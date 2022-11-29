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Новости Агрессия России против Украины Война
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По уточненной информации, 27 ноября ранены 470 оккупантов, уничтожены 50 единиц техники, - Генштаб

оос,техніка

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях противника 27 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино на Луганщине. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов".

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 88 380 человек, 280 самолетов, 2 911 танков, 1 901 артсистема, 5 866 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19892) потери (4464)


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Красавчики!
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29.11.2022 19:25 Ответить
оце норм, слава воїнам!
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29.11.2022 19:31 Ответить
Гарно відмінісували орків,темп утілізаціїї вражає!
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29.11.2022 19:51 Ответить
Нормально так , ***** и дальше, собрался воевать Или он агент ЦРУ , работает на уничтожение расии , Ахметка Дыров на пол ставки подрабатывает.
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29.11.2022 19:56 Ответить
А, z, це напевно , знищено
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29.11.2022 19:58 Ответить
Україна, традиційний могильник кацапів.
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30.11.2022 06:19 Ответить
 
 