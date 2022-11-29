РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10156 посетителей онлайн
Новости
5 821 33

Рада разрешила кандидатам на должность директора НАБУ не подавать декларации, ЦПК будет настаивать на сомнительности лиц, скрывающих свое состояние, - Шабунин

декларация

Во время военного положения Верховная Рада разрешила не подавать имущественные декларации.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Включительно до 6 декабря продолжается прием документов на конкурс на отбор Директора НАБУ. В процессе приема документов есть один важный момент. Парламент разрешил не подавать имущественные декларации в период военного положения. Это касается в том числе кандидатов на должность Директора НАБУ.

Поэтому в объявлении о конкурсе указано, что подача декларации осуществляется "по желанию." Призываю добросовестных кандидатов сознательно подать свои декларации. Недопустимо подаваться на Директора НАБУ, скрывая свою декларацию", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, в процессе проверки добропорядочности Комиссия все равно будет тщательно проверять доходы и образ жизни каждого кандидата.

"Отсутствие декларации будет автоматически бросать тень на кандидата. Мы в ЦПК будем настаивать на сомнительности кандидатов, которые скрывают свои декларации. Уважаемые кандидаты, Если Вы направились без декларации, я призываю ее прислать, иначе потом не обижайтесь", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Волынец объявлен в розыск, - НАБУ

НАБУ (4242) декларация (1366) конкурс (1146) Шабунин Виталий (541) электронное декларирование (1025)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Це типу як?

Що за хворі люди.

Декларації повинні подавати ВСІ. Навіть активісти. Щоб потім можна було виїбати будь-якого корупціонера.

Це просто маразм що кандидат в директори Національного Антикорупційного Бюро може дозволити собі не подавати декларацію... Це щоб він потім мав можливість стати доларовим мільярдером та не пояснювати звідки це все?
показать весь комментарий
29.11.2022 15:00 Ответить
+28
вона бракована з самого початку
показать весь комментарий
29.11.2022 15:35 Ответить
+23
Ця Рада вже зламалася, потрібна нова.
показать весь комментарий
29.11.2022 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця Рада вже зламалася, потрібна нова.
показать весь комментарий
29.11.2022 14:59 Ответить
вона бракована з самого початку
показать весь комментарий
29.11.2022 15:35 Ответить
гнила
показать весь комментарий
29.11.2022 16:19 Ответить
Ця моностадна помилкакаломойського-дерьмака ніколи не була Радою.
показать весь комментарий
29.11.2022 15:37 Ответить
Цей "законопроект" напевно, подавали дуже "чесні " і порядні , які прийшли в Раду голі, босі і простоволосі а через рік вже їздили на Мерседес, бо їм їх батьки, які все життя працювали водіями трамвая, слюсарями подарували мільйони...? Видно вже є кандидатура їм подібних...СВОЇ ж?!
показать весь комментарий
29.11.2022 15:51 Ответить
Це типу як?

Що за хворі люди.

Декларації повинні подавати ВСІ. Навіть активісти. Щоб потім можна було виїбати будь-якого корупціонера.

Це просто маразм що кандидат в директори Національного Антикорупційного Бюро може дозволити собі не подавати декларацію... Це щоб він потім мав можливість стати доларовим мільярдером та не пояснювати звідки це все?
показать весь комментарий
29.11.2022 15:00 Ответить
невже за такий потік свідомости дають хоч якісь копійки?
показать весь комментарий
29.11.2022 15:12 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе.
показать весь комментарий
29.11.2022 15:25 Ответить
дерьма@Co совсем охренели - протягивают своих наплевав на всё и всех. зёслик только хрипит читая тексты, написанные другими людьми. А кто они такие эти люди?
В стране нет ни закона, ни гаранта
показать весь комментарий
29.11.2022 15:14 Ответить
Шабуня, ти зробив це разом!
показать весь комментарий
29.11.2022 15:19 Ответить
Так і сівочолий потрох допомогав.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:39 Ответить
Де хоч одна справа, доведена в суді при 100%-во своїх людях на всіх гілках влади?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:50 Ответить
слуги урода работают
показать весь комментарий
29.11.2022 15:26 Ответить
«Чому ми не в НАТО?» - ВАЗеленський
показать весь комментарий
29.11.2022 15:42 Ответить
треба не тільки подавати декларацію, але й ще щоб параллельна структура перевіряла її актуальність
показать весь комментарий
29.11.2022 16:03 Ответить
Рада дозволила кандидатам на посаду директора НАБУ не подавати декларації Джерело:
Тобто крав , грабував країну, а тепер буде боротися з корупцією і наповнювати бюджет? А що так можливо?. А чого ні, якщо професіонал - то у всьому, але тільки б не йти на передову. І деж вони можуть знайти чесних людей сере 35 мільонів українців? не дивлячись що май же мільон захищають країну на фронті і найдуть же самого безпринципного. "Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо в нього немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших". - Уоррен Баффет. "У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффет
показать весь комментарий
29.11.2022 16:15 Ответить
А навіщо нам такі Ради (Зради)?З них користі для нас ніякої.Скільки вони коштів зжирають.Розігнати їх хоча б до того часу,коли війна скінчиться.А там побачимо...
показать весь комментарий
29.11.2022 17:18 Ответить
Не бачу ніякого зв'язку між війною та поданням декларацій людьми які знаходяться не на передовій в окопах, а сидять у теплих кабінетах.
Що ж таке їм заважає подавати декларації? Волохаті руки які "нічого не крали", чи докори сумління що ще не все зпи@дили?
показать весь комментарий
29.11.2022 18:05 Ответить
написано багато
а двома словами так
ВР узаконила вкрадене
дала корупції ЗЕЛЕНЕ світо
а чи не на банковій ворог номер один для України?
показать весь комментарий
29.11.2022 18:22 Ответить
А ми думаємо чому Путін зміг напасти на Україну і наробити стільки лиха? яке виправляється дуже важко на фронті кровью українських солдат. Напевно тому що наша країна була занатто слабкою, як би не встав нарід на захист і не допомога деяких країн. Як бачимо все починається з коррупції і закінчується розвалом держав, але дякуючи Богу не сьогодні і не нашої.
показать весь комментарий
29.11.2022 18:33 Ответить
Ото наголосували придурки. Ідіотам пальцем показали на схід, а дурні ворога під носом не бачать.
показать весь комментарий
29.11.2022 18:52 Ответить
О.Х.У.Е.Л.И. ЗеУБЛЮДКИ " спасибо" и тебе шабунин за выбор этого АБСУРДА
показать весь комментарий
29.11.2022 20:23 Ответить
А хіба Шабунін закликав голосувати за слуг? Ні, не закликав.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:45 Ответить
"Сергій" дарю на пам'ять:

28 січня 2019 команда шоумена зустрілася з антикорупціонерами, серед яких, зокрема, були голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін, народний депутат Сергій Лещенко та екс-член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Руслан Рябошапка.

Як повідомляється у Facebook «Команди Зеленського», таким чином команда шоумена приєдналася до антикорупційного порядку денного, запропонованого представниками громадськості.

«На противагу нинішній владі, ми не будемо боротися з громадськістю, а навпаки - спільними зусиллями реалізуємо антикорупційний порядок денний ... Детальна дорожня карта із реалізації антикорупційного порядку денного буде розроблена та впроваджена спільно з громадськістю».

Шабуніну це дуже сподобалось і він поділився тим, який "добрий" Зеленський і який "поганець" Порошенко з усіма СМІ та суспільством.
показать весь комментарий
30.11.2022 11:38 Ответить
ну вже свій кандидат там визначений, все це зрозуміло. Нажаль українцям ще треба побороти внутрішнього ворога, який ще коварніше зовнішнього.
показать весь комментарий
29.11.2022 22:38 Ответить
Це зовсім не перший, а черговий крок Зеленського до узурпації влади в країні по прикладу Лукашеску та )(уйла!!!
показать весь комментарий
30.11.2022 11:31 Ответить
Всмислі - це навіть явного вора можна протянути в цю структуру, бо війна?
А не за...бали ви подібне творити зараз, коли потрібні більш жорсткі критерії відбору та покарань?
показать весь комментарий
30.11.2022 00:22 Ответить
Задовбали сплошні підозри по всякому поводу!
Яка підозра??? Конфіскація всього та вперед на розбір замінованих завалів у містах.
показать весь комментарий
30.11.2022 00:24 Ответить
Яким чином пов'язаний військовий стан з подачею декларації на конкурс?! Це вже вочевидь, зелена більшість пхає свого недоброчинного кандидата. Поховають всю довіру західних партнерів. Це просто ганьба
показать весь комментарий
30.11.2022 07:07 Ответить
Закон запрещает бывшим министрам становиться руководителями ЛЮБЫХ компаний на протяжении года после снятия с должности, НО назначили в течении суток после снятия с министерской должности человека в руководители =Нафтогаза=. Потому ничего удивительно, нарушать законы для =слуг= и лично Зеленского это норма!!!
показать весь комментарий
30.11.2022 11:29 Ответить
Осталось ещё Раде разрешать быть кандидатами на должности в НАБУ тем, кто совершал экономические или иные уголовные преступления и всё будет =ОК=! Чего ещё ожидать от "слуг", которые сократили срок финконтроля за бывшими высокопоставленными чиновниками до 3-х лет, после которых можно будет спокойно воротить наворованными за время госслужбы деньгами без риска нести за сие уголовную ответственность?!
показать весь комментарий
30.11.2022 11:26 Ответить
 
 