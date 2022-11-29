Министры юстиции G7 приняли Берлинскую декларацию об ответственности РФ за военные преступления в Украине

Встреча министров юстиции стран G7 с участием Украины завершилась принятием Берлинской декларации и договоренностью координировать сотрудничество для расследования военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во встрече приняли участие министры юстиции Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также министр юстиции и генпрокурор Украины, комиссар ЕС по вопросам юстиции, генеральный прокурор Международного уголовного суда.

"Военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Преследование за основные преступления против международного права имеет для нас главный приоритет… Наша общая цель – привлечь к максимально возможной уголовной ответственности преступников в соответствии с верховенством права и надлежащей процедурой и восстановить справедливость в отношении потерпевших и погибших", - говорится в документе.

Расследование преступлений международного права, совершенных в Украине, стало основной темой встречи.

"Мы встретились впервые. Преступная захватническая война Путина против Украины катапультировала нас в новую эру. Мы противодействуем исторической несправедливости единством и решительностью", – заявил по результатам хозяин встречи, министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Он отметил, что было договорено координировать деятельность следственных и прокурорских органов, избегать дублирования. Также решено создать центральный национальный контактный пункт для преследования международных преступников в каждом государстве.

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Кроме сугубо технических моментов, по словам Бушмана, из Берлина сегодня раздается политический сигнал: "мы четко показываем, что государства G7 крепки не только экономически, мы являемся обществом ценностей, мы чувствуем свою ответственность за принципы либеральной демократии – гуманизм, права человека, уважение к закону. Четкий сигнал: военные преступления не будут безнаказанны".

Глава Минюста ФРГ признал, что судебное разбирательство преступлений в Украине продлится годами, а может, и десятилетиями, но друзья Украины будут хорошо подготовлены и терпеливы. Кроме Украины, расследование проводит также немецкая федеральная прокуратура, Международный уголовный суд, органы в других государствах. Только в Украине, по словам Бушмана, уже задокументировано 45 тысяч преступлений, 2 тысячи подозреваемых идентифицированы. Это показывает масштаб задачи.

Бушман подчеркнул, что военные преступники не имеют права и не будут чувствовать себя в безопасности, где бы они ни были. Он выразил убеждение, что наконец перед судом предстанет и высшее руководство РФ, а не только исполнители.

Комментируя украинскую идею создания специального трибунала для осуждения преступления агрессии, Бушман сказал, что важно не заменять Международный уголовный суд. "Есть разные опции, мы советуемся по этому поводу… Спецтрибунал – одна из опций", - сказал политик.

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