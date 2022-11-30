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Я не владею бизнес-центром, не получал от Нафтогаза ни одной гривни, жду опровержения от Тищенко, - Адамовский

адамовский

Бизнесмен Андрей Адамовский прокомментировал обыски у экс-председателя Нафтогаза Юрия Витренко и свою причастность к этому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Адамовский отметил: "Друзья сегодня мне переслали пост народного депутата Николая Тищенко об обысках у Юрия Витренко. С изумлением увидел там свою фамилию, якобы причастную к истории, абсолютно для меня неизвестной и непонятной.

Будь эта публикация на левых телеграм-каналах, я не стал бы на это обращать внимание, считая дешевой и неудачной попыткой недругов очернить меня. Но когда публичный человек позволяет себе информировать общество о каких-то преступлениях, не проверив источники, пользуясь слухами, домыслами и сплетнями, я вынужден буду защищать публично свою честь и достоинство".

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Он продолжил: "Довожу господину Тищенко, что я, к счастью или к сожалению, бизнес-центром в центре Киева не владею, ни одной гривни от Нафтогаза не получил, с Юрием Витренко никак не связан. И к любым вопросам правоохранительных органов готов.

Правда, мне никто вопросов по этой истории не задавал, не задает и задавать мне не собирается. Жду от уважаемого народного депутата опровержения.

И извинений, если Николай сам так решит или так признает суд".

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Адамовский Андрей (4) Витренко Юрий (378) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+14
Коля-каклєта хоче, шоб йому засвітили у пику, як ліхіє 90-ті. У Колі-каклєти ностальгія по тому часу і він в принципі не знає слова ,,вибачення", тільки отримавши по морді, Коля зрозуміє, шо був ,,неправ"
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30.11.2022 01:39 Ответить
+13
О ! Колякатлета прявився! А де воно було всі ці місяці війни?
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30.11.2022 02:08 Ответить
+9
спростування коля може дати котлєтами, або лімонами.
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30.11.2022 01:27 Ответить
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спростування коля може дати котлєтами, або лімонами.
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30.11.2022 01:27 Ответить
Коля-каклєта хоче, шоб йому засвітили у пику, як ліхіє 90-ті. У Колі-каклєти ностальгія по тому часу і він в принципі не знає слова ,,вибачення", тільки отримавши по морді, Коля зрозуміє, шо був ,,неправ"
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30.11.2022 01:39 Ответить
Не ***** ********
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30.11.2022 01:56 Ответить
О ! Колякатлета прявився! А де воно було всі ці місяці війни?
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30.11.2022 02:08 Ответить
В Трускавецьких котлах тримав кругову оборону. Видно прорвався...в боєм
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30.11.2022 06:57 Ответить
В Трускавці не той розмах для Колі. В Чернівцях він тримав оборону
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30.11.2022 07:24 Ответить
Перевіряв жеш пункт незламності у бабському монастирі
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30.11.2022 03:11 Ответить
Гарнi ж у вас, українців, поети та письменники - юдофоби як на підбір.
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30.11.2022 07:08 Ответить
Здохни, ублюдок
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30.11.2022 08:20 Ответить
Зате нарід у нас юдолюб, вас би це мало потішити, ні?
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30.11.2022 07:48 Ответить
Мене це не тішить. Не треба нікого любити чи ненавидити.
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30.11.2022 08:23 Ответить
Якщо ви маєте на увазі Зеленського, то в мене немає до нього жодної симпатії. Мене це справді не тiшить, бо вiд любові до ненависті один крок. Я народився та виріс в Україні, і зараз, коли всі українці, не має значення, хто вони за національністю, разом дають відсіч рашистським вбивцям, мені боляче читати таки висловлювання, як оце вiд Ліни Костенко. Але я сподіваюся, що все це піде в минуле.
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30.11.2022 10:55 Ответить
Не знаю, що ви маєте на увазі під "все це", але, з моєї точки зору, "все це" вже пішло в минуле, адже українці обрали собі ватажком іудея. З моєї точки зору це нонсенс, адже, скажімо, євреї ніколи б не обрали за голову не іудея.
Тим не менше, це факт, а висловлювання шанованої поетеси має історичне коріння. Слово "жид" не було зневажливим саме по собі, хоча, як відомо з української історії та літератури, єврей був або шинкар, або лихвар. Обоє не користувались повагою в народі.
Наприклад, поляки і зараз його вживають. Гугл перекладач перекладає з української слово "єврей" ось так: Żyd.
Думаю, ви надто хворобливо поставились до слів Ліни Костенко.
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30.11.2022 11:22 Ответить
У якому батальйоні служить цей хлоп, "Монако" чи "Відень"?
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30.11.2022 04:49 Ответить
Я просто ангел з купою грошей...
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30.11.2022 05:08 Ответить
Котлєта кинув пред`яву, але не по понятіях. Відповідь не забариться.
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30.11.2022 05:33 Ответить
Друг *********** думає,що він недоторканий.Побачимо-він правий чи ні.
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30.11.2022 05:55 Ответить
Всі ви підараси.
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30.11.2022 06:10 Ответить
Святиє люді.
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30.11.2022 07:20 Ответить
От тільки депутат не шановний, а балабол-мітбол.
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30.11.2022 07:21 Ответить
Було відео, як колякатлета у ресторані м.Львова, смачно пообідав, а потім, побачивши, що бармен відволікся на іншого клієнта, насунув кепку на очі і чкурнув по оболонські. Він як фігаро, або фантом.
Якщо Вітренка тягають за ту оренду, то слід вважати Вітренка розумово відсталим або в нього "Останній день Помпеї"
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30.11.2022 08:04 Ответить
А хто з них українець ?
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30.11.2022 08:14 Ответить
бляха, назвати колю катлєту шановним...ну то таке собі.
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30.11.2022 08:18 Ответить
Це нехай розслідують.

𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻

«Нафтогаз» просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими...

Раніше Кабмін передав "Нафтогазу" 12,7 млрд грн від уряду Канади на закупівлю газу...

Вам не здається, що хтось постійно п...ть гроші?
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30.11.2022 09:20 Ответить
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30.11.2022 09:23 Ответить
Коля-кАтлєта" шановний народний депутат"??? Шановний хіба що серед шобли СН...
А що стосується методів "боротьби" ( публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками), то вся прислуга та її любІтЄлі цими методами користуються ще з 2018 року... і "на цих методах" чудово зайшли в коридори влади ...
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30.11.2022 09:44 Ответить
73% мудрого наріда зробили правильний вибір.. хуже не будет...я вам ничего не должен Епоха бедності тю тю..готовим шашлікі...
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30.11.2022 10:07 Ответить
Узнавать о преступлениях общество должно из приговора суда. До этого работает Закон тайны следствия.

Эти суки приучают общество к тому, что сплетни и наветы заменяют Закон, а само государство опускают до уровня болтовни бабулек у криворожских подъездов 95 квартала...
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30.11.2022 10:40 Ответить
 
 