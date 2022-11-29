Украинским воинам понадобилось бы несколько недель для овладения ЗРК Patriot, - Воздушные силы

Передача Украине систем Patriot - это политический вопрос, однако в случае их поставок украинские военные за несколько недель могли бы ими овладеть.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, как быстро украинские военные смогут овладеть системами ПВО Patriot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть примеры овладения Iris и NASAMS. Понадобилось всего несколько недель, чтобы наши военнослужащие - довольно молодые люди, но выбранные были лучшие, самые подготовленные специалисты - за несколько недель овладели техникой. Техника новейшая, техника довольно современная и автоматизированная. Поэтому там человеческий фактор ошибки уменьшен до минимума. Думаю, проблем с этим (подготовкой с овладением Patriot — ред.) не будет, нужна только техника", - отметил Игнат.

Он также объявил, что дальность применения одной пусковой установки Patriot составляет 150 км. Чем больше систем передадут ВСУ, тем большая линия обороны будет перекрыта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бой украинских пехотинцев с российскими оккупантами. ВИДЕО