РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10045 посетителей онлайн
Новости
5 445 27

Суд арестовал президента УАФ Павелко на 2 месяца, залог – 9,8 млн грн

павелко

Печерский суд на два месяца взял под арест президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Председателю Украинской Футбольной Ассоциации - Андрею Павелко, несколько минут назад Печерский суд назначил меру пресечения - АРЕСТ на 2 месяца, до 22 января 2023 года. Правда есть опция внесения залога - 9 миллионов 880 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Павелко получил подозрение от Генпрокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.

Также читайте: Апелляционный суд оставил без изменений арест и залог в 523 млн грн.

арест (10465) суд (25157) футбол (3589) Андрей Павелко (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський

Призначити І. Венедіктову послом України в Швейцарії, - указ Зеленського
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
+8
Челяба
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
+4
Кто-то сомневаться что деньги найдутся?
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Челяба
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
Суровые мужики курят что то
показать весь комментарий
29.11.2022 16:00 Ответить
Кто-то сомневаться что деньги найдутся?
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
к хозяину ровенского "Вереса" уже обратились за денюжкой
показать весь комментарий
29.11.2022 15:59 Ответить
такую суму может только рыжий кореш павелка - Ахметов выложить но вряд-ли
показать весь комментарий
29.11.2022 16:07 Ответить
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський

Призначити І. Венедіктову послом України в Швейцарії, - указ Зеленського
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
І це не його заслуга, на превеликий жаль, а Ху@ла...
показать весь комментарий
29.11.2022 16:27 Ответить
Лемко досягнув таких висот і на маєш!
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
Він такий лемко як шуфрич українець.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:09 Ответить
Павелко, Міхалко і тд. про походження щось мовить?
показать весь комментарий
29.11.2022 16:48 Ответить
не більше, ніж кірієнко і ковальчук
показать весь комментарий
29.11.2022 17:04 Ответить
уаф - проросійська вкрай корупційна структура. Хоч не дивись укр. футбол.
показать весь комментарий
29.11.2022 15:52 Ответить
особливо зважаючи на сьогоднішній рівень ДК
показать весь комментарий
29.11.2022 15:56 Ответить
а шахта что лучше что-ли сейчас?
показать весь комментарий
29.11.2022 16:03 Ответить
Хочеться щоб і зєлєнского, але поки не на часі
показать весь комментарий
29.11.2022 15:54 Ответить
Правильно! За переслідування реформатора з йєдинодемократичної опозиції депутата БПП в 2014-19 роках мужнього патріота Павелка. Ганьба клованам
показать весь комментарий
29.11.2022 16:22 Ответить
як так?! це ж така людина! член БПП! Голова бюджетного комітету ВР минулого скликання! Не можу повірити
показать весь комментарий
29.11.2022 15:55 Ответить
нет ты не в курсе - но павелко сейчас скорее член БРА блока рината ахметова
показать весь комментарий
29.11.2022 16:04 Ответить
От жалко пацана)
показать весь комментарий
29.11.2022 16:02 Ответить
не погодаи молодая жена и вуаля - ты уже в цугундере
показать весь комментарий
29.11.2022 16:06 Ответить
У него обуви больше , чем сумма заставы. Тут на Цензоре фото его обувной комнаты было , там целый магазин по размерам. Понты для приезжих от зеленого шапито.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:25 Ответить
Мартиненка 7 ріків судять... тут схоже буде теж. А Беня, який вкрав 5 млрд. доларів, то зовсім поважний бізнесмен.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:36 Ответить
За кожен матч , який я не побачив(трансльований на платних *******),
Павелці --- рік в клітинку, й не на дачах ,а в повноціних зоновських півнях.
показать весь комментарий
29.11.2022 16:47 Ответить
эта сумма для него просто смешная, это как для меня 10 грн...
показать весь комментарий
29.11.2022 16:51 Ответить
Нарушил Конвенцию, украл завод у братьев..... Частная собственность-это святое. Когда же освободит место. А то за сем лет братья кучу денег упустили. Ну а Моне Стырскому респект, идет война, а деньги нужно зарабатывать.
показать весь комментарий
29.11.2022 17:17 Ответить
9 мільйонів 880 тисяч - Для павелки и его кореша "Нарика" - это пыль !
Скоро мы его увидим в Ницце или Вене , спокойно пьющего кофе
показать весь комментарий
29.11.2022 17:44 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 19:00 Ответить
 
 