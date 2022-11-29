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Новости Война
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В меткомбинате в Мариуполе обустраивают военные базы, а "Азовсталь" режут на металлолом, - Андрющенко

азовсталь

В оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом, который планируют переплавлять на металлопродукцию на предприятии "АзовЭлектроСталь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Азовсталь" разминируют и режут на металлолом. На коммерческой основе запустили каких-то металлистов - они сами разминируют и режут. Затем сдают коллаборантам за одну цену, а те потом везут это на Ростов и сдают в 20 раз дороже. По меткомбинату - там идет разминирование и обустройство военных баз. Много лагерей, под разные подразделения, на разные направления", - отметил он.

По словам советника мэра, меткомбинат – это закрытая от людей территория.

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"Еще есть "АзовЭлектроСталь", там плавильные печи и предприятие хотят запустить весной. Чтобы тот металлолом, который собирают в городе, переплавлять и как металлопродукцию загнать на продажу. Лом, в отличие от металлопроката, не под санкциями в РФ. Порт работает очень медленно, потому что не хватает электрических мощностей, чтобы нормально работали портовые краны", - подытожил Андрющенко.

Автор: 

Мариуполь (5735) Азовсталь (380) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+8
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29.11.2022 21:25 Ответить
+7
После раздолбания завода в хлам ордой его всё равно пришлось бы снести. Помну что была идея завод перенести на другое место тоже. Но это лирика. Прикольно что ордынская гопота крадёт даже прожжённый лом. Ахмет пусть не волнуется, а добавит стоимость завода к репарациям. Пусть россияне платит - им не привикать.
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29.11.2022 20:59 Ответить
+6
То что илича-ча---то принадлежало Таруте. Азовсталь много чего выпускало---но бабло шло в основном за рельсы. Ходовой давний товар. За валюту. Этот завод никогда не возродится, старые технологии и рынок сбыта упущен. И кадры капец. Туда никто уже не вернётся, и в город и на завод. Это тысячи спецов всех уровней. Поезд ушел---туда и дорога. Ничто так не ставит на свои реальные места как война.
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29.11.2022 20:56 Ответить
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Ахмет в гудок може погудіти.
В Швейцарії чи Лондоні
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29.11.2022 20:33 Ответить
Ему пох на остаток его дней мильярда хвати!у таких людей просто соревнование!кто богаче!но тут его поймут!
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29.11.2022 21:13 Ответить
А погудеть.....
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29.11.2022 20:46 Ответить
А що стосовно заводу Іліча?
Пишуть у лугандонi, що маріупольці так радіють, що майже не постраждав, є запаси сировини, готової продукції і вже є інвестор. Отакоє от (С).
Пан радник прокоментуйте.
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29.11.2022 20:47 Ответить
То что илича-ча---то принадлежало Таруте. Азовсталь много чего выпускало---но бабло шло в основном за рельсы. Ходовой давний товар. За валюту. Этот завод никогда не возродится, старые технологии и рынок сбыта упущен. И кадры капец. Туда никто уже не вернётся, и в город и на завод. Это тысячи спецов всех уровней. Поезд ушел---туда и дорога. Ничто так не ставит на свои реальные места как война.
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29.11.2022 20:56 Ответить
Підскажу як легко знищити рухомий склад РЖД. Для цього слід мати електрозварювальний конвертор та електроди. Досить на осі колісної пари залишити слід від елетрозварки і цю вісь уже не можна експлуатувати через виникнення тріщин. Достатньо нанести на вісь електроопік і все коліну пару треба перепресовувати
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29.11.2022 22:34 Ответить
После раздолбания завода в хлам ордой его всё равно пришлось бы снести. Помну что была идея завод перенести на другое место тоже. Но это лирика. Прикольно что ордынская гопота крадёт даже прожжённый лом. Ахмет пусть не волнуется, а добавит стоимость завода к репарациям. Пусть россияне платит - им не привикать.
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29.11.2022 20:59 Ответить
Если я не ошибаюсь, Азовсталь был единственный в мире меткомбинат, имеющий свой порт в устье Кальмиуса - в этом тоже его уникальность.
Куда перенести- в Найденовку, Ляпино?
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29.11.2022 21:08 Ответить
В Швейцарію))
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29.11.2022 21:31 Ответить
Я не из Украины, про устье Кальмиуса не додумался. Не раз читал, что были проблемы с планированием развитии города из-за расположения завода. Теперь это наверное уже не важно.
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29.11.2022 21:49 Ответить
Из Камыш-Буруна (под Керчью) суда-агломератовозы доставляли агломерат. Теперь это неважно
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29.11.2022 22:01 Ответить
Ахмєтов їх годував..гуманітарку в лднєрію слав ,щоб вони залізо не пожерли..а вийшло он воно як.
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29.11.2022 21:00 Ответить
Щось одні зрадники в "ефірі"..
Хотів написати що їбанути туди хаймарсами, щоб відчули на своїй шкурі долю Маріуполя.. але тут ще по багатьом "диванам" ще б їбанути...
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29.11.2022 21:03 Ответить
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29.11.2022 21:25 Ответить
Згодна,туди краще хаймерсом.....горітиме
довго та феерично...
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29.11.2022 21:26 Ответить
А можна попросити, щоб гудок залишили?
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29.11.2022 21:47 Ответить
Жодного великого підприємства на відстані 200 км від кордону з *********** бути не повинно. Війна з кацапами не остання доки існує *********. Тому там має бути лише військові містечка, агропромислові фермерські господарства та рекреаційна структури. Інакше набіги кацапні будуть постійними. Головне щоб не було нічого промислового, високотехнологічного і дійсно цінного обладнання "для поцупити" кацапам. І саме головне це повна ізоляція *********у років на 50 (два покоління) - раніше вони репарації не виплатять....
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29.11.2022 22:03 Ответить
А есть предприятия ?
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30.11.2022 00:03 Ответить
Радянська система готувалась до ядерної війни і напевне такі підприємства є. Де саме не знаю, а якби і знав то не сказав би.
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30.11.2022 00:14 Ответить
Мальчиш Кибальчиш ?
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30.11.2022 00:17 Ответить
Ні. Той маленький голодний мудак здох молодим, а я вже старий любитель хамону, фуагри, солених оливок і сухого червоного вина з Австралії...
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30.11.2022 00:26 Ответить
 
 