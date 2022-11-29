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Харьковская ОГА закупает металлопластиковые окна по ценам, вдвое выше всех возможных, - "Наші гроші"

вікна,фірсов

Харьковская ОГА решила закупить окна на 70 млн грн, без проведения торгов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші". Соответствующее соглашение 22 и 25 ноября заключило департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса с компанией "Экипаж".

Согласно договору, до конца 2022 года компания должна поставить в Харьков 8546 кв. м оконных блоков из профиля WDS. При этом договоры на поставку никто не опубликовал, потому подробные характеристики и цена за штуку неизвестны. Однако если разделить полную стоимость на объем поставки, то получится, что один квадрат блоков стоит 8,2 тыс. грн.

Цена на окна, как сказано на сайте производителя, зависит от:

- их конфигурации (стандартной или фигурной);

- размера (типичного или уникального);

- стеклопакета (количество камер);

- профиля (марка, количество камер и уплотнительных контуров);

- изготовителя фурнитуры;

- удаленности объекта.

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Указано, что сейчас "Экипаж" продает типовые окна с профилем WDS от класса "эконом" до класса "премиум" по следующим ценам:

- одностворчатые с открыванием – по 2 892-3 946 грн за квадрат;

- двустворчатые с открыванием – по 2 519-3 457 грн за квадрат;

- трехстворчатые поворотно-откидные по 2 124-2 936 грн за квадрат.

При этом, как отметили "Наші гроші", цены, скорее всего, указаны без доставки.

Для сравнения, в сентябре Харьковский национальный университет внутренних дел заказывал себе окна. Но это происходило из-за торгов. Тогда компании Даная Холдинг заказали окна производства того же Экипажа по 3 956 грн за квадрат. В частности, это белые металлопластиковые оконные блоки разных размеров с двухкамерным стеклопакетом 4i-10ar-4-10ar-4i, пятикамерным профилем и фурнитурой Axor (Украина). Окна должны были поставить в Каменец-Подольский в Хмельницкой области, куда университет переехал из-за вторжения РФ.

Также в сентябре городской совет Бучи на Киевщине из-за торгов заказал предпринимателю окна для жилых домов по 3566 грн за квадрат без НДС. В частности, в горсовете заказали белые металлопластиковые оконные блоки по индивидуальным замерам с двухкамерным стеклопакетом, четырехкамерным профилем Viknar'off Fenster 400 и фурнитурой Accado (Турция). Поставщик был из Ровенской области, а завод Viknar'off находится в Тернополе. Окна должны были через десять дней доставить в Бучу.

Указано, что владельцами компании "Экипаж" из Первомайского в Лозовском районе Харьковщины являются Сергей и Михаил Теплицкие. Директором является Максим Кунченко.

Профиль под брендом WDS производит днепровский "Миропласт", которым владеет Вадим Ермолаев и турецкая фирма "Бета Кимйасал Мадделер Ятирим" (Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S.). Владельцами последней являются граждане Турции Башер Хасан, Башер Эсер, Башер Мустафа, Оан Ирем и Тайакиси Ахмет. Ермолаев, Башер Хасан, Башер Мустафа и Оан Ирем также владеют "Аксор Индастри", которое производит фурнитуру под брендом Axor.

Руководителем Департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской ОГА возглавляет Сергей Магдысюк. Руководителем облгосадминистрации Олег Синегубов.

ОГА (2394) Харьков (7631) Харьковщина (5577) закупки (777) Синегубов Олег (561)


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Топ комментарии
+23
Смотрят на "великое крадівництво" и думают-а мы чем хуже.
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29.11.2022 13:32 Ответить
+15
За мародерства по закону воєнного часу - розстріл. А чому це та інший дерибан бюджету не є мародерством?
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29.11.2022 13:36 Ответить
+15
Ничего не изменилось. То были лавочки по $6000 теперь окна по цене мерседеса.
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29.11.2022 13:39 Ответить
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Смотрят на "великое крадівництво" и думают-а мы чем хуже.
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29.11.2022 13:32 Ответить
В незалежній Україні велике крадівництво триває вже більше 30 років. Чи й не новина.
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29.11.2022 13:38 Ответить
Так молодой и перспективный сказал, шо победили коррупцию, телек не врет.
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29.11.2022 13:46 Ответить
Меня волнует сегодняшний и завтрашний день, а не ******* гундосного про отсутствие коррупции.
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29.11.2022 16:35 Ответить
Но не во время войны, когда тысячи людей погибли и лишились крыши над головой , потеряли работу ! Гниды даже теперь цинично мародерят на крови‼️
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29.11.2022 15:29 Ответить
І це ще не все!
Якщо вікна міняють самі жителі, то компенсацію за них рахують не по фактичній ціні, а по їх власному стандарту / за квадратуру, залежно від площі скла.
І цей стандарт рахують по нижчій на третину ціні ніж фактично є.
Обскубування гусей не припиняється навіть у воєнний час
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29.11.2022 14:00 Ответить
А як Терехов заробить гроші ?
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29.11.2022 13:32 Ответить
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:01 Ответить
За мародерства по закону воєнного часу - розстріл. А чому це та інший дерибан бюджету не є мародерством?
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29.11.2022 13:36 Ответить
Щось не пам'ятаю, щоб мародерів на початку війни розстрілювали. Їх примотували скотчем до стовпів.
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29.11.2022 15:37 Ответить
Тільки привселюдні розстріли врятують цю країну...
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29.11.2022 13:37 Ответить
И их никогда не будет.
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29.11.2022 14:58 Ответить
Ничего не изменилось. То были лавочки по $6000 теперь окна по цене мерседеса.
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29.11.2022 13:39 Ответить
Ты кто?
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29.11.2022 13:50 Ответить
Розводять масштану корупцію та розкрадають гуманітарку кремлівські ставленики, а не українці.

Де ви бачите українців при владі?
Виборча система узурпована кремлівським олігархатом
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29.11.2022 13:54 Ответить
Чи ви здивуєтесь коли взнаєте що затримка відновлення електропстачання дуже пов'язана з ринком генераторів та аккумуляторів? Я ні. І чому нас мають дивувати ціни на вікна якщо здебільшого гроші з іноземних фондів. Мене дивує тільки те, що їх взагалі замовили. Могли б і сказати що по дорозі розбомбили вже готовий товар. В Ірпінь за час після визволення приїзджало безліч делегацій і кожна з пропозиціями відновлення. Керівництво торгувало своїми э балами практично на міжнародному рівні. А вікон досі немає у багатьох будинках. Где деньги, Зин?
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29.11.2022 13:42 Ответить
Контроль жесткий местных активистов ГДЕ ? Рашистских варворов , террористов побеждают , а местных ВОРОВИТЫХ ЧИНОВНИКОВ КОНТРОЛИРОВАТЬ НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ⁉️⁉️⁉️Что в Ирпене нет активных граждан , по закону военного времени контролирующих сраных чинуш ⁉️
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29.11.2022 15:36 Ответить
Я уже ничему не удивляюсь. В стране в которой катастрофически не хватает енергии квадратный метр утеплителя стоит от 500грн. В чем собстенно заключаются сумашедшие цены в обычном пенопласте который всегда использовался как бесплатная упаковка?
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29.11.2022 13:43 Ответить
Если тебе придержать включение света на пару недель, ты и за 1000 за квадрат утеплитель купишь. После войны количество миллиардеров с украинским гражданством увеличится в десятки раз. Нищих украинцев - в сотни.
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29.11.2022 13:50 Ответить
НУ ТАК ПРОСТО ЇХ МЕР ЩЕ НЕ ВМЕР !!!
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29.11.2022 13:48 Ответить
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:03 Ответить
А ТЫ ЗАМЗАМА !?)
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01.12.2022 19:50 Ответить
Чого вони не зробили пред;яву Синєгубову -- шо він скаже .
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29.11.2022 13:49 Ответить
До чого тут Сінегубов, за ремонт пошкоджених будинків відповідальна міська влада
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29.11.2022 17:01 Ответить
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:02 Ответить
Хто заказував вікна???? Горсовет тогда Терехов. Если ХОДА то Синьогубов. Вот и все... Учите мат часть.
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30.11.2022 19:06 Ответить
По Харкову заказ робить міськрада (мені вже вікна вставили)
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30.11.2022 23:08 Ответить
незаконне збагачення в нашій країні ще ніхто не скасовував.., війна - це завжди привід збагатитися в рази, якщо ти поруч з грошима..., а в країні, де всі гілки влади корумповані, починаючи з самого Верховного Суду та Конституційного..., ще б пак...
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29.11.2022 13:49 Ответить
Страшно подумать , сколько Харьковское кодло ******* на восстановлении ! Зеленский , ты проглотил разворовывание гуманитарки. Ты и это проглотишь ? А
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29.11.2022 13:51 Ответить
Він це очолив, а не проглотіл
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29.11.2022 13:57 Ответить
А сколько ******** на Львовское кодло на томожне!!!!
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30.11.2022 19:07 Ответить
..а хіба мародерів вже не розстрілюють на місті злочину?.. чи зебіли дермака та найвеличнівшивого досі у долі?..чи СБУ СПИТЬ ТА ТАК САМО У ДОЛІ?
ще влітку купив за свій рахунок, без питань (боляче для себе, та не в обтяжування держави, усі вибиті вікна під Пущею), а тут якісь зепдри наживаються на цьому?!.. зеля, ти зупермен чи чорті шо, ніяке?!
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29.11.2022 13:52 Ответить
Це питання к Харківський Обласній Державній Адміністраціі.. Терехов , яким к ній боком?? Він Мер...
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30.11.2022 19:10 Ответить
це не новина ,а релії українського життя.Залужний закінчить з рашистами і розбереться з внутрішніми ворогами
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29.11.2022 13:54 Ответить
Клоуна вже зносять третій рік, ніяк не знесуть.
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29.11.2022 14:39 Ответить
Пане Дрон,а хто зносить?Зовсім недавно,навіть піськов казав,що ціллю "операції"-є не зміщення Зе від влади.Чи може все таки ніхто і не пробує знести?Де "Україна-без Зе"?Ні лозунгів,ні демонстрацій,ні одиночних протестувальників.Може ви видаєте бажане,за дійсне?
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29.11.2022 15:12 Ответить
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29.11.2022 15:19 Ответить
Вісім тисяч за квадрат то справді занадто...Я недавно поміняв блок в балконних дверях вдвічі дешевше.Але я у Львові,тут є надія що вони довго простоять,тому якість має бути на рівні,а в Харькові не до жиру,до кінця війни згодиться і китайське барахло...Хоча...даремно я то написав,не можна зарікатись,сюди далеко може прилетіти і там близько оминути...
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29.11.2022 14:15 Ответить
Але ще слід рахувати доставку та установку
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29.11.2022 17:04 Ответить
Я теж безкорисливо люблю гроші!
)
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29.11.2022 14:25 Ответить
Зе виродки продовжують свою пісню "Велике Грабувництво".
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29.11.2022 14:38 Ответить
И кому это интересно?
СБУ - ловит наводчиков и кошмарит погранцов за переправку призывников
НАБУ - увлеченно изучает декларации депутатов (и даже что-то там находит)
ГБР - выискивает коллаборантов на деоккупированных территориях.
А коррупция? А коррупция цветет и пахнет в воюющей стране ...
Как там Резников со своими 1,5 млрд. грн. поживает? Закупка окон Харьковской ОДА - это детские шалости по сравнению с ним. И что? Зеленский вместе с Резниковым торгуют ***** в освобожденном Херсоне. Это всё что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине.
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29.11.2022 14:44 Ответить
Во время войны такая коррупция ничем не отличается от мародерства и должна наказвваться по тем же законам .
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29.11.2022 15:20 Ответить
Дайте Терехову бабло иначе сбежит в Запорожье..к братану Старуху..два казнокрада круче Кучмистов Зе...🤣
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29.11.2022 15:36 Ответить
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 19:00 Ответить
Природный рядовой песок заказали по 1 219 грн./куб. м.... Это про дороги при рябикине министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, экс-глава Государственной таможенной службы, бывший руководитель аэропорта Борисполь
В пять, 7 раз дороже а вы про Нептуны. С какого бабла https://ua-reporter.com/news/gotovitsya-masshtabnyy-deriban-na-rasshirenii-kpp-uzhgorod
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29.11.2022 16:12 Ответить
Гепа сдох, но дело его живёт!
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29.11.2022 16:12 Ответить
Видно,гепа с того света
Продолжает дело это...
гепа , хватит, лавочку закрой!
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29.11.2022 17:19 Ответить
Гепина школа, тот урны и лавочки также по цене золота закупал.
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29.11.2022 16:15 Ответить
Ну от, всі должни нам допомогати, а ми будемо цю допомогу п..дити
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29.11.2022 16:53 Ответить
Как он всё-таки запарили...
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29.11.2022 17:08 Ответить
Вибачте світла не було. До кого черта сюди приплили Терехьова??? Він мер. Його вибирають. Замовник ХОДА. Це Синьогубов. Він призначенець!!! Його і питайте..... Ато кто всрався.... Невістка!!!
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30.11.2022 18:58 Ответить
Ну так это ведь несложно проверить.... Стоимость окон можно в онлайне быстро посчитать
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11.07.2023 16:15 Ответить
Вот и я сейчас об этом же подумала, если честно.... Если есть какие-либо сомнения, то всегда можно взять калькулятор пластиковых окон https://kalkuliatorvikon.com.ua/ru/ и приблизительно прикинуть их фактическую стоимость. И тогда уже наверняка все вопросы над "и" можно будет расставить
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12.07.2023 16:38 Ответить
 
 