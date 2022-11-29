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Новости Война
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Европе нужно готовиться к новой волне беженцев из Украины, потому что Путин использует "зиму как оружие в войне", - Столтенберг

біженці,польща

Генсек НАТО предупредил, что Путин будет продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины из-за неудач на поле боя. И это приведет к новой волне беженцев из Украины в Европу.

Йенс Столтенберг сказал об этом в своем выступлении перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, главная тема которой – война в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Руководитель альянса отметил, что Россия была вынуждена отступить с территорий вокруг Киева, Харькова и Херсона, а это, по мнению Столтенберга, "признак ее слабости".

"Россия терпит поражение на поле боя. В ответ на это они атакуют гражданские города, потому что не могут завоевать новые территории Украины, а также избежать постепенного освобождения оккупированных территорий украинскими военными", - указал Столтенберг.

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Из-за массированных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины возможна новая волна беженцев в Европу, считает Столтенберг.

"Последние данные показывают, что с 24 февраля по 22 сентября более 7,4 миллиона беженцев сбежали из Украины в Европу. Но мы должны быть готовы к тому, что в Европу прибудет больше беженцев", - пояснил он.

По словам Столтенберга, Путин использует "зиму как оружие в войне".

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беженцы (1659) путин владимир (31657) россия (96455) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
Капитан очевидность.Вместо очередного пустопорожнего трёпа, лучше бы уломали дойчей на пэтриоты.Хотя бы.Сцыкуны🙄

.
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29.11.2022 16:05 Ответить
+7
а дали б томагавки і атакамс, рашки вже не було б
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29.11.2022 16:22 Ответить
+6
Дали бы далекобойные ракеты лучше знали бы что будет ответ на удары по энергетической структуры и на те места откуда бомбят
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29.11.2022 16:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
саме на це і розраховує ***** !!!
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29.11.2022 16:01 Ответить
А не ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ , как во время Второй Мировой и НОВЕЙШИМ ОРУЖИЕМ и Военными ⁉️НЕУЖЕЛИ ,ВАМ НРАВИТСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА НЕВЫНОСИМЫМИ СТРАДАНИЯМИ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ людей ! Если хотите накажите и арестуйте тех , кто марадерит и пособничает русским НАZИСТАМ ВЫРОДКАМ они ещё хуже путлера
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29.11.2022 17:32 Ответить
Капитан очевидность.Вместо очередного пустопорожнего трёпа, лучше бы уломали дойчей на пэтриоты.Хотя бы.Сцыкуны🙄

.
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29.11.2022 16:05 Ответить
Дали бы далекобойные ракеты лучше знали бы что будет ответ на удары по энергетической структуры и на те места откуда бомбят
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29.11.2022 16:12 Ответить
Нехай готуються, діточок треба зберегти, що поробиш.
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29.11.2022 16:18 Ответить
дійде і до їхніх діточок черга
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29.11.2022 19:12 Ответить
Дуже багато пустопорожнього Столтенберга останнім часом. Уже у Зєлі з його відосіками хліб забирає...
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29.11.2022 16:21 Ответить
а дали б томагавки і атакамс, рашки вже не було б
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29.11.2022 16:22 Ответить
ПВО давай,а не пи#ди.
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29.11.2022 16:31 Ответить
Чому гаранти мовчки спостерігають як параша чинить геноцид?
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29.11.2022 16:45 Ответить
У мене зустрічне питання: чому той лисий довпойоп, який віддавав ЯЗ без конкретних гарантій досі на волі?
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29.11.2022 16:48 Ответить
Потому , что народ ,таки терпилы и лохи ,в другой стране Кучму и его зятя , уже давно -бы взяли ,хоть за горло подержать , а главное национализировать миллиарды НАГРАБЛЕННОГО ЗА , то что подарилстратегически важные объекты БОГУСЛАЕВЫМ И ДРУГИМ ПОДРАШИСТНИКАМ‼️
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29.11.2022 17:39 Ответить
Многие забыли как много лет подряд зятёк пинчук устраивал комедь под названием ,,завтрак в Давосе,, ну как то так. Фуршетики-банкетики залипушные звать дурачка инвестора! Там дураков сроду не было. И знали это у нас---тырили безбожно. Раз народ лох и быдло хуторянский. Вот и время платить пришло кровью. И далеко не всё ясно пока чем кончится это.
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29.11.2022 21:21 Ответить
Надо быть полными дятлами, чтобы ждать миллионы беженцев, вместо того, чтобы дать Украине дальнобойные ракеты, истребители и ПВО
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29.11.2022 17:30 Ответить
Все кто хотел, уже уехали , остались кто не хочет или не может . Достал уже этот бред и пужалки. Хотите помочь, дайте больше оружия , танки, самолёты, а просто так ,не хер звиздеть
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29.11.2022 17:57 Ответить
А може краще надати більш далекобійну зброю?
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29.11.2022 19:10 Ответить
 
 