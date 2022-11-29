"В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", – Столтенберг
НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО. И вызовы, которые создает незаконная война России в Украине.
В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря. Мы создали новые боевые группы, включая ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают сохранить небо. А американские ракеты Patriot усиливают вашу защиту", - сказал он на встрече с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.
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Хто ж буде самому собі пилять гілку, по якій йдуть бюджетні мільярди? Не буде диявола, не потрібні стануть і всі засоби боротьби з ним...
Суки вшиві всюди. Результат того, що все обсіли "ехвективні менеджири", курва їх мать. А не все в світі міряється цифрами, є речі, які не мають ціни.