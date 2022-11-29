В настоящее время рассматривается вариант выдворения всех граждан РФ после деоккупации Крыма, - Ташева
Самым актуальным вопросом, беспокоящим многих украинцев, остается судьба российских граждан, переместившихся на территорию полуострова незаконно.
Об этом заявила Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Речь идет именно о гражданах РФ, которые приобрели это гражданство за пределами оккупированного Крыма, не имели никакого отношения к украинскому гражданству, а также не стали жертвами принудительной оккупационной паспортизации на временно оккупированных территориях. Украина не признает оккупационные паспорта, которые РФ силой раздавала жителям Крыма – все они были и остаются гражданами Украины", - подчеркнула она.
По ее словам, с целью колонизации оккупированного полуострова власти РФ приняли меры, которыми обеспечили постоянную трудовую миграцию россиян в Крым.
"Согласно украинскому законодательству, все иностранцы, попавшие на полуостров после 2014 года не через украинские КПВВ или через них, но нарушивших сроки пребывания – проживают на территории Крыма незаконно. Решение простое и не противоречит международному праву: население, приехавшее незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь путем добровольного выезда или принудительного выдворения. Кроме того, действующее законодательство Украины предусматривает возможность принудительного возвращения иностранцев и лиц без гражданства. Применить это для временно оккупированной территории нельзя, но на основе этого Закона дальше будет разрабатываться механизм для выдворения граждан РФ из Крыма", - пояснила постпред.
Ташева отметила, что в настоящее время рассматривается вариант выдворения всех граждан РФ после деоккупации Крыма.
"После выезда за пределы Украины их дальнейшая судьба и возможность вернуться на территорию Украины будет решаться согласно украинскому законодательству. Рассмотрение каждого дела будет иметь индивидуальный характер, ведь необходимо будет учитывать многие факторы. Например, Офису Крымской Платформы известны случаи, когда граждане РФ, проживавшие на ВОТ проявляли активную проукраинскую позицию", - сказала она.
Ташева пояснила, что речь идет об близких родственниках политзаключенных в Крыму, некоторые из них имеют гражданство РФ, но проявляют проукраинскую позицию.
Также есть адвокаты с российским гражданством, которые защищают крымскотатарских и украинских активистов при предъявлении им сфальсифицированных и незаконных обвинений в оккупационных судах.
Постпред отметила, что в Представительство обращаются и другие граждане РФ, состоящие в браке или отношениях с гражданами Украины, имеющие общих детей, с вопросами о том, как можно остаться в Крыму после деоккупации на законных основаниях.
"Это всего несколько примеров из десятков подобных историй. Проукраинские граждане РФ, которые нам известны, хотят оставаться анонимными с учетом преследований и незаконных заключений на временно оккупированных территориях. Поэтому снова следует отметить, что каждая история уникальна и требует индивидуального рассмотрения. Украина гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, на законных основаниях находящихся на территории АР Крым и города Севастополя", - подчеркнула Ташева.
Постпред добавила, что Украина будет нарабатывать свои шаги по реинтеграции, которые будут учитывать особенности ситуации на оккупированном полуострове, интересы граждан Украины и современные украинские реалии.
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Бо вони - "руССкіє", їх так сралін обізвав у 1935 році, напередодні перепису населення до прийнятті конституції 1936 року!
Малка Пронт
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Регистрация: 27.11.2022
Росії ніколи не існувало, була московія, затим проголошена підєром-1 россійская імпєрія, затим стала россійская фідарассія.
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Уверен, нас ждет лавина заявлений, мол, потерял, съел, чтоб врагу не достался, я всегда украинцем был...
Хотя, думаю, там немало пенсионерок и неров, что ездили к нам за пенсией, показывая на линии разграничения кацапам кацапский паспорт, а нашим-украинский, когда по гражданскому можно было...
Скумбрія там вже щось всіла пробурчати про надмірну українскність"
деяких людей.
Герр путлер..у меня столько рюZkих Шариковых..они ничего не умеют делать..а выращивать виноград..это хлопотное дело...
Штирлиц я вас застрелю за Измену уРодины с конфискацией..🤣🦍
Подобное было в Чехословакии с судетскими немцами. Что бы избежать убийств и дискриминации в 1945 году был принят закон о лишении гражданства.
https://ruski.radio.cz/chehi-i-nemcy-istoriya-neprostogo-sosedstva-8582565 Подробнее - https://ruski.radio.cz/chehi-i-nemcy-istoriya-neprostogo-sosedstva-8582565
1) Всех понаехавших без разрешения Украины - нах с конфискацией имущества.
2) Всем, кто активно поддерживал оккупацию и получил фашистский паспорт РФ выбор - либо СУД за предательство, либо добровольное переселение в страну кисельных берегов и вечнозелёных валенок! Исключение - лица совершившие тяжкие правонарушения против Украины - там только суд.
навіть тих хто буде кричати що були проти путіна.