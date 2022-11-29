Суд арестовал президента УАФ Павелко на 2 месяца, залог – 9,8 млн грн
Печерский суд на два месяца взял под арест президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
Об этом сообщил журналист Константин Андриюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Председателю Украинской Футбольной Ассоциации - Андрею Павелко, несколько минут назад Печерский суд назначил меру пресечения - АРЕСТ на 2 месяца, до 22 января 2023 года. Правда есть опция внесения залога - 9 миллионов 880 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, Павелко получил подозрение от Генпрокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.
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+9 Павло ШОвте
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+8 Максім ХОЙ #398010
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+4 Zebra Zebr
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Павелці --- рік в клітинку, й не на дачах ,а в повноціних зоновських півнях.
Скоро мы его увидим в Ницце или Вене , спокойно пьющего кофе