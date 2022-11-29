Столтенберг об Украине в НАТО Решение в силе. Сейчас фокус – на том, чтобы отразить агрессию РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что решение о том, что Украина станет членом альянса, остается в силе. Сейчас главный фокус состоит в том, чтобы поддержать страну в ее освободительной борьбе против российского вторжения.
Об этом он заявил во вторник в Бухаресте в рамках конференции в преддверии заседания министров иностранных дел альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Решение в отношении членства для Украины было сделано. В то же время, главный фокус сейчас – на поддержке Украины, чтобы гарантировать, что президент Путин не победит, а победит Украина, как суверенное государство в Европе. Это главный фокус нашего альянса и главный фокус нашего партнерства", - сказал Столтенберг.
При этом генсек особо подчеркнул, что политика открытых дверей проводится альянсом не на словах, а на деле.
"Двери НАТО открыты. Мы это демонстрируем недавним приемом Черногории (2017 год), не смотря на протесты России. Это демонстрирует, что у России нет права вето. В отношении членства решают 30 союзников и страна-аспирант и никто другой", - констатировал Столтенберг.
Говоря об отношениях с Украиной, он отметил, что "это очень близкое партнерство, где союзники по НАТО доказали поддержку Украине беспрецедентным образом, какой мы не видели для других стран".
"Союзники по НАТО и партнеры - от Австралии до Новой Зеландии - работают вместе с ЕС и другими, предоставляя Украине поддержку. Конечно, наиболее важная – военная поддержка. Она координируется Группой в формате Рамштайн под лидерством США. Это беспрецедентно", - отметил генсек НАТО.
Отвечая на вопрос о возможном исключении РФ из международных организаций, генсек выразил убеждение, что это – суверенное и независимое решение таких организаций, начиная от ООН и Совета Европы. "Эти организации примет свои независимые решения. Что я могу сказать от имени НАТО, так это то, что многие годы мы искали конструктивных отношений с Россией, конструктивного диалога. Но Россия ушла от этого диалога. С таким поведением – агрессивными действиями против Украины, как мы это видим сейчас, - мы не можем продолжать осмысленный диалог, который мы пытались установить, например, в рамках Совета НАТО-Россия, в этих условиях это не работает", - констатировал Столтенберг.
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В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому.
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Збагачувались, хто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж.
Врешті-решт - у 2010 - овощ став Президентом (народ обрав, хоча 97 відсотків у Донецькій області за нього явно намальовані).
До цього доклали руки і Ющенко, і Тимошенко.
До речі, вся діяльніть Тимошенко направлена на маніакальному бажанні персональної політичної влади, вона не спроможна працювати в команді та бути другим номером для розбудови країни та інституцій у країні та суспільства в цілому (хоча історія давала ій таку можливість).
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Раша тут була опосердковано.
Біда... пам'ять якась у пана... вибіркова ..
Разумные люди это уже давно поняли, ну, я на это надеюсь...
Поэтому, НАТО все время и говорит одно и то же - вы (Украина) сами по себе, пока не выиграете эту войну. Запад всегда занимает сторону победителя.