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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинцы лучше относятся к пленным, чем командование армии РФ к своим солдатам, - мать пленного россиянина в интервью росСМИ

полонені,чмобікі

Власти РФ, включая президента и министра обороны, ничего не делают для возвращения из плена своих солдат, а украинские военные относятся к ним лучше российского командования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом заявила жительница Петрозаводска Ирина Чистякова, которая несколько месяцев искала своего сына, попавшего в плен на войне в Украине, пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

"Я все сделала сама: нашла, доказала (что он жив). Потому что это мой сын, и он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойгу. Они сидят, им тепло! Они же не в окопах и не в тюрьме 8 месяцев в Украине! У нацистов, как они говорят. Вопрос — почему от нацистов наши пленные выходят нормальные? Возможно, вы нам что-то не договариваете и там совсем не нацисты?" — сказала Чистякова на брифинге "Совет матерей и жен военнослужащих".

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По ее словам, украинские власти фактически сохранили жизнь ее сыну — еще в начале войны ей звонили сотрудники СБУ и предлагали свою помощь в поиске Кирилла. Но она отказалась, опасаясь репрессий.

"Мы скот или что? Мы рожали своих детей не для того, чтобы кто-то решал свои проблемы! <…> Вы не злите нас, матерей. И верните нам наших детей", - обратилась она к российскому руководству.

Сын Чистяковой был призван на срочную службу в октябре 2021 года и отправлен в воинскую часть в Лугах. В конце декабря командование обманом вынудило его подписать контракт, а в феврале он оказался на войне. Через месяц Кирилл пропал без вести. Ирина самостоятельно отправилась на его поиски — сначала в Донецк, а затем в Ростов-на-Дону. Но сына не нашла. Лишь несколько дней назад Ирина получила свидетельство, что Кирилл находится в плену.

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плен (2652) пленные (2190)


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Топ комментарии
+25
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30.11.2022 00:02 Ответить
+22
Нипавезло мамаше. Белые жигули печально проехали мимо
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29.11.2022 23:43 Ответить
+22
С 1 декабря на помойке вступит в силу указ фюрера про запрет на публикацию и обсуждение информации, которая касается войны в Украине, если это не победные реляции. Даже давать прогнозы на кухне будет запрещено.
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29.11.2022 23:48 Ответить
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Нипавезло мамаше. Белые жигули печально проехали мимо
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29.11.2022 23:43 Ответить
Маты полоненого скажить!!!путинХуйло!сдохни!!!мразота твоё выпрыскнктоё семя извержения просто так без внимания не будет скучать!!!поверь путинХуйло!!!!уже всё заряжено!!!
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29.11.2022 23:43 Ответить
С 1 декабря на помойке вступит в силу указ фюрера про запрет на публикацию и обсуждение информации, которая касается войны в Украине, если это не победные реляции. Даже давать прогнозы на кухне будет запрещено.
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29.11.2022 23:48 Ответить
Серйозно?
"Нравіцца нє нравіцца- залізний занавес опускаєцца"..... "можємпафтаріть" верещать от ***** їм й повторить репресії .
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30.11.2022 02:03 Ответить
Ну, если честно, то источник - рюззке "националист" демушкин.
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30.11.2022 02:06 Ответить
Очередная удачная охота дронов...

https://twitter.com/i/status/1597610979390816259

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29.11.2022 23:52 Ответить
Ну от навіщо було так довго бігать? Тепер померли втомленими і спітнілими
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29.11.2022 23:56 Ответить
Пытались согреться...
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29.11.2022 23:57 Ответить
Учитывая тот факт,что один из них умер со спущенными штанами,остаеться теряться в догадках-каким образом они пытались греться.
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30.11.2022 06:26 Ответить
Рыбалка с дроном. Тунец.
https://www.youtube.com/watch?v=8sdUZqOoAq4
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30.11.2022 00:06 Ответить
У нас на Десні так один пробував ловить рибу (головня, язя й білизну) Щось не так закріпив - утопив "квадрика"
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30.11.2022 06:39 Ответить
А что здесь удивительного. Как известно кацапы генетически злые. Они злые не только на чужих, но в значительной степени и друг на друга.
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29.11.2022 23:52 Ответить
а чого ж син не подзвонив мамці? поганий син.
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30.11.2022 00:02 Ответить
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30.11.2022 00:02 Ответить
- а где тьотя Таня?
- двєсті...
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30.11.2022 03:56 Ответить
Тьотю Таню злые бэндэровцы задули монтажной пеной. Они же только так с бабушками поступают?
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30.11.2022 06:31 Ответить
ще три рулона тейпа і тобіків притайпати до їхньої скаженілої мамаши кацо-агеліни...
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30.11.2022 06:00 Ответить
*********,***********,**********************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2022 10:03 Ответить
все вірно, хай здаються в полон
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30.11.2022 00:04 Ответить
Такий потрібний син, що відправила його на війну. Авжеж, віримо кожному слову. Схоже що як відмовили у жигулях, полізла шукати докази що вмер, доказів нема - а син живий є. Ще й нагодований.
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30.11.2022 00:12 Ответить
Кацапи помиляються. Ми не до їх полонених гарно ставимось. Ми їх зневажаємо як окупантів. Ми, насамперед, піклуємось про власне психічне здоовя - стати катом беззбройних ганебно. ... Але кацапам цього не зрозуміти...
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30.11.2022 00:32 Ответить
А ти що вважаєш що після своїх вчинків кацапи це люди?. Це сотворіння гірші від звіра. Звір убиває щоб поїсти. А чому кацап убиває дітей,жінок та стариків?
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30.11.2022 03:56 Ответить
Бо кацап._
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30.11.2022 04:44 Ответить
Вони ні. Істоти. Але ж ми не вони!
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30.11.2022 06:38 Ответить
Придивімося уважно до себе, критично. Головне нам не уподобитися до цих нелюдів. Україна має перемогти, бо іншого вибору у нас немає, СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!
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30.11.2022 10:19 Ответить
А может и зря, кацапы хорошее отношение воспринимают как слабость. А вот резали бы им бошки как чечены в свое время - кацапы ссались бы и срались от перспективы попасть в Украину.
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30.11.2022 07:16 Ответить
Бендерівці , як і завжди, виявляють чудеса садизму і моральної зіпсованості. Вилучають нещасних тваринок із звичного їм середовища і розміщають в теплому ,сухому приміщенні .Годують. Поодинокі особини після таких протиправних дій навіть намагаються мислити! Уявляєте як це небезпечно?!
От х@йло великий гуманіст. Він просто всіх утилізує --- ніхто не мучиться.
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30.11.2022 08:46 Ответить
А хоч би й були нацисти, якого прутня це хвилює якусь усруську шваль? Якого чорта якесь усруське біосміття вирішує кому бігати по Україні чи ні? Ми українці в своїй країні самі вирішемо як нам дити і ким нам бути, тілтки кацапляче сміття забули спитати.
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30.11.2022 09:31 Ответить
хоч одна притомна, й то не зовсім..., але ж скільки ще радіють або ладі, або парі безплатних рибін замість сина..
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30.11.2022 09:45 Ответить
и это по ходу одна из 145000000 ватнособак.............тьфу ***** стонующие по "совку"....................
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30.11.2022 10:00 Ответить
На РабZee давно нет 140 млн Шарикових..от сulы 70...потому и аннексировали Белорусь Ю.Осетию Абхазию..кусок Донбасса и прочие Приднестровья...
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30.11.2022 10:16 Ответить
Московія невдовзі зникне як така, то може варто вже починати заміняти мову нелюда на милозвучну українську мову. (Тільки без злості на зауваження)
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30.11.2022 10:25 Ответить
пленный расиянин лучше чем стреляющий расиянин...
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30.11.2022 10:27 Ответить
"Против основательницы общественного движения "Совет матерей и жен военнослужащих" Ольги Цукановой завели уголовное дело. Об этом https://www.youtube.com/watch?v=g1v76jBohqw сообщила сама активистка во время прямого эфира совета в ютубе.

Цуканова не назвала номер статьи и суть претензий к ней со стороны силовиков. По ее словам, вместе с другими матерями она выявила более сотни нарушений при мобилизации и якобы спасла собственного сына-срочника от отправки в зону боевых действий.

Однако Минобороны, как уточнила женщина, так и не отреагировало на обращения активисток, а провластные каналы заподозрили их в "получении денег от ЦРУ".
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30.11.2022 11:40 Ответить
 
 