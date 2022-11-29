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Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, – Кулеба

дмитро,кулеба

Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также совместном изготовлении на базе украинских оборонных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил министр иностранных дел Украины во вторник Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами в Бухаресте.

По словам главы украинского МИД, ключевыми темами мер НАТО, ОБСЕ и Группы семи в Румынии и Польше будут вопросы поставки Украине систем противовоздушной обороны и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. В частности, в рамках встреч с министрами иностранных дел НАТО и ОБСЕ он обсудит конкретные даты и объемы поставок Украине оборудования и комплектующих для обеспечения энергетических потребностей на фоне российских ракетных атак.

"На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: "Патриоты" и трансформаторы. Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут без электричества, отопления и воды из-за ракетных ударов рф", - сообщил Кулеба.

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Глава МИД также отметил, что ныне критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от последующих атак россии.

"Это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны", - заявил он.

Кулеба также призвал международных партнеров увеличивать мощности для изготовления оружия, чтобы в Украины было достаточно средств для эффективной контрбатарейной борьбы.

"Мы ведем переговоры о производстве оружия и боеприпасов для Украины на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий. Этим решением нет альтернативы", – заявил глава МИД Украины.

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Он также добавил, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО, соответствующей общим интересам Украины и Альянса.

НАТО (10177) оружие (10287) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
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29.11.2022 18:36 Ответить
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29.11.2022 18:31 Ответить
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29.11.2022 18:32 Ответить
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29.11.2022 18:30 Ответить
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29.11.2022 18:31 Ответить
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29.11.2022 18:32 Ответить
мда, чергова пліснява "сенсація" від ЗЄльонського

вже не дивує й не обурює,
вже навіть не "скільки можно" ...
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29.11.2022 18:44 Ответить
Это реклама ?
Или приглашение оставшимся "Калибрам" ?
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30.11.2022 06:54 Ответить
Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
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29.11.2022 18:32 Ответить
В нас не буде 20 років!
Ви що буйло за дурня тримаєте?
Максимум 2-5 років і знову буде війна

Українські оборонні підприємства треба створювати у сусідніх державах
Саме українські, які б належали нашій державі і з нашими робітниками.
Це - єдиний вихід
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29.11.2022 18:49 Ответить
Російські пропагандони радіють, що вивели з ладу техніку придбану спільно волонтерами та Порошенком. Правда, є нюанс. Пошкоджено, а не знищено, лише 2 бронемобілі SHIELD з 11-ти. Але вони відремонтуються і знову будуть захищати десантників.
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29.11.2022 18:34 Ответить
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29.11.2022 18:36 Ответить
Для руцькой пропаганды, выдуманные пабеды это обычное дело. И в Сирии территории "освободили" в два раза больше чем вся Сирии, и все Хаймарсы уничтожили в три раза больше, чем их есть в наличии
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29.11.2022 18:44 Ответить
Та й літаків вдвічі більше ніж взагалі було
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29.11.2022 19:33 Ответить
В 2018 году Украина начала производство 152 мм снарядов. В 2019 году почему-то прекратила. Вопрос ПОЧЕМУ? Кому мешал производство собственных боеприпасов? Зеленскому или Ермаку ? Вопрос конечно наивный. За все отвечает ПРЕЗИДЕНТ... И за Вагнергейт и за Цемаха, и за ... еще СТО всяких вопросов
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29.11.2022 18:40 Ответить
лучше же было финансировать асфальт и получить мани.мани......а со снаряда ничего украсть не получиться ....и не на часи було....треба було подывытысь в глаза северного соседа...
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29.11.2022 18:57 Ответить
У кращому разі...
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29.11.2022 19:15 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63792650

У 2017-2019 роках Україна вела розробки і працювала над запуском серійного виробництва 152-мм снарядів для "Гіацинтів" на київському заводі "Артем".

Цей процес супроводжували скандали. У 2019 році правоохоронці затримали ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, який, за їхніми даними, сприяв зриву виробництва цих снарядів
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29.11.2022 19:24 Ответить
В Киеве запустили серийное производство снарядов калибра 152 мм Четвер, 9 серпня 2018, 10:48
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29.11.2022 19:52 Ответить
Я про Бровченка
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29.11.2022 21:28 Ответить
а я про зелебенка
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30.11.2022 02:34 Ответить
Юрій Петрович Брóвченко (нар. 12 травня 1968 року) - заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (з липня 2016).
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29.11.2022 19:26 Ответить
Україна веде переговори про виробництво зброї та *********** на території НАТО, - Кулеба ,яке треба було налагодити вісім з хвостиком років тому
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29.11.2022 18:55 Ответить
а що саме якщо не секрет?
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29.11.2022 19:05 Ответить
список большой будет...погуглите и найдете ...и новейшие разработки также...и здесь на сайте эти темы часто подымаются.
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29.11.2022 19:16 Ответить
и посмотрите какая армия у нас была до 14 года....
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29.11.2022 19:17 Ответить
ок.Я знаю тільки про один вид озброєнь
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29.11.2022 19:39 Ответить
Тварюки вже три роки піаряться на тому, що зробив Порох, а вони зарубали зразу як схватили булаву в руки. Тепер вони "усьо налагоджують і усьо в ніх проісходіт вперше в історії України". Рідкісні небачені донині мерзотні тварюки.
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29.11.2022 18:55 Ответить
золотые слова
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29.11.2022 19:03 Ответить
ВПК України потрібно розбудовувати з урахуванням можливостей ворога з ураження нашого виробництва. Іншими словами, заводи та склади мають бути бункерного типу. Навіть ті ж трансформатори (а це від 200 до 300 тонн міді!) варто закопувати в якісь захищені капоніри. Не знаю як це зробити правильно, але те що сьогодні кацапи легко влучають в обєкти критичної інфрастуктури, викликає справжнє занепокоєння. Наші інженери мають почати працювати над безпекою енергетичних та військових обєктів ще на етапі початкових ескізів. У нас є велика кількість підземних обєктів та печер які можна пристосувати під ці завдання.
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29.11.2022 19:00 Ответить
А можна не #здіти, а просто мовчки робити?!
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29.11.2022 19:06 Ответить
Шо, кулєба, у дупу клюнув смажений півень? Знали, що війна буде та продовжували закатувати в асфальт гроші платників податків, піарячись на цьому. А власні військові програми тихенько поховали!...
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29.11.2022 19:30 Ответить
Ні, не можна, бо вони -- справжні фахівці у жанрі по#здіти. Ну, ще у жанрі "вкрасти/отримати хабаря".
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29.11.2022 19:33 Ответить
А до цього що робила зелень? Пиляла бабло на великому крадівництві і розповідала лохам який маладєтс квартальний клоун.
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29.11.2022 19:07 Ответить
Шановні, на 9-му місяці війни ви повинні не вести переговори, а вже виробляти ці ********** і зброю на території країн НАТО, які захищені від цапських ракет.
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29.11.2022 19:07 Ответить
Давно пора
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29.11.2022 19:43 Ответить
А если еврогеи, ну комиссары ЕС решат заморозить работу этих фабрик? Из человеколюбия.... Кстати, прецеденты этому есть. например внутри НАТО, Турции отказали канадцы в поставках. На Байрактары, в частности.
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29.11.2022 19:45 Ответить
Турция, то другая песня, она под санкциями штатов, которые наложил Трамп, а именно на поставки оружия и комплектующих. Канада действовала в этой струе. Почему Турция демонстративно закупала С400 у козломордии.
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29.11.2022 20:26 Ответить
Ну кто в новостях объявляет о чём и с кем переговоры ?
Путину должно стать завидно ?
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30.11.2022 07:02 Ответить
 
 