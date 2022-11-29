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Новости Война
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КГГА опубликовала порядок действий для ЖЭКов и ОСМД, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения в случае внештатной ситуации

отопление,тепло,батарея

Киевская городская госадминистрация призвала организации, отвечающие за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3 C и ниже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах при условии, когда температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию", – говорится в сообщении.

Эта информация как руководство к действию относится ко всем обслуживающим компаниям, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК.

Персонал обслуживающих организаций должен:

  • Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.
  • Закрыть задвижки на узле подсоединения системы теплопотребления к тепловым сетям.
  • Открыть спуск на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.
  • Откройте краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.
  • После стекания воды - закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Отмечается, что подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.

В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией решение о спуске воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно.

КГГА опубликовала порядок действий для ЖЭКов и ОСМД, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения в случае внештатной ситуации 01

Автор: 

КГГА (2991) Киев (25793) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+14
Іра, Ви уважно прочитали статтю?
У разі надзвичайної ситуації! Це якщо ракета влучить в котельню! Якщо замерзнуть труби, то порозриває все нахрєн!
При чому тут тарифи?
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29.11.2022 19:42 Ответить
+9
Если не слить систему, то при морозе 15-20 *С трубопроводы на техэтаже замёрзнут и полопаются. Тогда действительно до весны уже систему сливать не нужно будет.
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29.11.2022 20:04 Ответить
+4
замерзніть нахрін, головне щоб не втекли за кордон
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29.11.2022 19:44 Ответить
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Какая прелесть)) Відключити. Закрити.
Коротше, залишити людей ВЗИМКУ в холодних домівках без світла, тепла та води.
Так би й казали!
А все це тому, що неможна поки піднімати тарифи, от й отримуйте побічні ефекти))
Господарі обленергІВ та водоканалів тож їстоньки хотять)) У Монако та Парижі))
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29.11.2022 19:37 Ответить
Іра, Ви уважно прочитали статтю?
У разі надзвичайної ситуації! Це якщо ракета влучить в котельню! Якщо замерзнуть труби, то порозриває все нахрєн!
При чому тут тарифи?
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29.11.2022 19:42 Ответить
те саме казали про бензин та дизель, поки не відмінили штучне обмеження на ціноутворення! як тіки відмінили, не зрозуміло звідки зʼявилися і автоцистерни в потрібній кількості і таможня почала працювати як треба і на всіх заправках зʼявилося паливо!
а як було штучне обмеження так проблем було - не продихнути
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29.11.2022 19:46 Ответить
замерзніть нахрін, головне щоб не втекли за кордон
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29.11.2022 19:44 Ответить
Ой, скільки той жизні...
Переживемо
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29.11.2022 20:00 Ответить
Ви самі у цьому винні,живіть на вулиці.
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29.11.2022 19:50 Ответить
Про задвижки понятно. Но если можно, поясните зачем сливать систему. Это из-за сужения труб? Наше теплоэнерго наоборот просит этого не делать даже в отсутствие отопления на протяжении довольно продолжительного времени - 6-8 часов, и гарантирует тем, кто это сделает возвращени тепла в последнюю очередь.
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29.11.2022 19:57 Ответить
Если не слить систему, то при морозе 15-20 *С трубопроводы на техэтаже замёрзнут и полопаются. Тогда действительно до весны уже систему сливать не нужно будет.
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29.11.2022 20:04 Ответить
Ясно, спасибо
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29.11.2022 20:06 Ответить
в мене у лютому, коли ракети випотрошили будинок вибуховою хаилею, вцілілі речі були донищені розірвавшоюся системою опалення.... текла вода кілька днів....
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29.11.2022 21:13 Ответить
Подача теплоносителя перекрывается на элеваторном узле в подвале дома (если есть доступ), или в ближайшей тепловой камере ввода.
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29.11.2022 21:47 Ответить
коли 3 дні лупили калібрами по військовому обьекту - там не то шо до винтелів не дойти було а й за 800 метрів до того місця бої були
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29.11.2022 21:59 Ответить
в мене теж уламки від вибуху влучили в фасад дома і перебили труби теплопостачяння! так вся вода злилась за 5 секунд Ніагарським водопадом
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29.11.2022 22:18 Ответить
"сужение труб"? це через те, що вода замерзаючи перетворюється на лід, а лід, як свідчить фізіка 2 класа першої чверті, займає більшій обʼєм, оскільки льоду нікуди діватися - він рве труби
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29.11.2022 21:29 Ответить
Смотря где, я себе плохо представляю лед в трубе в подвале многоэтажки, не приводилось с таким сталкиваться и надеюсь не придется. Никому. Но есть технический этаж, о котором я подзабыл. И человек выше описал ситуацию в двух словах, за что ему спасибо.
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29.11.2022 22:13 Ответить
Вопрос формулировки, не больше.
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29.11.2022 22:30 Ответить
як би замерзали і лопалися труби - то пропонували б демонтувати їх, а не зливати теплоносій
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29.11.2022 22:24 Ответить
І холодну і гарячу воду,там де вона є,теж треба буде зливати.Печалька....
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29.11.2022 19:58 Ответить
..все написане правильно, якщо не хочете Алчевська2 у державних масштабах..
так само думаю про свій другий малий будинок за сотню км від першого і моніторю температуру на дворі, аби, якщо шо, або гріти ту хату або зливати воду.. це не жарти- це гроші, а для держави - великі гроші
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29.11.2022 20:00 Ответить
арахамію!!!!!!!!!!!!!!! нех гнида диханням нагріває!!!
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29.11.2022 20:00 Ответить
Язиком краще)
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29.11.2022 20:19 Ответить
Лучше всех тех кто в этой КМДА сидит и попы свои греет
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29.11.2022 20:28 Ответить
От тільки вже (точніше ще влітку було) зараз треба знайти вентилі. Що, який перекриває. Перевірити чи вони взагалі крутяться. Замінити при необхідності.
Бо боюсь з брєжнєвских часів їх ніхто не чипав. І раптом що- доведеться терміново зрізати їх, бо чорта вони відкрутяться
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29.11.2022 20:23 Ответить
Два п'яних сантехніка будуть до посиніння шукати ті вентилі.
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29.11.2022 20:46 Ответить
Ні,в нашому будинку кожного року зливають,бо утворюється пробка...
"Сталінка" 1961р,але вентілі крутяться...
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29.11.2022 21:40 Ответить
Єдиний вихід,окрім зливати-залити в систему антифріз,самий дешевий.Але,це дуже дорого.
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29.11.2022 21:04 Ответить
Во-первых, в системах отопления циркулирует не вода, а специальное жидкое вещество - теплоноситель. Во-вторых, подготовка теплоносителя подразумевает проведение целого ряда ресурсозатратных процедур (с использование электроэнергии и химреактивов) - умягчение водной среды, деаэрация (обескислороживание), регенерация и т.д. И, в-третьих, массовое дренирование (слив) теплоносителя из систем отопления, приведёт к элементарному коллапсу всей отрасли центрального теплоснабжения.
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29.11.2022 21:38 Ответить
Специалисты 3 и 4 пункт перепутали. В принципе и так можно.
Но не верно.
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29.11.2022 23:45 Ответить
 
 