Рада разрешила кандидатам на должность директора НАБУ не подавать декларации, ЦПК будет настаивать на сомнительности лиц, скрывающих свое состояние, - Шабунин

Во время военного положения Верховная Рада разрешила не подавать имущественные декларации.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Включительно до 6 декабря продолжается прием документов на конкурс на отбор Директора НАБУ. В процессе приема документов есть один важный момент. Парламент разрешил не подавать имущественные декларации в период военного положения. Это касается в том числе кандидатов на должность Директора НАБУ.

Поэтому в объявлении о конкурсе указано, что подача декларации осуществляется "по желанию." Призываю добросовестных кандидатов сознательно подать свои декларации. Недопустимо подаваться на Директора НАБУ, скрывая свою декларацию", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, в процессе проверки добропорядочности Комиссия все равно будет тщательно проверять доходы и образ жизни каждого кандидата.

"Отсутствие декларации будет автоматически бросать тень на кандидата. Мы в ЦПК будем настаивать на сомнительности кандидатов, которые скрывают свои декларации. Уважаемые кандидаты, Если Вы направились без декларации, я призываю ее прислать, иначе потом не обижайтесь", - подытожил глава ЦПК.

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