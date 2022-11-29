Пригожин признал, что его ЧВК завербовала студента из Замбии Ньиренду, погибшего в Украине

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что его военизированная группировка завербовала в российской колонии гражданина Замбии Натана Ньиренду.

Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам основателя ЧВК, он хорошо помнит Ньиренду и сам общался с ним в Тверской области. Пригожин утверждает, что спросил замбийца, зачем ему идти на войну. Ньиренда якобы ответил, что "россияне много лет помогали африканцам обрести независимость", а ЧВК "спасает тысячи африканцев".

Напомним, о гибели Натана Ньиренды на территории Украины стало известно в середине ноября. Об этом сообщило Министерство зарубежных стран Замбии. Тогда же в печати появились сообщения о том, что африканца завербовали.

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Замбийцу было 23 года, он учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. Весной 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о хранении наркотиков.