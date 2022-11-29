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Новости Война Мобилизация в РФ
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"Закрываю глаза и вижу трупы": История мобилизованного российского повара, назначенного санитаром в оккупационных войсках

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Мобилизированный россиянин рассказал о положении дел в российской армии.

Об этом пишет издание "Осторожно Media", передает Цензор.НЕТ.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 28-летний Илья работал поваром в Нижнем Тагиле. Десять лет назад он отучился на технолога общественного питания, отслужил срочную службу и сразу пошел работать по профессии. Его бабушка живет в центре Киева — в 2014 году их общение пошло на убыль. Многих друзей мужчины, служащих по контракту, отправили в зону боевых действий. 

В конце октября его мобилизовали, а через три дня он уже ехал в военный городок в Екатеринбурге.

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По его словам, в городке новобранцев было некуда размещать. Вскоре мобилизованные начали проносить в части спиртное, начались пьяные потасовки.

Там же Илья получил свою военную специальность. "Меня вдруг спросили: "Бинтовать умеешь? Первую помощь оказывать?" - Я ответил, что умею. - "Ну, значит, пойдешь к нам медиком", - рассказал он.

Так он стал фельдшером в эвакуационной бригаде. Медицинского образования у него нет, специальность в его военном билете - водитель БМП. Оказывать первую помощь научился благодаря друзьям-медикам и курсам первой помощи.

Из Екатеринбурга Илью отправили в Ростовскую область. Там его вместе с сослуживцами высадили в лесу, где они провели целый день под проливным дождем. Затем военная полиция довезла в лагерь.

Через несколько дней его и еще одного военного решили отправить на Лиманское направление, где регулярно велись бои. В путь медикам дали АК-74, "покрытый слоем ржавчины". Вечером до отправки Илья очищал оружие соляркой.

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Сначала Илья только разгружал машины с ранеными и убитыми.
Вскоре Илья стал и сам ездить на вызовы и эвакуировать бойцов. По его словам, в "лучший день" он принимал по шесть трупов.

Сейчас Илья проходит курс лечения – это терапия и седативные препараты. От прохождения комиссии врачи отказались - "нет нужды". Парню сказали, что его "подлечат, а дальше неизвестно". При этом, говорит он, всех здесь выписывают с категорией А и снова отправляют воевать.

"Закрываю глаза - и вижу трупы. Оторванные конечности, кишки и постоянно эту вонь в носу. Как будто там застрял. Уже здесь, в России, мне постоянно видятся дроны. Я начал пугаться громких хлопков. Все из-за артиллерийских атак", - говорит он.

Возвращаться на фронт парень отказывается. Мобилизированный написал заявление в военную прокуратуру, где просит перевести его на альтернативную службу из-за "потери доверия к компетентности командного состава". В чем он некомпетентен, Илья не захотел конкретизировать: "Я бы не хотел дискредитировать армию РФ или попасть под статью".

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Автор: 

армия РФ (19892) россия (96442) мобилизация (2829)


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Топ комментарии
+24
Ти ба який чуттєвий, от ми дивимося на їх трупи без кінцівок, запечені об'їдені собаками та свиньями, їх кишки та різні фрагменти тіла і то викликає лише заспокійливе задоволення.
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29.11.2022 17:49 Ответить
+18
Це у кого як. У мне, наприклад, відразу і відчуття справедливості - отримали по заслугам.
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29.11.2022 17:57 Ответить
+17
*****.
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29.11.2022 17:42 Ответить
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29.11.2022 17:42 Ответить
Жаль , что не сдохла русиш швайн !
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29.11.2022 17:47 Ответить
Ти ба який чуттєвий, от ми дивимося на їх трупи без кінцівок, запечені об'їдені собаками та свиньями, їх кишки та різні фрагменти тіла і то викликає лише заспокійливе задоволення.
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29.11.2022 17:49 Ответить
Це у кого як. У мне, наприклад, відразу і відчуття справедливості - отримали по заслугам.
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29.11.2022 17:57 Ответить
написали так, наче хотіли, що б ми відчули співчуття до головного "героя"... але... він поїхав в Україну, перетнув кордон, взяв в руки автомат і допомагав терористичному режиму вбивати українців...
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29.11.2022 17:53 Ответить
Сасать умееш? Научат. Значит пайдешь в вагнер
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29.11.2022 17:54 Ответить
Складається враження, що кацапська армія складається лише з санітарів.
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29.11.2022 17:54 Ответить
З трупів.
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29.11.2022 18:28 Ответить
І про що ця ''потрясна'' новина. Світла немає 10 годин, трансформаторною будкою не може? В расход - улюблений вислів кацапії
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29.11.2022 18:01 Ответить
Який автомат - лікарі (фельдшер - теж лікар) дають клятву Гіпократа, яка забороняє навмисне вбивство? Цікаво, як воєнні лікарі захищаються, якщо таки да необхідно?
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29.11.2022 18:02 Ответить
Какая милая *****! Я плакаль
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29.11.2022 18:06 Ответить
І що нам тепер, плакати через його нещасну долю?
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29.11.2022 18:09 Ответить
Водій БМП? Нeма БМП, є багато 200 і 300-х, будeш санітаром. А натура тонка, бо бабуся в Києві. "Настоящий орк нe имeeт жалости!"
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29.11.2022 18:45 Ответить
Нащо мені "слізна" історія цього підара? Не може жити - нехай повіситься.
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29.11.2022 19:03 Ответить
ну? що? те що я недавно і писав..."слізні розповіді"..і це пропагують..
А те що в Україні твориться -ні.
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29.11.2022 19:29 Ответить
У хароших рускіх реліз оновлень тепер кожен з них має бабушку в Києві.
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29.11.2022 20:01 Ответить
Так «адінжинорот». Це вже наші гниди підігрують кацапам. Добре,хоч припинили цю дурню з «виплатами за здачу в полон з технікою». Багато наздавали? Вони прийшли нас ВБИТИ,а не здаватись за гроші
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29.11.2022 22:25 Ответить
А для чого цензор виклав біографію якогось гівнюка? Нема про що писати більше? там такого лайна 140 млн. Про кожного будете? Ще пожалійте його...
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29.11.2022 21:40 Ответить
Всі ці розповіді «празрєвших» підарів-не що інше,як ОЛЮДНЕННЯ ВОРОГА. З якою метою це все нам подається владою-неважко здогадатись. Сподіваюсь,що у влади не вийде в черговий раз використати нашу людяність проти нашого ж майбутнього.
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29.11.2022 22:20 Ответить
На тему їжі: кацап кухарям сняться трупи, тварини.
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30.11.2022 06:08 Ответить
 
 