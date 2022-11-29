За совершенную агрессию должен отвечать не только президент России, но и "коллективный Путин", - Зеленская

За совершенные во время российской агрессии преступления в Украине следует наказать не только президента РФ Владимира Путина, но и "коллективного Путина".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Я думаю, что это не только один человек – Путин – мы говорим о "коллективном Путине", и я считаю, что весь "коллективный Пути" должен быть наказан", - сказала она.

Зеленская также добавила, что нужно объединить мировое сообщество для поддержки создания специального трибунала для наказания российских военных преступников.

"Нам нужно объединить мировое сообщество так же, как это произошло в январе 1942 года, чтобы поддержать специальный трибунал (для военных преступников. – Ред.) за агрессию России против Украины", - сказала она.

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