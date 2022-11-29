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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 29 ноября российские оккупанты нанесли 26 авиационных ударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО по территории Украины, - Генштаб

обстріл

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российских ударах по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей. в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования пострадавших подразделений, а также формирования новых частей и подразделений.

За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск".

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26авіаударів,ппц,і де пзрк?
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29.11.2022 19:51 Ответить
У меня тоже очень большое удивление
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29.11.2022 21:25 Ответить
26 авіаударів це дуже багато. Чрму дозволяють кацапам залітати ближче для нанесення ударів по військах?
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29.11.2022 20:52 Ответить
 
 