По уточненной информации, 27 ноября ранены 470 оккупантов, уничтожены 50 единиц техники, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях противника 27 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино на Луганщине. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов".

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