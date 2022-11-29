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Новости Война
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Украинским воинам понадобилось бы несколько недель для овладения ЗРК Patriot, - Воздушные силы

patriot

Передача Украине систем Patriot - это политический вопрос, однако в случае их поставок украинские военные за несколько недель могли бы ими овладеть.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, как быстро украинские военные смогут овладеть системами ПВО Patriot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть примеры овладения Iris и NASAMS. Понадобилось всего несколько недель, чтобы наши военнослужащие - довольно молодые люди, но выбранные были лучшие, самые подготовленные специалисты - за несколько недель овладели техникой. Техника новейшая, техника довольно современная и автоматизированная. Поэтому там человеческий фактор ошибки уменьшен до минимума. Думаю, проблем с этим (подготовкой с овладением Patriot — ред.) не будет, нужна только техника", - отметил Игнат.

Он также объявил, что дальность применения одной пусковой установки Patriot составляет 150 км. Чем больше систем передадут ВСУ, тем большая линия обороны будет перекрыта.

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ПВО (2889) Воздушные силы (2474) Игнат Юрий (618)


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Топ комментарии
+6
Причем использовали бы его намного эффективнее, чем предполагали инструкторы. Как обычно
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29.11.2022 16:32 Ответить
+5
і ще б запропонували покращення ПЗ, не забувай
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29.11.2022 17:07 Ответить
+4
А ще, https://www.youtube.com/watch?v=FYpe-P6l5Ds Гаррі Потер їх Навчав магії
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29.11.2022 16:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Причем использовали бы его намного эффективнее, чем предполагали инструкторы. Как обычно
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29.11.2022 16:32 Ответить
і ще б запропонували покращення ПЗ, не забувай
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29.11.2022 17:07 Ответить
А ще, https://www.youtube.com/watch?v=FYpe-P6l5Ds Гаррі Потер їх Навчав магії
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29.11.2022 16:32 Ответить
...)))\это просто писец...\
жаль там нет ссылки на оригинал...!
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29.11.2022 16:40 Ответить
https://www.tiktok.com/@kitkot808/video/7168558226361896197?is_from_webapp=v1&item_id=7168558226361896197&lang=en тыц, но запись не полная может в тук-туке есть лень листать почти 500 коментов
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29.11.2022 16:53 Ответить
Німчура і на це відмазку найде.
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29.11.2022 16:41 Ответить
До чого тут «німчура»? Це американська техніка і мова про німців взагалі в статт не йшла. Аби звинуватити в черговий раз Німеччину.
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29.11.2022 16:56 Ответить
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3621295-razmesenie-nemeckih-patriot-v-ukraine-sleduet-soglasovyvat-s-drugimi-clenami-nato-lambreht.html
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29.11.2022 17:21 Ответить
Новина «Польща вважає, що Німеччина повинна передати Патріоти Україні» виходить раз 5-6 на добу. То Качинський, то Моравецький, то ще хтось з польського уряду про це говорять… але в цій статті взагалі мова про німців не йде, а центральною темою є потенційні спроможності наших військових. Тому згадування Німеччини в цьому контексті мені незрозуміло. Може українському уряду треба звернутись до виробника та запросити дозвіл у США на їх поставку
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29.11.2022 18:35 Ответить
 
 