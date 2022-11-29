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Новости Война
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Лучший путь для достижения длительного мира – предоставить военную помощь для Украины, - Столтенберг

столтенберг

Лучшим путем для достижения мира в Украине является предоставление военной помощи от НАТО, чтобы остановить российское вторжение и иметь сильные позиции на предстоящих переговорах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Длительным может быть только справедливый мир. Мир не будет длительным, и мир не победит, если автократия и репрессии победят демократию и свободу. Если авторитарные силы выиграют, у нс не будет длительного мира. Мы должны помнить, с чем имеем дело. Это агрессивная война, когда одна страна – Россия, – вторглась в другую страну, нарушая ее суверенитет и территориальную целостность… Все хотят мира. Но мы также должны осознать, что единственный путь для достижения мира - это убедиться, что агрессор не выиграл", - сказал глава НАТО.

По его словам, агрессия России направлена ​​против всего гражданского населения Украины. Такая война, когда агрессор пытается превратить зиму в оружие, цинична и жестока, она может иметь очень тяжелые последствия для огромного количества невинных людей.

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"Большинство войн завершаются за столом переговоров. Скорее всего, эта война тоже завершится за столом переговоров. Но то, что произойдет за этим столом, абсолютно связано с ситуацией на поле боя. Это может звучать как парадокс, но реальность состоит в том, что лучший путь для достижения длительного и устойчивого мира – это оказать военную помощь для Украины. Тогда Россия усвоит, а президент Путин поймет, что он не может достичь своих целей на поле боя, что он должен садиться за стол переговоров и договариваться в духе доброй воли и идти на серьезные уступки ради длительного мира", - подчеркнул Столтенберг.

Автор: 

НАТО (10177) оружие (10287) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
Бункерного нациста нужно победить так, чтобы от этой истории все диктаторы приходили в дикий ужас и сливались так и не родившись. Это в интересах всего Мира!
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29.11.2022 23:42 Ответить
+7
Чтобы наступил Мир во всем мире, Украину нужно заваливать оружием всегда и в НАТО мы должны быть первыми - нам есть что рассказать московитам за 1000 лет угнетения и геноцида против нашего народа и против их деяний в отношении других народов.
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29.11.2022 23:38 Ответить
+7
уничтожать свиноцабак надо так, чтобы Талибан крестился...\почти (с)...\
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29.11.2022 23:58 Ответить
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Боже, яка розумна людина
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29.11.2022 23:35 Ответить
Країни НАТО єдині на думці, що альянс не має стати стороною конфлікту в Україні та втягуватися у військову конфронтацію з Росією.
"Ми повинні зберегти в силі ухвалені раніше спільні рішення НАТО, які полягають у тому, що, з одного боку, ми не є частиною конфлікту, а з іншого боку, ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією".
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29.11.2022 23:37 Ответить
Це політична еквілібристика. Вона приведе тільки до поразки у війні. Навіщо НАТО було створене якщо цей воєнний блок наразі є виключно політично-дипломатичною установою. Хай знімають погони, аксельбанти і парадні шаблі та вдягають фраки. Хай не маскуються у бравих вояків.
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30.11.2022 00:32 Ответить
Чтобы наступил Мир во всем мире, Украину нужно заваливать оружием всегда и в НАТО мы должны быть первыми - нам есть что рассказать московитам за 1000 лет угнетения и геноцида против нашего народа и против их деяний в отношении других народов.
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29.11.2022 23:38 Ответить
Бункерного нациста нужно победить так, чтобы от этой истории все диктаторы приходили в дикий ужас и сливались так и не родившись. Это в интересах всего Мира!
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29.11.2022 23:42 Ответить
спочатку отруїти ціанідом а потім хай застрелиться? і череп в капище ?
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29.11.2022 23:48 Ответить
уничтожать свиноцабак надо так, чтобы Талибан крестился...\почти (с)...\
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29.11.2022 23:58 Ответить
Найкращий шлях для досягнення тривалого миру - надати військову допомогу для України, - Столтенберг ТАК ДРУЖЕ ДОПОМОГУ У ВИГЛЯДІ німецьких,французьких, італійських,британських СОЛДАТ та техніки
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29.11.2022 23:59 Ответить
Вчера писали что немцы передадут Украине 14 машин на радиоуправлении. Это вот такие системы THeMIS от Milrem Robotics. Для эвакуации раненых
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30.11.2022 00:05 Ответить
Ще одна французька РСЗВ вже в Україні

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30.11.2022 00:07 Ответить
І вони - одне й те ж, і ми увідповідь - ті самі коментарі...
Тобто коментар №18.
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30.11.2022 00:09 Ответить
Кому завгодно допомога. Сталіну так, хоча сша теж нічого і тоді не должни були. Зараз любій сволоті в азії, африці, обсираються там, але лізуть з допомогою. Тільки не стікаючий кров'ю Україні. Цинічна ненавість проглядає крізь цей триндеж
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30.11.2022 00:50 Ответить
Если Украина победит РФ и РФ перестанет существовать как государство, то тогда пропадает смысл существования НАТО. Чем тогда заниматься тысячам чиновников? Об чем выражать ежедневные озабоченности?
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30.11.2022 05:53 Ответить
Це вже якось навіть не смішно. Кожного дня один і той самий п#₴дьож: "треба дати Україні озброєння щоб Україна перемогла бридку рашу!!!", а далі дрібним текстом "але того не дамо, цього теж, а отого дамо 2 шт при потребі 100, але спочатку півроку всією натою посперечаємось чи варто. Ну, щоб випадково справді Україна не перемогла бридку рашу".
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30.11.2022 06:05 Ответить
Вот что ребята,пулемет я вам не дам...
Самое интересное в этом фильме другое Верещагин... держит пулемет который изобрели через 40 лет после "подвигов,," таваристча сраного Сухова...🦍🤣в Средней Азии...
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30.11.2022 07:12 Ответить
Германия выплатила Репарации победителям Первой Мировой войны типа Британия Франция аж в 2010 году... почти через сто лет после ее начала 1914 году ...
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30.11.2022 07:17 Ответить
Платила всі ці роки, і ще платить, і рашка буде п платити, і діти і онуки…
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30.11.2022 08:06 Ответить
https://youtu.be/vj5W5mP3cnM ...

Катастрофа советской зовнішній политики..а 22 июня 1941 года...в частности...
Убойне відєо...👍✌️
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30.11.2022 09:08 Ответить
Вот же стеклянный, с водянистыми глазами!? 9 месяцев каждый день, не моргнув, чешет муру дежурную, и сам это знает!
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30.11.2022 15:19 Ответить
 
 