Зеленский обсудил с Шольцом сотрудничество по защите Украины от ракетного террора России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - сообщил Зеленский.

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