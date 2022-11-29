Столтенберг об Украине в НАТО Решение в силе. Сейчас фокус – на том, чтобы отразить агрессию РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что решение о том, что Украина станет членом альянса, остается в силе. Сейчас главный фокус состоит в том, чтобы поддержать страну в ее освободительной борьбе против российского вторжения.

Об этом он заявил во вторник в Бухаресте в рамках конференции в преддверии заседания министров иностранных дел альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение в отношении членства для Украины было сделано. В то же время, главный фокус сейчас – на поддержке Украины, чтобы гарантировать, что президент Путин не победит, а победит Украина, как суверенное государство в Европе. Это главный фокус нашего альянса и главный фокус нашего партнерства", - сказал Столтенберг.

При этом генсек особо подчеркнул, что политика открытых дверей проводится альянсом не на словах, а на деле.

"Двери НАТО открыты. Мы это демонстрируем недавним приемом Черногории (2017 год), не смотря на протесты России. Это демонстрирует, что у России нет права вето. В отношении членства решают 30 союзников и страна-аспирант и никто другой", - констатировал Столтенберг.

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Говоря об отношениях с Украиной, он отметил, что "это очень близкое партнерство, где союзники по НАТО доказали поддержку Украине беспрецедентным образом, какой мы не видели для других стран".

"Союзники по НАТО и партнеры - от Австралии до Новой Зеландии - работают вместе с ЕС и другими, предоставляя Украине поддержку. Конечно, наиболее важная – военная поддержка. Она координируется Группой в формате Рамштайн под лидерством США. Это беспрецедентно", - отметил генсек НАТО.

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Отвечая на вопрос о возможном исключении РФ из международных организаций, генсек выразил убеждение, что это – суверенное и независимое решение таких организаций, начиная от ООН и Совета Европы. "Эти организации примет свои независимые решения. Что я могу сказать от имени НАТО, так это то, что многие годы мы искали конструктивных отношений с Россией, конструктивного диалога. Но Россия ушла от этого диалога. С таким поведением – агрессивными действиями против Украины, как мы это видим сейчас, - мы не можем продолжать осмысленный диалог, который мы пытались установить, например, в рамках Совета НАТО-Россия, в этих условиях это не работает", - констатировал Столтенберг.