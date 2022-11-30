Я не владею бизнес-центром, не получал от Нафтогаза ни одной гривни, жду опровержения от Тищенко, - Адамовский

Бизнесмен Андрей Адамовский прокомментировал обыски у экс-председателя Нафтогаза Юрия Витренко и свою причастность к этому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Адамовский отметил: "Друзья сегодня мне переслали пост народного депутата Николая Тищенко об обысках у Юрия Витренко. С изумлением увидел там свою фамилию, якобы причастную к истории, абсолютно для меня неизвестной и непонятной.

Будь эта публикация на левых телеграм-каналах, я не стал бы на это обращать внимание, считая дешевой и неудачной попыткой недругов очернить меня. Но когда публичный человек позволяет себе информировать общество о каких-то преступлениях, не проверив источники, пользуясь слухами, домыслами и сплетнями, я вынужден буду защищать публично свою честь и достоинство".

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Он продолжил: "Довожу господину Тищенко, что я, к счастью или к сожалению, бизнес-центром в центре Киева не владею, ни одной гривни от Нафтогаза не получил, с Юрием Витренко никак не связан. И к любым вопросам правоохранительных органов готов.

Правда, мне никто вопросов по этой истории не задавал, не задает и задавать мне не собирается. Жду от уважаемого народного депутата опровержения.

И извинений, если Николай сам так решит или так признает суд".

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