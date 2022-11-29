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Из одесских портов в течение 29 ноября вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы, - Мининфраструктуры

зерно

Из портов Большой Одессы вышли еще три судна с 61 тысячей тонн агропродукции для Азии и Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщило в фейсбуке.

В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна, на них загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции.

По информации ведомства, по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 85,5 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн ​​тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Смотрите также: За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. ФОТОрепортаж

Автор: 

зерно (1071) порт (741) экспорт (881)


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продай сраку-купи яблук
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29.11.2022 20:01 Ответить
подивіться, скільки африканських країн підтримали Україну в ООН.
переважно утримувались.
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29.11.2022 20:24 Ответить
Нафіг обізян взагалі в ООН приймали?
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29.11.2022 23:16 Ответить
екзотика
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30.11.2022 00:30 Ответить
 
 