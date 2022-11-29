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Новости Война
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Латвия на саммите НАТО предложила разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ, - Bloomberg

рінкевич

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России, поскольку защищает свою критическую инфраструктуру.

Об этом, по данным Bloomberg, на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда производятся эти операции (удары по инфраструктуре Украины)", – сказал он.

Глава латвийского МИД добавил, что члены Альянса "не должны бояться" эскалации.

Смотрите также: Главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции прибыли в Киев. ФОТО

Ринкевич отметил, что некоторые другие государства-члены НАТО также считают, что у Украины не должно быть ограничений в использовании оружия. Но именно отдельные государства в конце концов принимают решение о поставках Киеву того или иного оружия.

Как известно, США не накладывали прямые ограничения на то, как Украина должна использовать полученное оружие, но до сих пор отказывались отправлять вооружение с достаточным радиусом действия – например ATACMS с дальностью до 300 километров – для нанесения ударов по территории России.

Такой шаг администрация Джо Байдена считает возможным поводом к эскалации российско-украинской войны или ее распространению на территорию НАТО.

Читайте также: В НАТО обсуждают возможность предоставления Украине комплексов ПВО Patriot, - Столтенберг

Автор: 

Латвия (1357) НАТО (10177) россия (96442) Ринкевичс Эдгарс (144)


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Топ комментарии
+45
Сезон підсніжників відкрито: щодня через холод Росія втрачає до 200 військових
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29.11.2022 22:06 Ответить
+38
Хоч хтось підтримав українців та озвучив їхні бажання.
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29.11.2022 22:02 Ответить
+29
Молодцы Латвия. А вопрос к остальному ужратому западу- какого *** мы должны у вас разрешения спрашивать,если нас тут убивают?
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29.11.2022 22:12 Ответить
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Хоч хтось підтримав українців та озвучив їхні бажання.
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29.11.2022 22:02 Ответить
Сезон підсніжників відкрито: щодня через холод Росія втрачає до 200 військових
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29.11.2022 22:06 Ответить
закопався в сніг і гріється падло під нашим снігом.
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29.11.2022 22:08 Ответить
Скоро їм і жерти буде нічого, в рядах другої (з кінця) армії світу буйним цвітом розквітне канібалізм...смачного орки ...
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29.11.2022 22:18 Ответить
Похоже их там весной багато будет.
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29.11.2022 22:42 Ответить
Жабу варять,але дууууже повільно....Пора смажити пошвидше
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29.11.2022 22:06 Ответить
Это будет слишком быстро. Кое-кто не успеет освоить бюджеты.
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29.11.2022 22:09 Ответить
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29.11.2022 22:09 Ответить
Давно настав час переносити війну на територію рашки, і безжально вбивати всіх кацапів (будь якої статі та віку).
Ніхто не має права сказати щось проти цього. Хто першим щось почав - той завжди буде винен.
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29.11.2022 22:09 Ответить
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29.11.2022 22:11 Ответить
Молодцы Латвия. А вопрос к остальному ужратому западу- какого *** мы должны у вас разрешения спрашивать,если нас тут убивают?
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29.11.2022 22:12 Ответить
💯👍
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30.11.2022 03:57 Ответить
Оце чоловік вже діло каже..
Як тобі Байден?.
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29.11.2022 22:16 Ответить
Латвії респект, але, боюся, цю тему тихенько замнуть, бо невдобненько якось. Як із ракетою в Польщі.
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29.11.2022 22:20 Ответить
А що так можно було))
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29.11.2022 22:20 Ответить
Нам не дозвіл Ваш потрібен а зброя яка буде знешкоджувати всі військові обьєкти на всій території від Белгорода до Владивостока
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29.11.2022 22:22 Ответить
Без дозволу зброї ніхто не дасть...
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29.11.2022 23:28 Ответить
Цю тему треба було безперервно довбати по всіх медіа і політичних каналах з початку війни, тоді до сьогодні вже щось народили би. Братам латвійцям пошана - ніколи не бояться правду казати.
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29.11.2022 22:22 Ответить
Дев'ять місяців рашист знущається над Україною, вбиваючи український народ руйнуючи їхній дім Україну , а лицемірні ,так звані друзі України із США,ЄС,та НАТО ,маючи що дати для того,щоб Україна могла гідно відповісти на рашистське вбивство і руйнацію, тим часом звя'зали Україні руки за спиною , кажучи , неможна рашистському терористу відповідати, нехай він Вас дальше знищує,не можна Вас брати в НАТО,бо тоді рашист не зможе Вас винищувати. Виходить,що ті, хто називають себе лицемірно з єхидною усмішкою "друзями України" є байдужими спостерігачами вбивства українського народу і руйнації рашистом України.?
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29.11.2022 22:26 Ответить
Чекайте,бо то ще Макрон не дзвонив до ***** запитати,а що буде((Або Шольц ще з зеленими чи з ким там не радився((
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29.11.2022 22:26 Ответить
Макрон может предложить ***** сжечь Москву.
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29.11.2022 22:49 Ответить
Поражает отвага стран Балтии, которые имея границу с орками, призывают атаковать их. А "старая Европа" дрожит перед эскалацией.
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29.11.2022 22:28 Ответить
вони не пропонували рф атакувати, вони пропонують руйнувати військові об"єкти на території рф, що рф нікого більше не заатакувала.
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29.11.2022 22:39 Ответить
Само предложение захватить рф уже попахивает бредом. Кому нужна эта помойка населённая дегенератами, атаковать значит уничтожать военные цели, а не захватывать эту помойку.
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01.12.2022 23:22 Ответить
Тут не только граница, но ещё в больших городах полно махровой ваты и отставников СА/ГРУ/КГБ из времен совка. Ваши беженцы уже ознакомились При шухере большая битва в Латвии будет не с российской ордой, а с внутренней ватой. Правда потом их наконец то не станет. Вопрос только, сколько нас останется.
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29.11.2022 22:47 Ответить
Я жил в независимой Эстонии и знаю настроения местной ваты, это пенсионеры и лузеры, чьи дети уже граждане. А эта быдло масса может только корчиться в ностальгии и шипеть от ненависти.
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30.11.2022 03:33 Ответить
Спасибо Латвии за помощь в подъеме вопроса. Спасибо НАТО за помощь, как военную так и гуманитарную (мне гораздо легче, что моя жена в Германии). Мне жаль, что все движется медленно, но я восхищен, что Мы Украинцы движемся к победе и Европа нам помогает во всех возможных сферах.
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29.11.2022 22:39 Ответить
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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29.11.2022 22:46 Ответить
и о погоде ))))
///
29 ноября 2022, 22:50 (по мацковскому времени)
Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого обесточены Суджанский и Кореневский районы», - написал губернатор Курской губернии
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29.11.2022 22:52 Ответить
ми тут до чого, це гавноривці або кердьіківці многоходовують....
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30.11.2022 08:45 Ответить
Як сказав речник повітр.сил Ігнат, якби виробляли Грім-2 і 1000 ракет до них - війни би не було.
А так, маємо те що маємо.
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29.11.2022 23:44 Ответить
..именно выжигать все и военное тоже,на болотах мацковии
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30.11.2022 01:02 Ответить
не можна переоцінити і пройти мимо цієї заяви голови МЗС Латвії!
Браво Латвія!!!
це перша конкректна і дуже серьозна заява на розколихати в кінце кінців НАТО, яке застигло мишленням на прикінці 90х....
за першою краплею друга - вода камінь точить.
ще раз - Браво Латвія і дякую!
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30.11.2022 04:04 Ответить
Надати краще не дозвіл, а можливість.
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30.11.2022 05:31 Ответить
 
 