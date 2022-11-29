Зеленский обсудил с Шольцом сотрудничество по защите Украины от ракетного террора России
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.
"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - сообщил Зеленский.
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