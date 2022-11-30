Я не владею бизнес-центром, не получал от Нафтогаза ни одной гривни, жду опровержения от Тищенко, - Адамовский
Бизнесмен Андрей Адамовский прокомментировал обыски у экс-председателя Нафтогаза Юрия Витренко и свою причастность к этому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Адамовский отметил: "Друзья сегодня мне переслали пост народного депутата Николая Тищенко об обысках у Юрия Витренко. С изумлением увидел там свою фамилию, якобы причастную к истории, абсолютно для меня неизвестной и непонятной.
Будь эта публикация на левых телеграм-каналах, я не стал бы на это обращать внимание, считая дешевой и неудачной попыткой недругов очернить меня. Но когда публичный человек позволяет себе информировать общество о каких-то преступлениях, не проверив источники, пользуясь слухами, домыслами и сплетнями, я вынужден буду защищать публично свою честь и достоинство".
Он продолжил: "Довожу господину Тищенко, что я, к счастью или к сожалению, бизнес-центром в центре Киева не владею, ни одной гривни от Нафтогаза не получил, с Юрием Витренко никак не связан. И к любым вопросам правоохранительных органов готов.
Правда, мне никто вопросов по этой истории не задавал, не задает и задавать мне не собирается. Жду от уважаемого народного депутата опровержения.
И извинений, если Николай сам так решит или так признает суд".
Пожалуйста, подождите...
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Тим не менше, це факт, а висловлювання шанованої поетеси має історичне коріння. Слово "жид" не було зневажливим саме по собі, хоча, як відомо з української історії та літератури, єврей був або шинкар, або лихвар. Обоє не користувались повагою в народі.
Наприклад, поляки і зараз його вживають. Гугл перекладач перекладає з української слово "єврей" ось так: Żyd.
Думаю, ви надто хворобливо поставились до слів Ліни Костенко.
Якщо Вітренка тягають за ту оренду, то слід вважати Вітренка розумово відсталим або в нього "Останній день Помпеї"
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻
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Вам не здається, що хтось постійно п...ть гроші?
А що стосується методів "боротьби" ( публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злочини, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками), то вся прислуга та її любІтЄлі цими методами користуються ще з 2018 року... і "на цих методах" чудово зайшли в коридори влади ...
Эти суки приучают общество к тому, что сплетни и наветы заменяют Закон, а само государство опускают до уровня болтовни бабулек у криворожских подъездов 95 квартала...