КГГА опубликовала порядок действий для ЖЭКов и ОСМД, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения в случае внештатной ситуации
Киевская городская госадминистрация призвала организации, отвечающие за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3 C и ниже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах при условии, когда температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию", – говорится в сообщении.
Эта информация как руководство к действию относится ко всем обслуживающим компаниям, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК.
Персонал обслуживающих организаций должен:
- Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.
- Закрыть задвижки на узле подсоединения системы теплопотребления к тепловым сетям.
- Открыть спуск на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.
- Откройте краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.
- После стекания воды - закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.
Отмечается, что подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.
В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией решение о спуске воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.
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Коротше, залишити людей ВЗИМКУ в холодних домівках без світла, тепла та води.
Так би й казали!
А все це тому, що неможна поки піднімати тарифи, от й отримуйте побічні ефекти))
Господарі обленергІВ та водоканалів тож їстоньки хотять)) У Монако та Парижі))
У разі надзвичайної ситуації! Це якщо ракета влучить в котельню! Якщо замерзнуть труби, то порозриває все нахрєн!
При чому тут тарифи?
а як було штучне обмеження так проблем було - не продихнути
Переживемо
так само думаю про свій другий малий будинок за сотню км від першого і моніторю температуру на дворі, аби, якщо шо, або гріти ту хату або зливати воду.. це не жарти- це гроші, а для держави - великі гроші
Бо боюсь з брєжнєвских часів їх ніхто не чипав. І раптом що- доведеться терміново зрізати їх, бо чорта вони відкрутяться
"Сталінка" 1961р,але вентілі крутяться...
Но не верно.