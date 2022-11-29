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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Берлине началась встреча министров юстиции стран G7 по расследованию военных преступлений РФ в Украине

g7,большая,семерка

Сегодня, 29 ноября, в Берлине проходит встреча министров юстиции стран G7 для расследования военных преступлений российской армии в Украине.

Об этом сообщает Минюст Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Главы Минюстов стран Большой семерки собрались во вторник в Берлине, чтобы обсудить, как лучше координировать усилия по сбору доказательств военных преступлений в Украине и привлечению к ответственности предполагаемых виновных.

"Военные преступления не могут оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их совершил и где бы они ни были совершены", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман на встрече, назвав ее "сложной задачей".

Он заявил о необходимости привлечения к ответственности военных преступников и подчеркнул, что в Украине уже задокументировано более 45 000 случаев военных преступлений. Германия и другие страны также проводят расследование.

"Мы хотим это координировать. Министры юстиции посылают политический сигнал", – сказал Бушман.

Анонсируя встречу несколько дней назад, Бушман отметил, что страны G7 стоят на стороне Украины, и это первая в истории встреча в таком формате.

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G7 (875) Германия (7114) военные преступления (1470)


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чекаємо на рішучу конкретику!
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29.11.2022 12:54 Ответить
А що саме ви від цієі організаційно-адміністративної зустрічі чекаєте? Це тільки черговий крок до трибуналу над злочинами росіян.
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29.11.2022 13:00 Ответить
Ага, чергове глибоке занепокоєння.
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29.11.2022 13:17 Ответить
Зеля по мордам мавзолейным кааак лупанет..путлер сдохнет..а Валька Полстакана Матвиенко забухает с Машкой ЗаХеровой..Ольга ********* обмывает сдачу Мавзолея чЛенина...
Вяличие Шариковых рабZeи пойдет под нож или Кортик адмирала Колчака...🤣😛
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29.11.2022 13:17 Ответить
Півень теж голосить. Зрання, звісно. Так йому вже кортить курок всіх пробудити...
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29.11.2022 14:06 Ответить
 
 