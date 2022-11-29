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Новости Война
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Пригожин признал, что его ЧВК завербовала студента из Замбии Ньиренду, погибшего в Украине

пригожин

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что его военизированная группировка завербовала в российской колонии гражданина Замбии Натана Ньиренду.

Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам основателя ЧВК, он хорошо помнит Ньиренду и сам общался с ним в Тверской области. Пригожин утверждает, что спросил замбийца, зачем ему идти на войну. Ньиренда якобы ответил, что "россияне много лет помогали африканцам обрести независимость", а ЧВК "спасает тысячи африканцев".

Напомним, о гибели Натана Ньиренды на территории Украины стало известно в середине ноября. Об этом сообщило Министерство зарубежных стран Замбии. Тогда же в печати появились сообщения о том, что африканца завербовали.

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Замбийцу было 23 года, он учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. Весной 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о хранении наркотиков.

Автор: 

Замбия (10) наемники рф (2094) ЧВК Вагнер (1335) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+9
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29.11.2022 20:26 Ответить
+7
Петушиные батальйоны петушка Пригожина нуждаются в черных членах...
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29.11.2022 20:09 Ответить
+6
прігожин - це той, що роками *** на зоні відсмоктував?))
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29.11.2022 20:08 Ответить
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прігожин - це той, що роками *** на зоні відсмоктував?))
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29.11.2022 20:08 Ответить
Вал Мишель



У Путина уже давно отдельная посуда. Теперь понятно, почему.
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29.11.2022 20:11 Ответить
ЦЕ ПОДІЯ, ЧИ НОВИНА...щось я заплутався
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29.11.2022 20:09 Ответить
Це не подія та не новина.
Це називається "чистосердечное признание" або мовою неофіційною - "до дупи розколовся". Для наступного суду факт №1
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29.11.2022 20:15 Ответить
А, так він хитрий, уже почав співробітництво зі слідством....
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29.11.2022 20:19 Ответить
Петушиные батальйоны петушка Пригожина нуждаются в черных членах...
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29.11.2022 20:09 Ответить
Мабуть, спочатку замерз - це ж не Африка, а потім вже ковзани відкинув.
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29.11.2022 20:12 Ответить
Так жалко этого, как его чьорта, нырьенду, прямо сльозы из глаз
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29.11.2022 20:12 Ответить
та не переживай ти так
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29.11.2022 20:15 Ответить
Ладна, а то уже весь платок промок
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29.11.2022 20:19 Ответить
Говорят, что пригожин - не настоящий
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29.11.2022 20:13 Ответить
Пєтух пєтуха відіт із далєка-дєвіз пєтушінай арміі пєтуха прігожина...
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29.11.2022 20:17 Ответить
Пригожин, оглядайся! Замбійці відкрили на тебе сафарі!
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29.11.2022 20:21 Ответить
Что вы сказали, Евгений Викторович...?
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29.11.2022 20:25 Ответить
Иди сюда пацанчик, щас трахну.
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29.11.2022 20:37 Ответить
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29.11.2022 20:26 Ответить
всю жизнь с детского садика издевались,и даже во взрослом возрасте эта напасть не отпускает
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29.11.2022 20:32 Ответить
Розрив шаблона або як когут вирішив зламати понятія .
Криміналітет не повинен по-понятіям брати до рук зброю видану державою
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29.11.2022 20:26 Ответить
Ньиренду это девичья фамилия праститута пригажина ! 😁
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29.11.2022 20:43 Ответить
Нигуя зебе!
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29.11.2022 21:20 Ответить
А цей африканець поклав у кишеню жменю зерна що Україна поставила в Африку?
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29.11.2022 23:00 Ответить
Экзотик - черный вагиновец.
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30.11.2022 15:26 Ответить
 
 