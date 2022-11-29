"В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", – Столтенберг

НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО. И вызовы, которые создает незаконная война России в Украине.

В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря. Мы создали новые боевые группы, включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить небо. А американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту", - сказал он на встрече с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

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