжкие правонарушения против Украины - там только суд.
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29.11.2022 13:34 Ответить
Наразі розглядається варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму, - Ташева Джерело: ЦЕ ПОВИННО БУТИ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ БЕЗ ВАРІАНТІВ - НАСИЛЬНА ДЕПОРТАЦІЯ КАЦАПІВ
навіть тих хто буде кричати що були проти путіна.
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29.11.2022 14:33 Ответить
Правильное решение
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29.11.2022 16:00 Ответить
Любой гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО принявший паспорт с двуглывой курицой (ЯРМО РАБА москальской ЫМПЕРИИ), нужно лишать гражданства Украины и выдворять вместе с новоприбывшими из-за поребрика (с конфискацие недвижимого всего имущества)!
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29.11.2022 16:11 Ответить
Не видворяти,а заставити пішки переходити через керченський пролів,перед цим ліквідувати міст.
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29.11.2022 17:28 Ответить
Гнати вшію не тільки з Криму
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29.11.2022 18:04 Ответить
А як бути з військовими пенсіонерами, які з часів союзу активно переселялись з рашки в Крим
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29.11.2022 20:00 Ответить
 
 