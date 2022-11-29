"Закрываю глаза и вижу трупы": История мобилизованного российского повара, назначенного санитаром в оккупационных войсках

Мобилизированный россиянин рассказал о положении дел в российской армии.

Об этом пишет издание "Осторожно Media", передает Цензор.НЕТ.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 28-летний Илья работал поваром в Нижнем Тагиле. Десять лет назад он отучился на технолога общественного питания, отслужил срочную службу и сразу пошел работать по профессии. Его бабушка живет в центре Киева — в 2014 году их общение пошло на убыль. Многих друзей мужчины, служащих по контракту, отправили в зону боевых действий.

В конце октября его мобилизовали, а через три дня он уже ехал в военный городок в Екатеринбурге.

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По его словам, в городке новобранцев было некуда размещать. Вскоре мобилизованные начали проносить в части спиртное, начались пьяные потасовки.

Там же Илья получил свою военную специальность. "Меня вдруг спросили: "Бинтовать умеешь? Первую помощь оказывать?" - Я ответил, что умею. - "Ну, значит, пойдешь к нам медиком", - рассказал он.

Так он стал фельдшером в эвакуационной бригаде. Медицинского образования у него нет, специальность в его военном билете - водитель БМП. Оказывать первую помощь научился благодаря друзьям-медикам и курсам первой помощи.

Из Екатеринбурга Илью отправили в Ростовскую область. Там его вместе с сослуживцами высадили в лесу, где они провели целый день под проливным дождем. Затем военная полиция довезла в лагерь.

Через несколько дней его и еще одного военного решили отправить на Лиманское направление, где регулярно велись бои. В путь медикам дали АК-74, "покрытый слоем ржавчины". Вечером до отправки Илья очищал оружие соляркой.

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Сначала Илья только разгружал машины с ранеными и убитыми.

Вскоре Илья стал и сам ездить на вызовы и эвакуировать бойцов. По его словам, в "лучший день" он принимал по шесть трупов.

Сейчас Илья проходит курс лечения – это терапия и седативные препараты. От прохождения комиссии врачи отказались - "нет нужды". Парню сказали, что его "подлечат, а дальше неизвестно". При этом, говорит он, всех здесь выписывают с категорией А и снова отправляют воевать.

"Закрываю глаза - и вижу трупы. Оторванные конечности, кишки и постоянно эту вонь в носу. Как будто там застрял. Уже здесь, в России, мне постоянно видятся дроны. Я начал пугаться громких хлопков. Все из-за артиллерийских атак", - говорит он.

Возвращаться на фронт парень отказывается. Мобилизированный написал заявление в военную прокуратуру, где просит перевести его на альтернативную службу из-за "потери доверия к компетентности командного состава". В чем он некомпетентен, Илья не захотел конкретизировать: "Я бы не хотел дискредитировать армию РФ или попасть под статью".

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