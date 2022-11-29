Суд арестовал президента УАФ Павелко на 2 месяца, залог – 9,8 млн грн

Печерский суд на два месяца взял под арест президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Председателю Украинской Футбольной Ассоциации - Андрею Павелко, несколько минут назад Печерский суд назначил меру пресечения - АРЕСТ на 2 месяца, до 22 января 2023 года. Правда есть опция внесения залога - 9 миллионов 880 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Павелко получил подозрение от Генпрокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.

Также читайте: Апелляционный суд оставил без изменений арест и залог в 523 млн грн.