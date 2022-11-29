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Новости Война
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Зеленский обсудил с Шольцом сотрудничество по защите Украины от ракетного террора России

макрон,зеленський,шольц

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - сообщил Зеленский.

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Германия (7099) Зеленский Владимир (21077) Шольц Олаф (912)


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Співпраця і два офігених ''робітника''. Співоббивання груш, більш точно
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29.11.2022 17:18 Ответить
Можете краще? То робіть.
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29.11.2022 17:37 Ответить
З/п не таке і повноваження
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29.11.2022 17:54 Ответить
Ага...Дядя Андрюша **** колотить груші)
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29.11.2022 20:03 Ответить
Говорили - балакали....
Патріоти де ?
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29.11.2022 18:27 Ответить
 
 