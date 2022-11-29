Рада разрешила кандидатам на должность директора НАБУ не подавать декларации, ЦПК будет настаивать на сомнительности лиц, скрывающих свое состояние, - Шабунин
Во время военного положения Верховная Рада разрешила не подавать имущественные декларации.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Включительно до 6 декабря продолжается прием документов на конкурс на отбор Директора НАБУ. В процессе приема документов есть один важный момент. Парламент разрешил не подавать имущественные декларации в период военного положения. Это касается в том числе кандидатов на должность Директора НАБУ.
Поэтому в объявлении о конкурсе указано, что подача декларации осуществляется "по желанию." Призываю добросовестных кандидатов сознательно подать свои декларации. Недопустимо подаваться на Директора НАБУ, скрывая свою декларацию", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, в процессе проверки добропорядочности Комиссия все равно будет тщательно проверять доходы и образ жизни каждого кандидата.
"Отсутствие декларации будет автоматически бросать тень на кандидата. Мы в ЦПК будем настаивать на сомнительности кандидатов, которые скрывают свои декларации. Уважаемые кандидаты, Если Вы направились без декларации, я призываю ее прислать, иначе потом не обижайтесь", - подытожил глава ЦПК.
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Що за хворі люди.
Декларації повинні подавати ВСІ. Навіть активісти. Щоб потім можна було виїбати будь-якого корупціонера.
Це просто маразм що кандидат в директори Національного Антикорупційного Бюро може дозволити собі не подавати декларацію... Це щоб він потім мав можливість стати доларовим мільярдером та не пояснювати звідки це все?
В стране нет ни закона, ни гаранта
Тобто крав , грабував країну, а тепер буде боротися з корупцією і наповнювати бюджет? А що так можливо?. А чого ні, якщо професіонал - то у всьому, але тільки б не йти на передову. І деж вони можуть знайти чесних людей сере 35 мільонів українців? не дивлячись що май же мільон захищають країну на фронті і найдуть же самого безпринципного. "Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо в нього немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших". - Уоррен Баффет. "У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші лише відкрили їхні основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом із мільярдом доларів." - Уоррен Баффет
Що ж таке їм заважає подавати декларації? Волохаті руки які "нічого не крали", чи докори сумління що ще не все зпи@дили?
а двома словами так
ВР узаконила вкрадене
дала корупції ЗЕЛЕНЕ світо
а чи не на банковій ворог номер один для України?
28 січня 2019 команда шоумена зустрілася з антикорупціонерами, серед яких, зокрема, були голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін, народний депутат Сергій Лещенко та екс-член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Руслан Рябошапка.
Як повідомляється у Facebook «Команди Зеленського», таким чином команда шоумена приєдналася до антикорупційного порядку денного, запропонованого представниками громадськості.
«На противагу нинішній владі, ми не будемо боротися з громадськістю, а навпаки - спільними зусиллями реалізуємо антикорупційний порядок денний ... Детальна дорожня карта із реалізації антикорупційного порядку денного буде розроблена та впроваджена спільно з громадськістю».
Шабуніну це дуже сподобалось і він поділився тим, який "добрий" Зеленський і який "поганець" Порошенко з усіма СМІ та суспільством.
А не за...бали ви подібне творити зараз, коли потрібні більш жорсткі критерії відбору та покарань?
Яка підозра??? Конфіскація всього та вперед на розбір замінованих завалів у містах.