Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, – Кулеба

Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также совместном изготовлении на базе украинских оборонных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил министр иностранных дел Украины во вторник Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами в Бухаресте.

По словам главы украинского МИД, ключевыми темами мер НАТО, ОБСЕ и Группы семи в Румынии и Польше будут вопросы поставки Украине систем противовоздушной обороны и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. В частности, в рамках встреч с министрами иностранных дел НАТО и ОБСЕ он обсудит конкретные даты и объемы поставок Украине оборудования и комплектующих для обеспечения энергетических потребностей на фоне российских ракетных атак.

"На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: "Патриоты" и трансформаторы. Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут без электричества, отопления и воды из-за ракетных ударов рф", - сообщил Кулеба.

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Глава МИД также отметил, что ныне критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от последующих атак россии.

"Это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны", - заявил он.

Кулеба также призвал международных партнеров увеличивать мощности для изготовления оружия, чтобы в Украины было достаточно средств для эффективной контрбатарейной борьбы.

"Мы ведем переговоры о производстве оружия и боеприпасов для Украины на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий. Этим решением нет альтернативы", – заявил глава МИД Украины.

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Он также добавил, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО, соответствующей общим интересам Украины и Альянса.