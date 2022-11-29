В меткомбинате в Мариуполе обустраивают военные базы, а "Азовсталь" режут на металлолом, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом, который планируют переплавлять на металлопродукцию на предприятии "АзовЭлектроСталь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспресо, передает Цензор.НЕТ.

"Азовсталь" разминируют и режут на металлолом. На коммерческой основе запустили каких-то металлистов - они сами разминируют и режут. Затем сдают коллаборантам за одну цену, а те потом везут это на Ростов и сдают в 20 раз дороже. По меткомбинату - там идет разминирование и обустройство военных баз. Много лагерей, под разные подразделения, на разные направления", - отметил он.

По словам советника мэра, меткомбинат – это закрытая от людей территория.

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"Еще есть "АзовЭлектроСталь", там плавильные печи и предприятие хотят запустить весной. Чтобы тот металлолом, который собирают в городе, переплавлять и как металлопродукцию загнать на продажу. Лом, в отличие от металлопроката, не под санкциями в РФ. Порт работает очень медленно, потому что не хватает электрических мощностей, чтобы нормально работали портовые краны", - подытожил Андрющенко.