Латвия на саммите НАТО предложила разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ, - Bloomberg
Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России, поскольку защищает свою критическую инфраструктуру.
Об этом, по данным Bloomberg, на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда производятся эти операции (удары по инфраструктуре Украины)", – сказал он.
Глава латвийского МИД добавил, что члены Альянса "не должны бояться" эскалации.
Ринкевич отметил, что некоторые другие государства-члены НАТО также считают, что у Украины не должно быть ограничений в использовании оружия. Но именно отдельные государства в конце концов принимают решение о поставках Киеву того или иного оружия.
Как известно, США не накладывали прямые ограничения на то, как Украина должна использовать полученное оружие, но до сих пор отказывались отправлять вооружение с достаточным радиусом действия – например ATACMS с дальностью до 300 километров – для нанесения ударов по территории России.
Такой шаг администрация Джо Байдена считает возможным поводом к эскалации российско-украинской войны или ее распространению на территорию НАТО.
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Ніхто не має права сказати щось проти цього. Хто першим щось почав - той завжди буде винен.
Як тобі Байден?.
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29 ноября 2022, 22:50 (по мацковскому времени)
Два района в Курской области частично обесточены из-за обстрелов со стороны Украины
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилётов. Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого обесточены Суджанский и Кореневский районы», - написал губернатор Курской губернии
А так, маємо те що маємо.
Браво Латвія!!!
це перша конкректна і дуже серьозна заява на розколихати в кінце кінців НАТО, яке застигло мишленням на прикінці 90х....
за першою краплею друга - вода камінь точить.
ще раз - Браво Латвія і дякую!