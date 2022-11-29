Лучший путь для достижения длительного мира – предоставить военную помощь для Украины, - Столтенберг

Лучшим путем для достижения мира в Украине является предоставление военной помощи от НАТО, чтобы остановить российское вторжение и иметь сильные позиции на предстоящих переговорах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Длительным может быть только справедливый мир. Мир не будет длительным, и мир не победит, если автократия и репрессии победят демократию и свободу. Если авторитарные силы выиграют, у нс не будет длительного мира. Мы должны помнить, с чем имеем дело. Это агрессивная война, когда одна страна – Россия, – вторглась в другую страну, нарушая ее суверенитет и территориальную целостность… Все хотят мира. Но мы также должны осознать, что единственный путь для достижения мира - это убедиться, что агрессор не выиграл", - сказал глава НАТО.

По его словам, агрессия России направлена ​​против всего гражданского населения Украины. Такая война, когда агрессор пытается превратить зиму в оружие, цинична и жестока, она может иметь очень тяжелые последствия для огромного количества невинных людей.

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"Большинство войн завершаются за столом переговоров. Скорее всего, эта война тоже завершится за столом переговоров. Но то, что произойдет за этим столом, абсолютно связано с ситуацией на поле боя. Это может звучать как парадокс, но реальность состоит в том, что лучший путь для достижения длительного и устойчивого мира – это оказать военную помощь для Украины. Тогда Россия усвоит, а президент Путин поймет, что он не может достичь своих целей на поле боя, что он должен садиться за стол переговоров и договариваться в духе доброй воли и идти на серьезные уступки ради длительного мира", - подчеркнул Столтенберг.