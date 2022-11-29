КГГА опубликовала порядок действий для ЖЭКов и ОСМД, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения в случае внештатной ситуации

Киевская городская госадминистрация призвала организации, отвечающие за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3 C и ниже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах при условии, когда температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию", – говорится в сообщении.

Эта информация как руководство к действию относится ко всем обслуживающим компаниям, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК.

Персонал обслуживающих организаций должен:

Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.

Закрыть задвижки на узле подсоединения системы теплопотребления к тепловым сетям.

Открыть спуск на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.

Откройте краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.

После стекания воды - закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Отмечается, что подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.

В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией решение о спуске воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.