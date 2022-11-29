Сигнал воздушной тревоги по всей Украине сегодня звучал из-за угрозы ракетного удара из наземного вооружения, - Воздушные силы

В Украине 29 ноября раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара из наземного вооружения.

Об этом во время телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", - сказал он.

Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Также смотрите: Ликвидированные российские оккупанты вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС были отключены все энергоблоки, Запорожская – перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщали, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожила 51. По данным Нацполиции, погибли по меньшей мере 10 человек.

К концу недели энергетикам удалось стабилизировать систему, но отключения продолжаются.

Читайте также: Зеленский обсудил с Шольцом сотрудничество по защите Украины от ракетного террора России

Украинцев предупреждали, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по территории Украины.

В ОК "Південь" отмечали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель, что может свидетельствовать о готовящемся обстреле.