Из одесских портов в течение 29 ноября вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы, - Мининфраструктуры

Из портов Большой Одессы вышли еще три судна с 61 тысячей тонн агропродукции для Азии и Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщило в фейсбуке.

В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна, на них загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции.

По информации ведомства, по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 85,5 тыс. тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн ​​тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Смотрите также: За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. ФОТОрепортаж