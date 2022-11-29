Лучший путь для достижения длительного мира – предоставить военную помощь для Украины, - Столтенберг
Лучшим путем для достижения мира в Украине является предоставление военной помощи от НАТО, чтобы остановить российское вторжение и иметь сильные позиции на предстоящих переговорах.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Длительным может быть только справедливый мир. Мир не будет длительным, и мир не победит, если автократия и репрессии победят демократию и свободу. Если авторитарные силы выиграют, у нс не будет длительного мира. Мы должны помнить, с чем имеем дело. Это агрессивная война, когда одна страна – Россия, – вторглась в другую страну, нарушая ее суверенитет и территориальную целостность… Все хотят мира. Но мы также должны осознать, что единственный путь для достижения мира - это убедиться, что агрессор не выиграл", - сказал глава НАТО.
По его словам, агрессия России направлена против всего гражданского населения Украины. Такая война, когда агрессор пытается превратить зиму в оружие, цинична и жестока, она может иметь очень тяжелые последствия для огромного количества невинных людей.
"Большинство войн завершаются за столом переговоров. Скорее всего, эта война тоже завершится за столом переговоров. Но то, что произойдет за этим столом, абсолютно связано с ситуацией на поле боя. Это может звучать как парадокс, но реальность состоит в том, что лучший путь для достижения длительного и устойчивого мира – это оказать военную помощь для Украины. Тогда Россия усвоит, а президент Путин поймет, что он не может достичь своих целей на поле боя, что он должен садиться за стол переговоров и договариваться в духе доброй воли и идти на серьезные уступки ради длительного мира", - подчеркнул Столтенберг.
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"Ми повинні зберегти в силі ухвалені раніше спільні рішення НАТО, які полягають у тому, що, з одного боку, ми не є частиною конфлікту, а з іншого боку, ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією".
Тобто коментар №18.
Самое интересное в этом фильме другое Верещагин... держит пулемет который изобрели через 40 лет после "подвигов,," таваристча сраного Сухова...🦍🤣в Средней Азии...
Катастрофа советской зовнішній политики..а 22 июня 1941 года...в частности...
Убойне відєо...👍✌️