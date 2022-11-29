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Новости
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Столтенберг об Украине в НАТО Решение в силе. Сейчас фокус – на том, чтобы отразить агрессию РФ

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что решение о том, что Украина станет членом альянса, остается в силе. Сейчас главный фокус состоит в том, чтобы поддержать страну в ее освободительной борьбе против российского вторжения.

Об этом он заявил во вторник в Бухаресте в рамках конференции в преддверии заседания министров иностранных дел альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение в отношении членства для Украины было сделано. В то же время, главный фокус сейчас – на поддержке Украины, чтобы гарантировать, что президент Путин не победит, а победит Украина, как суверенное государство в Европе. Это главный фокус нашего альянса и главный фокус нашего партнерства", - сказал Столтенберг.

При этом генсек особо подчеркнул, что политика открытых дверей проводится альянсом не на словах, а на деле.

"Двери НАТО открыты. Мы это демонстрируем недавним приемом Черногории (2017 год), не смотря на протесты России. Это демонстрирует, что у России нет права вето. В отношении членства решают 30 союзников и страна-аспирант и никто другой", - констатировал Столтенберг.

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Говоря об отношениях с Украиной, он отметил, что "это очень близкое партнерство, где союзники по НАТО доказали поддержку Украине беспрецедентным образом, какой мы не видели для других стран".

"Союзники по НАТО и партнеры - от Австралии до Новой Зеландии - работают вместе с ЕС и другими, предоставляя Украине поддержку. Конечно, наиболее важная – военная поддержка. Она координируется Группой в формате Рамштайн под лидерством США. Это беспрецедентно", - отметил генсек НАТО.

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Отвечая на вопрос о возможном исключении РФ из международных организаций, генсек выразил убеждение, что это – суверенное и независимое решение таких организаций, начиная от ООН и Совета Европы. "Эти организации примет свои независимые решения. Что я могу сказать от имени НАТО, так это то, что многие годы мы искали конструктивных отношений с Россией, конструктивного диалога. Но Россия ушла от этого диалога. С таким поведением – агрессивными действиями против Украины, как мы это видим сейчас, - мы не можем продолжать осмысленный диалог, который мы пытались установить, например, в рамках Совета НАТО-Россия, в этих условиях это не работает", - констатировал Столтенберг.

НАТО (10180) членство в НАТО (1549) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому.
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
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29.11.2022 12:14 Ответить
+4
а у НАТО і немає ніяких "своїх патронів" і окремої армії немає. все що є в НАТО, це армія і зброя кожного окремого члена, тому, так, ви праві - НАТО нічого не поставило
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29.11.2022 12:16 Ответить
+2
Саме так. Нажаль, ніхто не думав про можливу війну з рашею.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Збагачувались, хто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
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29.11.2022 12:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а у НАТО і немає ніяких "своїх патронів" і окремої армії немає. все що є в НАТО, це армія і зброя кожного окремого члена, тому, так, ви праві - НАТО нічого не поставило
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29.11.2022 12:16 Ответить
московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому.
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
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29.11.2022 12:14 Ответить
Машинобудування в нас 30 р. тільки схлопувалось .
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29.11.2022 12:30 Ответить
Саме так. Нажаль, ніхто не думав про можливу війну з рашею.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Збагачувались, хто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
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29.11.2022 12:36 Ответить
До 2014 ********* керував Україною.
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29.11.2022 12:50 Ответить
Ні. Вже у нас був до того майдан.
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29.11.2022 12:53 Ответить
Татишо ! А хто ж в решті решт прийшов до влади ? Хиба не Яник ?
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29.11.2022 13:00 Ответить
Майдан був у 2004.
Врешті-решт - у 2010 - овощ став Президентом (народ обрав, хоча 97 відсотків у Донецькій області за нього явно намальовані).
До цього доклали руки і Ющенко, і Тимошенко.
До речі, вся діяльніть Тимошенко направлена на маніакальному бажанні персональної політичної влади, вона не спроможна працювати в команді та бути другим номером для розбудови країни та інституцій у країні та суспільства в цілому (хоча історія давала ій таку можливість).
---
Раша тут була опосердковано.
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29.11.2022 13:06 Ответить
А що, Яник вже не був премьєром ? Що, у 5-му році Ющ не договоріфлся з ПР ?
Біда... пам'ять якась у пана... вибіркова ..
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29.11.2022 17:39 Ответить
Коли кинемо звичку голосувати за гречку/гроші, то все у нас буде. Бо ж українці--народ не дурний та трудящий. От тільки у казочки вірить; це нас і губить...
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29.11.2022 18:11 Ответить
Фокус в НАТО, щодо України, збився ще в 2008 році. А чи буде рішення, стосовно України, то велике питання пане Столтенберг.
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29.11.2022 12:20 Ответить
Столтенберг прорашистська консерва в НАТО ,як і демократи в США,котрі в 2014 році дозволили рашисту- терористу окупувати український Крим.не взявши в 2008 році Україну в НАТО,а в 2022 році дозволяють рашисту винищувати Україну і її народ ,знову ж таки не беручи Україну в НАТО.
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29.11.2022 12:22 Ответить
Й ти взагалі певно не розумієш що нам до НАТО як тобі до високого інтелекту. В нас корупція в країні величезна, жодних реформ котрі просить Захід в нас нема. Плюс прийняття чи не прийняття нас в НАТО залежить не тільки від США, а від всіх країн учасників. Плюс країну котра воює не можуть туди взяти. Але нащо в цьому розбиратись, краще просто говорити дурню.
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29.11.2022 12:53 Ответить
Не обращайте внимания на то, что говорят политики - смотрите, что они делают, вот что действительно важно.
Разумные люди это уже давно поняли, ну, я на это надеюсь...
Поэтому, НАТО все время и говорит одно и то же - вы (Украина) сами по себе, пока не выиграете эту войну. Запад всегда занимает сторону победителя.
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29.11.2022 12:35 Ответить
А тим часом https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/29/7378464/ Угорщина поновила блокаду участі України в засіданнях НАТО
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29.11.2022 14:08 Ответить
 
 