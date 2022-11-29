Из одесских портов в течение 29 ноября вышли три судна с агропродукцией для Азии и Европы, - Мининфраструктуры
Из портов Большой Одессы вышли еще три судна с 61 тысячей тонн агропродукции для Азии и Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщило в фейсбуке.
В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна, на них загружают 856 тыс. тонн украинской агропродукции.
По информации ведомства, по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 85,5 тыс. тонн агропродукции.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
переважно утримувались.