Европе нужно готовиться к новой волне беженцев из Украины, потому что Путин использует "зиму как оружие в войне", - Столтенберг

Генсек НАТО предупредил, что Путин будет продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины из-за неудач на поле боя. И это приведет к новой волне беженцев из Украины в Европу.

Йенс Столтенберг сказал об этом в своем выступлении перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, главная тема которой – война в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Руководитель альянса отметил, что Россия была вынуждена отступить с территорий вокруг Киева, Харькова и Херсона, а это, по мнению Столтенберга, "признак ее слабости".

"Россия терпит поражение на поле боя. В ответ на это они атакуют гражданские города, потому что не могут завоевать новые территории Украины, а также избежать постепенного освобождения оккупированных территорий украинскими военными", - указал Столтенберг.

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Из-за массированных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины возможна новая волна беженцев в Европу, считает Столтенберг.

"Последние данные показывают, что с 24 февраля по 22 сентября более 7,4 миллиона беженцев сбежали из Украины в Европу. Но мы должны быть готовы к тому, что в Европу прибудет больше беженцев", - пояснил он.

По словам Столтенберга, Путин использует "зиму как оружие в войне".

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