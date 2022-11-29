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Новости Война
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Россияне изменили тактику штурмов на Авдеевском направлении и пытаются растянуть линию наступления, - руководитель ВГА Барабаш

авдіївка

Ранее российская армия пыталась вклиниться в линию обороны ВСУ, а теперь пытается растянуть свое наступление.

Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас россияне сменили тактику. Раньше они делали массированный артобстрел, потом заходило много техники, которая прикрывала пехоту. Бывало, что и 100, и 150 человек они поднимали на штурмы. Сейчас они сменили тактику - в основном работают малыми группами до отделения, максимум до взвода. 30-40 человек максимум", - отметил он.

По словам Барабаша, россияне эти группы пытаются отправлять одновременно по многим направлениям.

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"Раньше они пытались вклиниться, то сейчас пытаются растянуть свое наступление. В первую очередь, идут "мобики", за ними – более подготовленные российские кадровые военные. Они зашли на наше направление из Херсона. Сколько их приехало, пока понимания нет, но очень велико количество приехало именно оттуда", - подытожил Барабаш.

Авдеевка (2444)


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Навіщо рекламувати свої дії. Все це потім, в оглядах.
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29.11.2022 15:44 Ответить
Рашисты -террористы -садисты выродки, подохните все на чужой земле
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29.11.2022 17:25 Ответить
свиноцабаки ошиблись, их уровень - воевать с КНР...
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29.11.2022 15:51 Ответить
зайвий бла бла бла не потрібно... Але якщо це розраховано на те що русня теж читає цю інфу то може хтось продумує все це спецом.. Наберемося терпіння... свінособак відстрілювати без пощади..... слава україні!!!
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29.11.2022 16:18 Ответить
Кірдик їхній логістиці - повиздихають з голоду і холоду у власному гівні.
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29.11.2022 16:36 Ответить
 
 