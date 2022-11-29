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Новости Война
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"В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", – Столтенберг

нато,сша,море,корабель

НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО. И вызовы, которые создает незаконная война России в Украине.

В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря. Мы создали новые боевые группы, включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить небо. А американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту", - сказал он на встрече с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

Читайте: Столтенберг об Украине в НАТО Решение в силе. Сейчас фокус – на том, чтобы отразить агрессию РФ

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Вы, товарищ, в наш Балто-Черноморский Союз уже не лезьте.
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29.11.2022 14:09 Ответить
Надо усиливать отсутствие московитов.
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29.11.2022 14:15 Ответить
Головою думайте.
Хто ж буде самому собі пилять гілку, по якій йдуть бюджетні мільярди? Не буде диявола, не потрібні стануть і всі засоби боротьби з ним...
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29.11.2022 14:21 Ответить
С другой стороны - если они будут неспособны выпилять дьявола, то куда идут мильярды? Этого выпиляют. Потом найдут нового.
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29.11.2022 14:33 Ответить
Ну судячи з того що я бачу, пиляти диявола нікому не цікаво. А от процес засвоєння бюджетних грошей на пиляння диявола - зовсім інша справа! Оно вже Фінляндії на 140 лярдів зброї напродавали. А якби не було диявола? Отож.
Суки вшиві всюди. Результат того, що все обсіли "ехвективні менеджири", курва їх мать. А не все в світі міряється цифрами, є речі, які не мають ціни.
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29.11.2022 14:35 Ответить
Так я о чем и говорю. Вечно пилять одного дьявола - не самая хорошая идея. Временами нужно и галочку ставить - типа мы молодцы, ваши бабки не пробухали, а выпилили такого-то дьявола. Ура! Давайте следующего
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29.11.2022 14:53 Ответить
гопнік кошмарить жертву, а коп "постоїть" поряд....
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29.11.2022 16:07 Ответить
 
 