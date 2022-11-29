В Берлине началась встреча министров юстиции стран G7 по расследованию военных преступлений РФ в Украине

Сегодня, 29 ноября, в Берлине проходит встреча министров юстиции стран G7 для расследования военных преступлений российской армии в Украине.

Об этом сообщает Минюст Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Главы Минюстов стран Большой семерки собрались во вторник в Берлине, чтобы обсудить, как лучше координировать усилия по сбору доказательств военных преступлений в Украине и привлечению к ответственности предполагаемых виновных.

"Военные преступления не могут оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их совершил и где бы они ни были совершены", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман на встрече, назвав ее "сложной задачей".

Он заявил о необходимости привлечения к ответственности военных преступников и подчеркнул, что в Украине уже задокументировано более 45 000 случаев военных преступлений. Германия и другие страны также проводят расследование.

"Мы хотим это координировать. Министры юстиции посылают политический сигнал", – сказал Бушман.

Анонсируя встречу несколько дней назад, Бушман отметил, что страны G7 стоят на стороне Украины, и это первая в истории встреча в таком формате.

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