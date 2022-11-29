За совершенную агрессию должен отвечать не только президент России, но и "коллективный Путин", - Зеленская
За совершенные во время российской агрессии преступления в Украине следует наказать не только президента РФ Владимира Путина, но и "коллективного Путина".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила первая леди Украины Елена Зеленская.
"Я думаю, что это не только один человек – Путин – мы говорим о "коллективном Путине", и я считаю, что весь "коллективный Пути" должен быть наказан", - сказала она.
Зеленская также добавила, что нужно объединить мировое сообщество для поддержки создания специального трибунала для наказания российских военных преступников.
"Нам нужно объединить мировое сообщество так же, как это произошло в январе 1942 года, чтобы поддержать специальный трибунал (для военных преступников. – Ред.) за агрессию России против Украины", - сказала она.
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А ЗСУ України, її народ і світ точно дадать правильну оцінку дій агресора, бо саме пуйло під Бахмутом, в Херсоні, Снігурівці, Ірпіні, Гостомелі, Бучі і Ізюмі не було, були московити.
народ називається "росіяни"
вот їх і будемо денацифіковувати 😕
реально виглядає елегантно і розумним... хоч так 😢
Порох купив тягач оукош та евакуатор-беспілотник ще пів року тому, а
німці тільки зараз
то значить, що Порох бачить на півроку наперед, як мінімум...
Коли я купував бензин і готувався, у листопаді 2021, той покидьок знав що буде війна і всім брехав
Що ви можете сказати, будучи там - як багато наших хочуть повернутися / лишитись там? Може спілкуєтесь, чули?
Бо я можу назвати десь 10 людей сусідів, знайомих - хто переїхав у Литву/Польшу/Німеччину, і вже обрубили кінці, поставили на продаж житло, батьків забрали і тд.
Ми соціалку не брали взагалі... типу щоб не бути винними, дякуєм і за те що держава нам 50% приватного садочку компенсує.
Тому русня так качає тут "народний бунт сметет Зеленского", для них головне посіяти хаос і розбрат серед союзників і серед нас. А Зеленський не Зеленський по-цимбалам їм, вони не прийшли вбити Зеленського, вони прийшли вбити нас!
Чекайте на вибори і компостуйте мозги владі - най, курви, працюють як слід.
тупориле слово.
Вилізло з середини нарідного опорожнення на Україну в 2019 році.
Дивіться та нюхайте.
как и из скумбрии, сколько её не чисти - лососем не станет...!!!
Так за кого 73% голосовали? Кто у нас президент?
Спочатку чоловік прибирає Денисову за те , що розказувала про жахиття в окупації, а потім Олена по заґраніцам розказує про насильства, хоча 100% не спілкувалася з жодною жертвою.
Все в стилі 95-го - гастролі…
Олена Зеленська
@ZelenskaUA
·
Nov 28
Прибула до Лондона для участі у міжнародній конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів. Болюча тема, але маємо піднімати її знову й знову. Шукати нові шляхи допомоги. Говорити за тих, хто боїться бути непочутим. Не дати мовчанню породити нові злочини.